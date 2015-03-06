Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Победители и лауреаты Бизнес-Премии Приморского края будут определяться по четырем номинациям
Опубликовано положение о проведении конкурса на присуждение Региональной Бизнес-Премии Приморского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса на присуждение Бизнес-Премии Приморского края (далее - конкурс, премия, бизнес-премия).
1.2. Цели проведения конкурса.
Основной целью проведения конкурса является выявление и поощрение представителей бизнес-сообщества, внесших наибольший вклад в развитие бизнеса и предпринимательства в Приморском крае, а также:
- пропаганда достижений быстроразвивающихся компаний среднего бизнеса Приморья;
- улучшение делового климата в Приморском крае;
- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании;
- стимулирование открытости бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Приморского края;
- содействие развитию цивилизованной конкурентной среды на территории региона.
1.3. Бизнес-Премия является ежегодной и вручается по итогам каждого календарного года.
1.4. Организаторами конкурса «Бизнес-Премия Приморского края» выступают Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Непосредственным исполнителем конкурса являются Оргкомитет и Рейтинговое агентство Издательской компании «Золотой Рог».
1.5. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности при поддержке бизнес-сообщества.
1.6. Победители и лауреаты Бизнес-Премии определяются по четырем основным номинациям: «Компания года Приморского края», «Менеджер года Приморского края», «Социально ответственный бизнес Приморского края», «Развивающийся бизнес Приморского края».
1.7. Конкурс проводится в два этапа (полуфинал и финал) по итогам голосования членами Экспертного совета и другими жителями Приморья на сайте Бизнес-Премии и с помощью бюллетеней.
1.8. Место участника конкурса в полуфинале и финале определяется как среднее значение мест, занятых по итогам отдельного голосования членов Экспертного совета (удельный вес 60%) и открытого голосования жителей Приморского края (40%).
1.9. Итогом конкурса является выявление и публичное награждение Победителей и Лауреатов Бизнес-Премии. Победители и Лауреаты вправе использовать фирменную символику Бизнес-Премии в своей коммерческой и иной деятельности, в том числе при рекламе своей продукции и услуг.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса выступают компании (предприятия) и их руководители, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края.
2.2. Основные критерии, по которым происходит отбор номинантов в списки конкурса:
социально-производственные показатели минувшего года;
значимость реализованных проектов для региона и его жителей.
2.3. Участие в конкурсе на присуждение Бизнес-Премии предполагает как самовыдвижение, так и номинирование членами Экспертного совета. Кроме того, кандидаты на участие в конкурсе могут быть выдвинуты третьими лицами. Список номинантов полуфинала формируется по социально-производственным показателям как ТОП-25 для каждой номинации на основании сведений, которые могут быть получены из открытых источников.
2.4. Участники ТОП-25 вправе отказаться от участия в конкурсе, направив соответствующее уведомление организаторам. В случае отсутствия отказа номинанта согласие на его участие в конкурсе считается полученным, включая публикацию и голосование.
2.4. В случае самовыдвижения или выдвижения третьими лицами соискатель Премии представляет организатору заявку по установленной форме с обязательным указанием следующих данных:
название и основные направления деятельности компании;
номинация, на которую выдвигается соискатель;
обоснование соответствия компании выбранной номинации;
подтвержденные социально-производственные показатели отчетного года;
контактная информация.
2.5. Экспертный совет оставляет за собой право запрашивать любую дополнительную информацию о деятельности соискателей, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством.
2.6. В случае выхода в финал Бизнес-Премии номинанты должны предоставить полный пакет документов, определенный организатором, по адресу: 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10, офис 511, ОАО Издательская компания «Золотой Рог» или направить по электронной почте: priem@zrpress.ru, ads@zrpress.ru или на электронном носителе (CD/DVD-диски, flash-накопители) лицу, ответственному за прием заявок для Экспертного совета.
2.7. Материалы, поданные на соискание премии, не комментируются, не возвращаются и используются на условиях строгой конфиденциальности.
2.8. Победители Бизнес-Премии предшествующего года не вправе участвовать в соискании премии текущего года по тем номинациям (подкатегориям), в которых они были признаны победителями. Лауреаты премии предшествующего года могут быть соискателями премии по иным номинациям.
3. Номинации Бизнес-Премии
3.1. Участники конкурса номинируются в ТОП-25 по номинациям Оргкомитетом и членами Экспертного совета по объему выручки и лучшим показателям социальной экономической деятельности минувшего года.
3.2. При включении компаний в ТОП-25 номинации «Компания года Приморского края» учитываются следующие показатели эффективности бизнеса в минувшем году к уровню предыдущего:
- общая рентабельность деятельности,
- динамика выручки от продаж,
- изменение прибыльности продаж,
- величина чистой прибыли за два последних года.
3.3. В номинации «Менеджер года Приморского края» проводится предварительный экспресс-опрос среди членов Экспертного совета. При включении руководителей в ТОП-25 учитываются финансовые показатели компаний, которыми фактически руководят номинанты, и личный вклад топ-менеджера в достигнутый успех:
- общая рентабельность деятельности,
- динамика выручки от продаж,
- изменение прибыльности продаж,
- величина чистой прибыли за два последних года,
- стаж в компании не менее 2-х лет.
3.4. При включении компаний в ТОП-25 номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края» учитываются следующие показатели финансовой отчетности за два года:
- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты Приморского края (в т.ч. муниципальный);
- средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по ее выплате;
- социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе;
- создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации;
- безопасные условия и охрана труда и экология производства;
- участие в социальных проектах Приморского края.
3.5. В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края» могут участвовать компании с объемом выручки до миллиарда рублей и успешно реализующие бизнес-проекты на территории региона и за его пределами. При включении в ТОП-25 учитываются следующие показатели:
- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,
- изменение прибыльности продаж,
- отсутствие просроченной налоговой задолженности,
- короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций, выпуску новых товаров и услуг и расширению производственной базы (основных фондов).
3.6. ТОП-25 публикуется в алфавитном порядке.
3.7. Оргкомитет вправе в рамках «Бизнес-Премии Приморского края» объявлять специальную номинацию.
4. Подведение итогов и награды Бизнес-Премии
4.1. Конкурс проводится в феврале-апреле в два этапа, с рейтинговым голосованием отдельно в полуфинале и финале.
4.2. Голосование проводится с помощью бюллетеней, опубликованных в газете «Золотой Рог», в открытом доступе на интернет-сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru, и именных бюллетеней для членов Экспертного совета.
4.3. Экспертный совет конкурса региональной Бизнес-Премии формируется из числа экспертов по экономике, консалтингу, аудиту, представителей партнеров и спонсоров, победителей Бизнес-Премии прошлого года, а также авторитетных граждан от властных структур и общественности и утверждается ежегодно на основании решения организаторов не позднее 1 месяца да начала голосования. В состав Экспертного совета входит не менее 50 членов.
4.4. Экспертный совет состоит из Председателя Экспертного совета и 50 членов Экспертного совета.
4.5. Голоса членов Экспертного совета и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно для каждой из двух категорий, принимающих участие в голосовании. По количеству голосов участники конкурса выстраиваются в рейтинг и конечное место выводится как среднее значение двух показателей, но с учетом коэффициента 0,6 для результата экспертного голосования и 0,4 – для открытого голосования. Победитель определяется по лучшему результату.
4.6. Для лучшего информирования граждан участники конкурса, вышедшие в финал, публикуют в газете «Золотой Рог» и на сайте Бизнес-Премии ознакомительные материалы о своем бизнесе и компании.
4.7. По итогам финального голосования составляется протокол о подведении итогов конкурса, который подписывается председателем Экспертного Совета и его заместителем, и в каждой номинации Бизнес-Премии определяются один Победитель и три Лауреата.
4.8. Все награды конкурса имеют негосударственный статус, без денежного выражения. Победителю в каждой номинации вручается главный приз – Кубок и Диплом победителя, Лауреатам – Знак и Диплом лауреата.
4.9. Награждение Лауреатов конкурса происходит на Торжественной Церемонии награждения, в которой принимают участие Победители, Лауреаты, члены Экспертного совета, представители бизнес-сообщества, общественности и СМИ.
5. Финансирование бизнес-премии
5.1. Расходы на подготовку и проведение Бизнес-Премии финансируются за счет средств организаторов, партнеров и спонсоров.
5.2. Участие в конкурсе является бесплатным и не сопряжено с обязанностью участников производить какие-либо денежные выплаты в пользу организаторов конкурса.
5.3. Номинанты и лауреаты конкурса не оплачивают расходы, связанные с организацией и информационным сопровождением Церемонии награждения, но имеют право размещать информационные материалы в СМИ во время конкурса за свой счет.
5.4. Участие спонсоров и партнеров в организации и проведении конкурса регулируется соответствующими договорами с организатором конкурса на условиях, что они не могут претендовать на победу ни в одной из номинаций даже при условии попадания в номинанты конкурса по объективным показателям.
5.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Новости тематики
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
- Железнодорожный узел в Находке ждет реконструкция
Новости раздела
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту