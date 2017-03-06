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Приморье включено в "Восточное кольцо России"

06 Марта 2017, 09:00 | Приморье

Приморье позиционируется в этом проекте, как туристский хаб

Регионы Дальнего Востока и Сибири впервые предстанут как «Восточное кольцо России» на международной выставке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Совместный стенд дальневосточных регионов в рамках проекта «Восточное кольцо России» примет участие в международной выставке «Интурмаркет» и объединит туристский потенциал семи субъектов Сибири и Дальнего Востока, в их числе и Приморье. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн на сайте primorsky.ru.

Как сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, в марте 2017 года на крупнейшей международной выставке «Интурмаркет» будет впервые представлен объединенный стенд дальневосточных регионов в рамках проекта «Восточное кольцо России».

«Мы решили организовать первое большое совместное мероприятие и на крупнейшей в России туристической выставке “Интурмаркет” представим общий стенд “Восточного кольца”, на котором будет презентован потенциал всех заинтересованных регионов. Таких получилось семь – это Приморье, Саха (Якутия), Камчатка, Магадан, Чукотка, Бурятия и Иркутск», – рассказал глава ведомства.

В ходе пресс-конференции также отмечено, что в этом году Приморский край примет участие в нескольких наиболее значимых конгрессно-выставочных мероприятиях международного уровня, три из них пройдут в России уже в марте.

«В ближайший месяц нас ждут три выставки: помимо “Интурмаркета” мы будем представлять наши турпродукты на площадках “MITT” и “Байкалтур”, которые собирают огромное количество потенциальных туристов и профессиональных покупателей, заинтересованных в получении информации о существующих маршрутах из первых рук», – поделилась директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

Кроме того, в течение года региональный стенд Приморья появится на профильных площадках стран-партнеров из АТР.

По словам экспертов, безусловным лидером рейтинга самых интересных зарубежных выставок является «JATA», которая проходит в Японии.

«С японскими туроператорами мы работаем в рамках одного из восьми направлений сотрудничества, утвержденных Президентом страны Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе второго Восточного экономического форума. Сегодня наше взаимодействие складывается очень продуктивно, мы видим большой интерес к Приморскому краю со стороны японских туркомпаний. Безусловно, участие в выставке “JATA” станет дополнительным стимулом к развитию двустороннего сотрудничества», – подчеркнул Константин Шестаков.

Также Приморье презентует свои проекты в сфере туротрасли на площадках «KOTFA» в Республике Корея и «ITE» в Гонконге. Участие в этих выставках позволит привлечь большой поток туристов в край, считают эксперты.

«Площадка “ITE” собирает профессиональных покупателей со всего мира, и это прекрасная возможность презентовать наши турпродукты для туриста, нацеленного на более качественный отдых с более насыщенной, но и более дорогостоящей программой. Что же касается Республики Корея, то по итогам прошлого года направление въездного туризма из этой страны показало колоссальный рост, и мы обязаны поддержать этот интерес, в том числе посредством презентации новых турпродуктов на выставке “KOTFA”», – подчеркнул глава департамента туризма Приморья.

Напомним, в 2016 году в рамках второго Восточного экономического форума главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры и Ростуризма было подписано соглашение о реализации крупного межрегионального проекта «Восточное кольцо России». Приморский край взял на себя почетную обязанность консолидировать наработки мысли и создать проект плана, в котором заинтересованы все регионы-участники.

По словам вице-губернатора Евгения Полянского, Приморье позиционируется в этом проекте, как туристский хаб, через него пролегает наибольшее количество маршрутов, и для этого есть все основания: транспортная и туристская инфраструктура региона самая продвинутая на Дальнем Востоке, и статистические данные о 70% от общего турпотока это подтверждают.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  восточное кольцо россии  приморье 



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