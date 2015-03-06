В Приморье туристический рынок самоочищается

Руководители одной из старейших в туротрасли края компании «Фрегат Аэро» отмечают, что время операторов-однодневок уходит

Туристический рынок Приморья, как и России в целом, до сих пор не может оправиться от потрясений прошлого года. По оценкам экспертов, глубина падения в турбизнесе - 60%. Кризис коснулся и новичков рынка, и игроков со стажем. Компания «Фрегат Аэро» работает в сфере туризма с 1994 года, пишет деловая газета "Золотой Рог".

О ситуации в отрасли, мерах, которые способны выправить положение, конкуренции и выборе партнеров «Золотому Рогу» рассказали ее руководители - генеральный директор Сергей АЛЕКСЕЕВ и директор по туризму Ольга АЛЕКСЕЕВА.

- На ваш взгляд, с каким настроением встречаете новый сезон?





Сергей Алексеев: - В целом, на рынке по-прежнему затишье, оживление идет крайне медленно, но подвижки есть. Ярко выраженных направлений-кормильцев сегодня нет. На результат работают все понемногу. Самыми востребованными остаются чартерные туры в Юго-Восточную Азию, по причине приемлемой ценовой политики. Есть интерес к образовательным программам как в Азии, так и в Европе. А вот туристическая Европа практически не пользуется спросом, сильно сократилось китайское направление, менее активно, чем прежде, интересуются Японией (обычно в сезон цветения сакуры продажи шли очень хорошо). Если не брать во внимание чартеры, то лидером в Юго-Восточной Азии сегодня является Южная Корея.





Ольга Алексеева: - Что касается настроения, то в начале года мы провели ряд тренингов для персонала и относим это не к затратам, а к вложениям. Мы понимали, что людям нужен глоток свежего воздуха и подкрепление уверенности в завтрашнем дне. У наших менеджеров всегда была высокая нагрузка, а потом вдруг наступила тишина, и что будет дальше, сказать никто не может. Если не поддержать коллектив в этот сложный момент сегодня, вряд ли можно рассчитывать на успех завтра. Обучение возымело эффект, у наших девочек снова горят глаза, а значит, мы были правы. Есть вещи, на которых непозволительно экономить, независимо от финансовой ситуации.

- Это не первый кризис за годы работы компании. Какой был самым сильным и разрушительным для турбизнеса?

Ольга Алексеева: - Тот, что мы наблюдаем сейчас. Дефолт 1998-го, мировой финансовый кризис 2008-го были ударом по личным финансам: люди начинали экономить, сокращать расходы на путешествия, но потом ситуация выравнивалась, и поток клиентов возвращался. На нынешний кризис в туротрасли также влияют курсы валют, западные санкции (люди боятся, что им элементарно не откроют визу), но главная проблема - репутационная: утрата доверия к турбизнесу в целом. К этому, безусловно, привела череда громких банкротств на рынке. Но за исключением единичных случаев откровенного мошенничества эти компании сами стали заложниками ситуации. Очень жаль, что на государственном уровне нет желания копнуть глубже в поисках истинных причин того, почему так произошло. Делаются поспешные, поверхностные выводы, затем транслируются общественности, и в итоге люди просто боятся обращаться в туркомпании.

- Какие меры, на ваш взгляд, могли бы спасти рынок?

Сергей Алексеев: - Общегосударственная политика, направленная на поддержание отечественного турбизнеса (а в основном это малый бизнес), который дает рабочие места, платит налоги. Также, на мой взгляд, было бы справедливым для московских операторов оставить фингарантии и турпомощь, а региональных игроков освободить от этого финансового бремени, которое для них лишено всякого смысла: в регионах нет чартерных программ такого объема, как у федеральных операторов. В противном случае региональные компании будут вынуждены либо переходить в категорию агентов, либо уходить в тень, либо закрываться. При этом, безусловно, нужно оставить федеральный реестр туроператоров, вести реестр турагентов. А также дать региональным властям функции реального контроля за местным турбизнесом. Кроме того, нужно остановить поток негативной информации в СМИ. Если не будет истерии, что турбизнес - это зло, рынок постепенно выправится.

Ольга Алексеева: - Я тоже считаю, что доля вины лежит на СМИ, которые в погоне за сенсационными заголовками порой не видят сути вопроса. Помните, в январе ленты информагентств взорвались сообщениями о том, что «Пегас» закрылся? Хотя на самом деле деятельность прекратил один из его агентов - «Рубикон», что, к слову, было весьма предсказуемо. И где функции государственного контроля за такими горе-игроками рынка? Почему никто из властных структур, в поле зрения которых находится туризм, в этом и других подобных случаях, с тем же «Перец-Туром», не поинтересовался, чем обусловлены демпинговые цены? Ведь если путевки продаются по цене ниже себестоимости - это всегда пирамида, которая вот-вот рухнет.

А спасет наш рынок простая вещь - если каждый из игроков будет просто честно делать свою работу.

- Конкуренция в туристической сфере высокая, не всегда честная, рынок наверняка нуждался в оздоровлении…

Ольга Алексеева: - С одной стороны, это сейчас и происходит. Жизнь расставляет точки над i. Когда на рынок пришли «Пегас», «Корал Трэвел», «Анекс Тур», многим стало казаться, что это так просто - работать в туристической сфере. Открыл 5-6 офисов в спальных районах, посадил менеджеров без опыта работы, научил их нажимать на кнопки в системе бронирования - и все, продавай чартеры, зарабатывай на комиссии! В итоге из-за ошибок менеджеров туристы, желающие улететь, допустим, на Пхукет, оказывались в Паттайе, мечтающие о достойном отеле на первой линии в Нячанге оказывались в скромной гостинице на 4-й линии. Представляете, какой уровень работы и какая тень на добросовестных игроках рынка? К счастью, время таких однодневок уходит. Останутся те, кто давно в этой сфере, знает свой предмет, чувствует потребности клиента и честно делает свою работу.

- Не кажется ли вам, что порой обманутые туристы сами виноваты в своих бедах? Почему у них не возникает сомнений, за счет чего выбранный ими тур гораздо дешевле основной массы предложений? По сути, они подпитывают мошенников, ставя во главу угла вопрос цены?

Ольга Алексеева: - Отчасти это, конечно, так. Надо учиться брать ответственность за свой выбор - будь это поездка через турфирму или самостоятельное путешествие. И мы к этому обязательно придем, со временем. У россиян пока еще скромный опыт заграничных путешествий. Но, так или иначе, нельзя ставить во главу угла стоимость. У любого турпродукта есть цена. И смысл - в его цене, а не стоимости. Даже сегодня, несмотря на курсы валют, есть возможность путешествовать бюджетно. Приходит клиент, озвучивает скромную сумму и спрашивает, что мы можем ему предложить. Поверьте, мы найдем приемлемые варианты, но при этом честно предупредим, что отель будет скромным, но приличным, не на первой линии, а чуть дальше… - т.е. в этом случае цена будет адекватна предложению.

- А как вы выбираете партнеров по тем направлениям, где выступаете агентом? Вы ведь не можете знать, насколько устойчиво их положение сегодня?

Сергей Алексеев: - Мы входим в ассоциацию «Туристические бренды России», где идет постоянный мониторинг и обмен информацией, как у кого обстоят дела. Имея многолетние связи с западными туроператорами, мы знаем, кто работает на собственных средствах, кто на заемных, и продаем туры тех компаний, что не зависят от кредитов. Поэтому все громкие банкротства прошлого года обошли нас стороной, за исключением одного случая, связанного с «Авиачартер-ДВ». Но мы компенсировали клиентке потери, отправили ее отдыхать за наш счет.

Ольга Алексеева: - У нас действует четкая установка: что бы ни случилось с твоим партнером, клиента бросать нельзя. Туристу неважно, по какой причине сорвался его отдых. Он доверился нам, оплатил тур в нашем офисе. Значит, мы должны достать деньги из своего «кармана», но сделать так, чтобы отдых состоялся. У нас было несколько таких случаев, и мы всегда следовали этому принципу.

По большому счету, от рисков сегодня никто не застрахован, но мы, в свою очередь, не можем отказаться от работы агентом по ряду направлений. Ведь для того, чтобы сделать хорошую цену на тур в Европу, нужны потоки туристов, а ни одна владивостокская компания таких объемов не сделает. И даже являясь оператором по Юго-Восточной Азии, мы вынуждены иногда выступать в роли агента, идя навстречу туристам, которые хотят лететь на отдых исключительно чартером.

- Есть спрос на внутренний туризм, о котором сегодня столько говорят?

Сергей Алексеев: - Нынешней зимой мы отправляли туристов в Сочи, летом, с появлением прямого рейса, наверняка будут желающие отдохнуть в Крыму. Весна покажет, насколько это перспективно для приморцев.

Ольга Алексеева: - Не будем лукавить, вряд ли эти направления станут массовыми. Стоимость перелета - 35-40 тысяч, да и уровень сервиса оставляет желать лучшего. А вот возобновление прямых рейсов в Санкт-Петербург радует, тем более что благодаря субсидированным билетам у приморцев есть возможность посмотреть Москву и Северную столицу, проехать по Золотому кольцу - эти направления очень востребованы.

Не строим иллюзий мы и в отношении дальневосточного туризма. У нас есть семейная пара, которая давно присматривается к Камчатке, но цены не дают осуществиться мечте. При стоимости авиабилетов, гостиниц, вертолетных экскурсий (а без них знакомство с Камчаткой будет неполным) поездка нереальна. Вот и летят они любоваться красотами то Хоккайдо, то Южной Кореи.

Сергей Иванович недавно был на совещании туроператоров в Екатеринбурге, вернулся вдохновленный туристическим потенциалом города и окрестностей. Мы решили разработать тур. Посчитали и поняли, что не стоит даже начинать: очень дорого. И таких примеров масса. Предложений от российских партнеров - шикарных, интересных - много, но они не востребованы по причине высокой цены, обусловленной прежде всего стоимостью перелета.

А вот по Приморью наши туристы путешествуют охотно. Минувшим летом настоящим «хитом» был тур в морской заповедник.

- Оглядываясь назад, не жалеете, что стали работать в туризме?

Сергей Алексеев: - Нисколько. Как бы тяжело ни было, это такая интересная сфера деятельности! Живая, захватывающая, ты все время находишься в состоянии драйва. И нынешний кризис - одна из таких драйвовых задач, которую надо успешно решить.

- То есть кризис для вас не стресс, а драйв?

Сергей Алексеев: - Безусловно, только так и надо относиться к этим «смутным» для отрасли временам. Доверие к турбизнесу, добросовестно работающему на своем поприще, потихоньку возвращается, рубль рано или поздно укрепится, курс стабилизируется, а страстное желание путешествовать у тех, кто однажды попробовал раздвинуть границы мира, и вовсе никуда не исчезало.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.