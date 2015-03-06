Дорога Владивосток - Находка - порт Восточный может стать платной

К строительству дороги Владивосток - Находка - порт Восточный хотят подключиться китайские инвесторы

Примерно к 2022 году в Приморье должна быть окончательно достроена новая скоростная бетонная дорога, соединяющая Владивосток с г. Находкой и портом Восточным. Расстояние между городами должно сократиться на 22 км - с 168 до 146 км, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сроки полного ввода дороги пока четко не определены - это может быть и 2020, и 2025 год. Все зависит от финансирования. А его перспективы остаются туманными, особенно если учесть «включение» режима экономии бюджетных средств. Вероятно, что со временем к строительству подключатся частные инвесторы. Возможно, что и иностранные.

Недавно проектом заинтересовались китайцы. Предполагается, что вся эта дорога, как имеющая дублера, может стать платной. Но китайский интерес в ускорении ее строительства заключается больше не в том, что она будет платной и на этом можно будет зарабатывать, а в том, чтобы грузовой автопоток, идущий из КНР через российско-китайскую границу от Пограничного в сторону портов Находки по т.н. транспортному коридору «Приморье-1», не застревал в пробках и мог преодолевать этот путь значительно быстрее, чем в настоящее время. Это очень важно для грузов, которые идут из Северного Китая в наши порты.

Современная 4-полосная (по две полосы в каждую сторону) бетонная дорога категории 1-б, соответствующая магистрали общего назначения, позволит идти по ней транспортному потоку со скоростью до 120 км в час. Время в пути от Артема до Находки будет занимать немногим более часа. Трасса будет освещена, и все пересечения с другими дорогами - решены автомобильными развязками в разных уровнях.

Первый участок дороги длиной около 3,5 километра и стоимостью 2,2 млрд рублей в районе Владивостокского аэропорта был сдан еще в преддверии саммита АТЭС 2012 года.

Второй и третий участки общей длиной около 14,5 км, от п. Кневичи в обход Артема до игорной зоны в районе бухты Муравьиной, где будет построена большая развязка, ускоренно строятся сейчас. Стоимость этой очереди строительства оценивается примерно в 7,2 млрд. рублей. Вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ отмечал, что федеральным бюджетом было предусмотрено 1,4 млрд рублей, а краевым - 520 млн рублей. То есть без привлечения дополнительных средств завершить этот этап досрочно вряд ли возможно. Однако оптимизм по поводу того, что средства будут, есть.

Изначально, по графику, срок завершения этого, первого, этапа строительства был запланирован на конец 2016 года, но предполагается, что уже в четвертом квартале нынешнего он окажется полностью сдан в эксплуатацию и по нему начнется движение. Сейчас здесь выполнено около 65% земляных работ, идет монтаж инженерных сооружений, ведется подготовка к бетонным работам, которые начнутся с наступлением устойчивых плюсовых температур. Работы ведутся круглосуточно с хорошим выходом на объекты людей и техники.

В более далекой перспективе для поездки из Владивостока в Находку будет построен еще более удобный участок дороги от пос. Трудовое через Солнечную долину с выходом в районе игорной зоны. Однако строящийся сегодня участок от с. Кневичи до игорной зоны актуальнее, поскольку он должен принять на себя международный грузовой транспортный поток из Китая и поток туристов, который будет заезжать в игорную зону через Владивостокский аэропорт.

Вторым этапом строительства этой дороги станет участок 18-43 км - из района игорной зоны вдоль восточного берега Уссурийского залива до реки Суходол под г. Большой Камень. Предполагается, что он обойдется примерно в 16 млрд рублей. Проект его уже готов и сейчас проходит государственную экспертизу. Однако торги, которые должны выявить подрядчика, предполагается провести только после окончательного решения по финансированию строительства этой части дороги, определению долей в нем федерального и краевого бюджетов. Ценность этого участка дороги в том, что им будет решен обход Шкотово и ряда других населенных пунктов, которые сейчас приходится проезжать снижая скорость.

Что касается третьего этапа, от 43-го км до порта Восточного, общей длиной около 100 км, то сегодня по нему ведутся проектные работы по участку до п. Ливадия, на которые выделено 300 млн рублей. Предполагается, что на 100-километровом участке будут построены развязки в районе Ливадии и Находки, два автотуннеля на подъезде к Находке. Трасса пройдет рядом с Фокино и в основном будет проложена вдоль существующей дороги, но дальше от берега моря.

Предполагается, что общая стоимость строительства всей дороги составит около 100 млрд рублей. В этом случае на строительство 3-го этапа потребуется более 70 млрд рублей. Понятно, что с такой серьезной суммой пока что большая неопределенность, и вероятно, что этот участок будет строиться исключительно на условиях государственно-частного партнерства и даже концессии. В этом случае участок действительно станет платным. Режим его пользования будет зависеть от того, в какой редакции будут приняты законы, над которыми сейчас работают. Как они определят правила такого строительства и в дальнейшем - режима эксплуатации платных дорог, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Новая дорога после ее завершения не станет поводом для прекращения эксплуатации действующей находкинской трассы. И это сделает особенно высокой надежность автомобильного сообщения между южными городами Приморья.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.