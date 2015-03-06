Победители и лауреаты Бизнес-Премии Приморского края будут определяться по четырем номинациям

Опубликовано положение о проведении конкурса на присуждение Региональной Бизнес-Премии Приморского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса на присуждение Бизнес-Премии Приморского края (далее - конкурс, премия, бизнес-премия).

1.2. Цели проведения конкурса.

Основной целью проведения конкурса является выявление и поощрение представителей бизнес-сообщества, внесших наибольший вклад в развитие бизнеса и предпринимательства в Приморском крае, а также:

- пропаганда достижений быстроразвивающихся компаний среднего бизнеса Приморья;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании;

- стимулирование открытости бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Приморского края;

- содействие развитию цивилизованной конкурентной среды на территории региона.

1.3. Бизнес-Премия является ежегодной и вручается по итогам каждого календарного года.

1.4. Организаторами конкурса «Бизнес-Премия Приморского края» выступают Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Непосредственным исполнителем конкурса являются Оргкомитет и Рейтинговое агентство Издательской компании «Золотой Рог».

1.5. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности при поддержке бизнес-сообщества.

1.6. Победители и лауреаты Бизнес-Премии определяются по четырем основным номинациям: «Компания года Приморского края», «Менеджер года Приморского края», «Социально ответственный бизнес Приморского края», «Развивающийся бизнес Приморского края».

1.7. Конкурс проводится в два этапа (полуфинал и финал) по итогам голосования членами Экспертного совета и другими жителями Приморья на сайте Бизнес-Премии и с помощью бюллетеней.

1.8. Место участника конкурса в полуфинале и финале определяется как среднее значение мест, занятых по итогам отдельного голосования членов Экспертного совета (удельный вес 60%) и открытого голосования жителей Приморского края (40%).

1.9. Итогом конкурса является выявление и публичное награждение Победителей и Лауреатов Бизнес-Премии. Победители и Лауреаты вправе использовать фирменную символику Бизнес-Премии в своей коммерческой и иной деятельности, в том числе при рекламе своей продукции и услуг.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. Участниками конкурса выступают компании (предприятия) и их руководители, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.

2.2. Основные критерии, по которым происходит отбор номинантов в списки конкурса:

социально-производственные показатели минувшего года;

значимость реализованных проектов для региона и его жителей.

2.3. Участие в конкурсе на присуждение Бизнес-Премии предполагает как самовыдвижение, так и номинирование членами Экспертного совета. Кроме того, кандидаты на участие в конкурсе могут быть выдвинуты третьими лицами. Список номинантов полуфинала формируется по социально-производственным показателям как ТОП-25 для каждой номинации на основании сведений, которые могут быть получены из открытых источников.

2.4. Участники ТОП-25 вправе отказаться от участия в конкурсе, направив соответствующее уведомление организаторам. В случае отсутствия отказа номинанта согласие на его участие в конкурсе считается полученным, включая публикацию и голосование.

2.4. В случае самовыдвижения или выдвижения третьими лицами соискатель Премии представляет организатору заявку по установленной форме с обязательным указанием следующих данных:

название и основные направления деятельности компании;

номинация, на которую выдвигается соискатель;

обоснование соответствия компании выбранной номинации;

подтвержденные социально-производственные показатели отчетного года;

контактная информация.

2.5. Экспертный совет оставляет за собой право запрашивать любую дополнительную информацию о деятельности соискателей, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством.

2.6. В случае выхода в финал Бизнес-Премии номинанты должны предоставить полный пакет документов, определенный организатором, по адресу: 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10, офис 511, ОАО Издательская компания «Золотой Рог» или направить по электронной почте: priem@zrpress.ru, ads@zrpress.ru или на электронном носителе (CD/DVD-диски, flash-накопители) лицу, ответственному за прием заявок для Экспертного совета.

2.7. Материалы, поданные на соискание премии, не комментируются, не возвращаются и используются на условиях строгой конфиденциальности.

2.8. Победители Бизнес-Премии предшествующего года не вправе участвовать в соискании премии текущего года по тем номинациям (подкатегориям), в которых они были признаны победителями. Лауреаты премии предшествующего года могут быть соискателями премии по иным номинациям.

3. Номинации Бизнес-Премии

3.1. Участники конкурса номинируются в ТОП-25 по номинациям Оргкомитетом и членами Экспертного совета по объему выручки и лучшим показателям социальной экономической деятельности минувшего года.

3.2. При включении компаний в ТОП-25 номинации «Компания года Приморского края» учитываются следующие показатели эффективности бизнеса в минувшем году к уровню предыдущего:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли за два последних года.

3.3. В номинации «Менеджер года Приморского края» проводится предварительный экспресс-опрос среди членов Экспертного совета. При включении руководителей в ТОП-25 учитываются финансовые показатели компаний, которыми фактически руководят номинанты, и личный вклад топ-менеджера в достигнутый успех:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли за два последних года,

- стаж в компании не менее 2-х лет.

3.4. При включении компаний в ТОП-25 номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края» учитываются следующие показатели финансовой отчетности за два года:

- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты Приморского края (в т.ч. муниципальный);

- средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по ее выплате;

- социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе;

- создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации;

- безопасные условия и охрана труда и экология производства;

- участие в социальных проектах Приморского края.

3.5. В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края» могут участвовать компании с объемом выручки до миллиарда рублей и успешно реализующие бизнес-проекты на территории региона и за его пределами. При включении в ТОП-25 учитываются следующие показатели:

- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,

- изменение прибыльности продаж,

- отсутствие просроченной налоговой задолженности,

- короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций, выпуску новых товаров и услуг и расширению производственной базы (основных фондов).

3.6. ТОП-25 публикуется в алфавитном порядке.

3.7. Оргкомитет вправе в рамках «Бизнес-Премии Приморского края» объявлять специальную номинацию.

4. Подведение итогов и награды Бизнес-Премии

4.1. Конкурс проводится в феврале-апреле в два этапа, с рейтинговым голосованием отдельно в полуфинале и финале.

4.2. Голосование проводится с помощью бюллетеней, опубликованных в газете «Золотой Рог», в открытом доступе на интернет-сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru, и именных бюллетеней для членов Экспертного совета.

4.3. Экспертный совет конкурса региональной Бизнес-Премии формируется из числа экспертов по экономике, консалтингу, аудиту, представителей партнеров и спонсоров, победителей Бизнес-Премии прошлого года, а также авторитетных граждан от властных структур и общественности и утверждается ежегодно на основании решения организаторов не позднее 1 месяца да начала голосования. В состав Экспертного совета входит не менее 50 членов.

4.4. Экспертный совет состоит из Председателя Экспертного совета и 50 членов Экспертного совета.

4.5. Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. По количеству голосов участники конкурса выстраиваются в рейтинг и конечное место выводится как среднее значение двух показателей, но с учетом коэффициента 0,6 для результата экспертного голосования и 0,4 – для открытого голосования. Победитель определяется по лучшему результату.

4.6. Для лучшего информирования граждан участники конкурса, вышедшие в финал, публикуют в газете «Золотой Рог» и на сайте Бизнес-Премии ознакомительные материалы о своем бизнесе и компании.

4.7. По итогам финального голосования составляется протокол о подведении итогов конкурса, который подписывается председателем Экспертного Совета и его заместителем, и в каждой номинации Бизнес-Премии определяются один Победитель и три Лауреата.

4.8. Все награды конкурса имеют негосударственный статус, без денежного выражения. Победителю в каждой номинации вручается главный приз – Кубок и Диплом победителя, Лауреатам – Знак и Диплом лауреата.

4.9. Награждение Лауреатов конкурса происходит на Торжественной Церемонии награждения, в которой принимают участие Победители, Лауреаты, члены Экспертного совета, представители бизнес-сообщества, общественности и СМИ.

5. Финансирование бизнес-премии

5.1. Расходы на подготовку и проведение Бизнес-Премии финансируются за счет средств организаторов, партнеров и спонсоров.

5.2. Участие в конкурсе является бесплатным и не сопряжено с обязанностью участников производить какие-либо денежные выплаты в пользу организаторов конкурса.

5.3. Номинанты и лауреаты конкурса не оплачивают расходы, связанные с организацией и информационным сопровождением Церемонии награждения, но имеют право размещать информационные материалы в СМИ во время конкурса за свой счет.

5.4. Участие спонсоров и партнеров в организации и проведении конкурса регулируется соответствующими договорами с организатором конкурса на условиях, что они не могут претендовать на победу ни в одной из номинаций даже при условии попадания в номинанты конкурса по объективным показателям.

5.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.