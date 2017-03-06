Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье включено в "Восточное кольцо России"
Приморье позиционируется в этом проекте, как туристский хаб
Регионы Дальнего Востока и Сибири впервые предстанут как «Восточное кольцо России» на международной выставке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Совместный стенд дальневосточных регионов в рамках проекта «Восточное кольцо России» примет участие в международной выставке «Интурмаркет» и объединит туристский потенциал семи субъектов Сибири и Дальнего Востока, в их числе и Приморье. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн на сайте primorsky.ru.
Как сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, в марте 2017 года на крупнейшей международной выставке «Интурмаркет» будет впервые представлен объединенный стенд дальневосточных регионов в рамках проекта «Восточное кольцо России».
«Мы решили организовать первое большое совместное мероприятие и на крупнейшей в России туристической выставке “Интурмаркет” представим общий стенд “Восточного кольца”, на котором будет презентован потенциал всех заинтересованных регионов. Таких получилось семь – это Приморье, Саха (Якутия), Камчатка, Магадан, Чукотка, Бурятия и Иркутск», – рассказал глава ведомства.
В ходе пресс-конференции также отмечено, что в этом году Приморский край примет участие в нескольких наиболее значимых конгрессно-выставочных мероприятиях международного уровня, три из них пройдут в России уже в марте.
«В ближайший месяц нас ждут три выставки: помимо “Интурмаркета” мы будем представлять наши турпродукты на площадках “MITT” и “Байкалтур”, которые собирают огромное количество потенциальных туристов и профессиональных покупателей, заинтересованных в получении информации о существующих маршрутах из первых рук», – поделилась директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.
Кроме того, в течение года региональный стенд Приморья появится на профильных площадках стран-партнеров из АТР.
По словам экспертов, безусловным лидером рейтинга самых интересных зарубежных выставок является «JATA», которая проходит в Японии.
«С японскими туроператорами мы работаем в рамках одного из восьми направлений сотрудничества, утвержденных Президентом страны Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе второго Восточного экономического форума. Сегодня наше взаимодействие складывается очень продуктивно, мы видим большой интерес к Приморскому краю со стороны японских туркомпаний. Безусловно, участие в выставке “JATA” станет дополнительным стимулом к развитию двустороннего сотрудничества», – подчеркнул Константин Шестаков.
Также Приморье презентует свои проекты в сфере туротрасли на площадках «KOTFA» в Республике Корея и «ITE» в Гонконге. Участие в этих выставках позволит привлечь большой поток туристов в край, считают эксперты.
«Площадка “ITE” собирает профессиональных покупателей со всего мира, и это прекрасная возможность презентовать наши турпродукты для туриста, нацеленного на более качественный отдых с более насыщенной, но и более дорогостоящей программой. Что же касается Республики Корея, то по итогам прошлого года направление въездного туризма из этой страны показало колоссальный рост, и мы обязаны поддержать этот интерес, в том числе посредством презентации новых турпродуктов на выставке “KOTFA”», – подчеркнул глава департамента туризма Приморья.
Напомним, в 2016 году в рамках второго Восточного экономического форума главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры и Ростуризма было подписано соглашение о реализации крупного межрегионального проекта «Восточное кольцо России». Приморский край взял на себя почетную обязанность консолидировать наработки мысли и создать проект плана, в котором заинтересованы все регионы-участники.
По словам вице-губернатора Евгения Полянского, Приморье позиционируется в этом проекте, как туристский хаб, через него пролегает наибольшее количество маршрутов, и для этого есть все основания: транспортная и туристская инфраструктура региона самая продвинутая на Дальнем Востоке, и статистические данные о 70% от общего турпотока это подтверждают.
Новости тематики
- Приморский край вошел в десятку регионов-лидеров премии Russian Event Awards
- Приморье включено в "Восточное кольцо России"
- Приморье ждет рекордный "наплыв" круизных лайнеров
- Интуристы в России чаще всего болеют гриппом
- В Приморском крае турпоток за пять лет вырос в семь раз
- Ваша яркая свадьба в ресторане "Гавань"!
- Жителям Приморья отдыхать за рубежом стало не по карману
- Электронной визой смогут воспользоваться гости третьего Восточного экономического форума
- Приморский край посетили за год около 570 тысяч иностранцев
- Владивосток вошел в тройку самых популярных городов России у иностранных туристов
Новости раздела
- В Приморье "Ростелеком" делает домашний интернет мобильным
- Объем поручительств Гарантийного Фонда Приморья на ближайшие три года составит 2,3 млрд руб.
- Бизнесмены Японии готовы добавить Владивостоку высокотехнологичности
- В Приморье выращено более 10 тонн осетровых рыб
- Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника?
- Приморье ждет, когда Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
- Приморский край вошел в десятку регионов-лидеров премии Russian Event Awards
- Приморье включено в "Восточное кольцо России"
- Приморье ждет рекордный "наплыв" круизных лайнеров
- Порт Ванино: под завесой угольной пыли
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивосток учится противостоять смертельной игре "Синий кит"
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"
- В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" задержаны браконьеры
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- На Дальнем Востоке горит траулер
- Большая стройка в Приморье ушла в прошлое
- Вернуть популярный бренд приморскому производителю вряд ли позволят
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток