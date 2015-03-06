XI Бизнес-Премия Приморского края стартовала

3 марта Организационный комитет объявил о старте ежегодного публичного конкурса «Бизнес-Премия Приморского края» по итогам 2014 года

Вот уже одиннадцатый год конкурс «Компания года и Менеджер года» традиционно закрывает деловой сезон бизнес-сообщества Приморья - 3 марта оргкомитет объявил о старте ежегодного публичного конкурса «Бизнес-Премия Приморского края» по итогам 2014 года, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог» с 2004 года и вошла в деловую жизнь края как показатель открытости приморской экономики. Своими целями конкурс ставит не только выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнеса, но и формирование положительного образа бизнеса в общественном мнении, стимулирует принципы открытости и доверия в деловой среде края, служит повышению конкурентоспособности приморских компаний в регионе.

«Живучесть» и авторитет Бизнес-Премии обеспечивает широкое участие самого бизнеса, начиная с финансирования и заканчивая определением победителей. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников. Экспертный совет, в состав которого входят 50 профессионалов, в этом году изрядно обновился. Но уже 10 лет его бессменным председателем является Александр Костенко. И сегодня, сменив кресло в исполнительной власти на законодательную, он по опросам экспертов остается председателем.

Условия участия в Бизнес-Премии и ее ход освещаются на официальном сайте DV-rating.ru. Конкурс проводится под патронажем первого вице-губернатора. Непосредственным исполнителем выступает Издательская компания «Золотой Рог».

Как сообщила исполнительный директор Бизнес-Премии Елена БАРКОВА, оргкомитет утвердил сроки проведения Премии. Голосование будет проводиться в два этапа – в марте и апреле, а итоги - подведены накануне Первомая. Сегодня формируются списки претендентов в ТОП-25 по четырем номинациям конкурса. Они будут опубликованы в газете «Золотой Рог» и на сайте 17 марта. В открытом голосовании через Интернет и с помощью опубликованных в газете бюллетеней участвовать могут все приморцы.

Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам по тел.: (423) 245-0394, 245-0485, e-mail: priem@zrpress.ru.

2.02 - 03.03.2015 г. - подготовительный этап: формирование Экспертного совета, списка партнеров и спонсоров Премии и шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии.

17.03 - 31.03.2015 г. - полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25.

01.04 - 23.04.2015 г. - финал, голосование во 2-м круге ТОП-4.

24.04 - 28.04.2015 г. - подведение итогов конкурса и определение победителей.

Оргкомитет. Газета «Золотой Рог», Владивосток.