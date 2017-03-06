Приморский край вошел в десятку регионов-лидеров премии Russian Event Awards

По результатам финалов Национальной премии в сфере событийного туризма «Russian Event Award» Приморский край занял восьмое место, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Рейтинг составлен за период с 2012 по 2016 годы. Главным критерием отбора стало количество завоеванных наград.

«При составлении рейтинга учитывались только результаты в официальных номинациях премии соответствующего года», – говорится на сайте «Russian Event Award».

Участниками рейтинга стали 58 регионов. Приморский край вошел в десятку лучших.

«Это результат целенаправленной работы, которую мы ведем в сфере развития туристской отрасли региона. Сегодня в крае реализуется множество событийных имиджевых проектов, направленных на продвижение туристского потенциала Приморья, и эти проекты мы регулярно представляем на различных профильных площадках, одной из которых является нацпремия “Russian Event Award”. Нам важно, что именно в рамках премии наши проекты традиционно получают поддержку и занимают призовые места, а неподдельный интерес аудитории к знаковым международным событиям Приморья говорит о том, что мы развиваемся в правильном направлении», – сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Отметим, участниками конкурса на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в 2012 году стали 114 проектов из 18 регионов России, в 2013 – 232 проекта из 42 регионов, в 2014 – 498 проектов из 72 регионов, в 2015 – 688 проектов из 69 регионов. В 2016 году на получение премии претендовали уже 702 проекта из 68 регионов страны.

Национальная премия «Russian Event Award» играет большую роль в продвижении и популяризации событийного туризма в России, считает Константин Шестаков.

«Национальная премия призвана выявить лучшие событийные мероприятия страны и дать возможность организаторам заявить о них на федеральном уровне. Благодаря таким мероприятиям туристская отрасль приобретает новый позитивный импульс к развитию, ведь это соревнование лучших событийных мероприятий России», – отметил глава краевого профильного ведомства.

Напомним, в 2016 году обладателями Национальной премии «Russian Event Award» стали пять приморских проектов, среди которых – Тихоокеанский туристский форум, Туристско-информационный центр Приморского края, VII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга», мозаика «Открой Приморский край» и маршрут Дальнегорска «611 шагов к звездам».