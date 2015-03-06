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Овощи, выращивание которых дотирует бюджет Приморья, едят хабаровчане
Приморские производители овощей, дотируемые из краевого бюджета, чтобы не снижать цены на свою продукцию, начинают экспансию за пределы края
Несмотря на значительные финансовые вливания со стороны государства в производство овощей закрытого грунта, цены на огурцы и помидоры в розничных точках Приморья колеблются от 250 до 300 рублей. Руководители тепличных хозяйств разводят руками - торговые наценки делают их массовый продукт избранным деликатесом, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Почти полтора года назад ФГУП «Дальневосточное» ввело в эксплуатацию новые современные теплицы. На реализацию этого сельхозпроекта было выделено 89 млн рублей из федерального бюджета и 52 млн рублей из бюджета Приморского края. Однако конечный результат введения в эксплуатацию модернизированных, энергосберегающих теплиц в инфраструктуру сельского хозяйства Приморского края оказался неожиданным для большинства приморских жителей. Стоимость популярных суражевских помидоров и огурцов не только не снизилась, но пошла в рост. При этом поднятие курса юаня по отношению к рублю практически нивелировало главное конкурентное преимущество китайских огурцов и помидоров - цену. В итоге экологически чистые овощи от местных производителей остаются лишь в рационе обеспеченной части населения.
Субсидии цены не уронили
На территории Приморского края работает два предприятия, специализирующихся на выращивании овощей в теплицах. Это ООО «ДЭМ «Лазурное» и ФГУП «Дальневосточное», основной производитель на рынке. Сегодня на 18 гектарах защищенного грунта ФГУП выращивает огурцы, томаты, редис, салат, различные зеленые культуры, цветы, а также овощи открытого грунта: картофель, морковь, свеклу.
Именно на это предприятие региональная исполнительная власть сделала ставку несколько лет назад. Краевые чиновники сделали все возможное, чтобы предприятие попало в программу экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ.
По данным контрольно-счетной палаты Приморского края, расчетная сумма субсидии ФГУП «Дальневосточное» в 2012 году составила 89 млн 822,4 тыс. рублей, в 2013 году – 49 млн 975,9 тыс. рублей.
Проведенная модернизация и бюджетные вливания на сумму более 180 млн рублей уже к концу 2013 года дали дополнительно более 500 тонн продукции. В 2014 году урожай в Суражевке превысил 4,5 тыс. тонн. Но цена на огурцы и помидоры упорно повышалась.
«Начиная с ноября-месяца цена огурцы и томаты постоянно повышается. В 2013 году она начиналась от 100 рублей за килограмм огурцов, а к новому году предприятие повысило цены до 150 рублей. В 2014-м похожая ситуация: отпускная цена производителя от 120 рублей, к началу 2015 года - 170 рублей. При этом томаты отпускались нам по 200 рублей, учитывая нашу торговую наценку, стоимость томатов колеблется в районе 300 рублей. В итоге спрос на эту продукцию был небольшой, и мы вынуждены ставить на полки китайские аналоги», - рассказали «ЗР» в одной из местных сетей супермаркетов, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Истинная цена - 60
Однако представители ФГУП рассказывают о другом уровне цен. Как правило, они озвучивают среднегодовую цену огурца. По их данным, в мае 2012 года средняя отпускная цена с тепличных комбинатов на огурцы составляла 54,7 рубля за кг, в 2013 году - 68,7 рубля, в 2014 году – те же 68 рублей. Но пока оптовое и розничное звено таких цен от производителей не видит. В данный момент ФГУП отпускает огурцы по 140 рублей, месяц назад максимальная цена была 160.
У директора предприятия Владимира СИДОРЕНКО есть свое объяснение ценовому дисбалансу между ценой производителя и розничными ценами. «В середине февраля администрация Приморского края подписала соглашение с 900 розничными точками, согласно которому на ряд социальных продуктов будет минимальная торговая наценка. В эти социальные продукты вошли наши огурцы. Однако наш мониторинг показал, что большинство торговых точек оставили цену на нашу продукцию, не снизили. При этом мы сделали 10%-е скидки для тех торговых предприятий, которые принимают участие в акции. Например, в сети «Парус» торговая наценка доходит до 80%», - говорит г-н Сидоренко.
«На сегодня стоимость нашего огурца колеблется от 100 до 120 рублей за кг, - говорит генеральный директор ООО «ДЭМ «Лазурное» Наталья ДУБОВЦЕВА. - Снизить отпускную цену огурца при стоимости гикакалории в 1700 рублей невозможно. Что касается томатов, то здесь наблюдается дефицит. Тепличным хозяйствам помидоры невыгодно выращивать, так как они растут около трех месяцев».
Поехали к соседям
Однако проблема высоких цен обусловлена не только высокой себестоимостью местной продукции. По словам Натальи Дубовцевой, конечное ценообразование полностью в руках оптовиков и розницы: «Наши продажи происходят в Партизанке, Уссурийске и Находке. Ездят к нам и несколько оптовиков и из Владивостока. К сожалению, торговая наценка такова, что потребитель вынужден покупать продукцию на 70-100% дороже. В этом сезоне у нас были хорошие продажи, так как цена на китайские огурцы сильно выросла. Мы не можем создать собственную розничную сеть или свою доставку. Это значительные затраты на содержание автопарка и дополнительный персонал».
В «Дальневосточном» также считают, что для их бизнеса выстраивать собственную розничную сеть нецелесообразно. Но предприятие сегодня развозит свою продукцию в крупнейшие розничные продовольственные сети. Однако магазины у дома и торговцы на рынках закупают продукцию у оптовика, поэтому до конечного потребителя огурец доходит уже со значительной наценкой.
Но так как в этом году «Дальневосточное» реализует значительные объемы за пределы края, то пока об усилении собственной дистрибуции речи не идет. Модель продаж у ФГУП полностью рыночная. Нарастив объем продукции и получив практически конкурентные цены на импортные огурцы и томаты, Суражевка увеличила поставки в другие регионы. Диверсификация рынков сбыта позволяет не допустить кризиса перепроизводства на локальном рынке.
«Мы продаем продукцию в Хабароский край, Еврейскую область, Камчатку, - рассказывает Владимир Сидоренко. - Мы не должны выбрасывать огурцы или реализовывать по низкой цене. При этом мы полностью удовлетворяем все потребности местных магазинов».
А вот розничные торговцы с таким мнением не согласны. По их словам, они наблюдали определенный дефицит продукции. «Месяц назад мы не смогли закупить огурцы и томаты в Суражевке. Нам сказали, что идет большая отгрузка на Хабаровск, поэтому придется несколько недель подождать, так как все объемы расписаны. В итоге вернулись к китайским огурцам», - рассказали «ЗР» в одной из торговых точек на оптовой овощной базе во Владивостоке.
То, что реализация и продвижение продукции оставляют желать лучшего, становится ясно после посещения сайта предприятия. Цена на сайте и истинная цена реализации отличаются друг от друга. Это выяснилось после звонка в отдел продаж ФГУП «Дальневосточное». «Не ориентируйтесь на цену, указанную на нашем сайте, - заявили в отделе продаж. - Цена часто устанавливается каждый день, в данный момент огурцы высшего сорта отпускаются по 140 рублей. Томаты мы реализуем по 200 рублей, но только двум крупным оптовикам. Если хотите, можете купить их у них во Владивостоке».
Китайские огурцы готовятся к демпингу
Почему большинство ФГУП отсекает большинство небольших предпринимателей, имеющих небольшие торговые точки, сказать тяжело. Но факт остается фактом: в отделе продаж заявляют, что у предприятия нет своего представительства или склада во Владивостоке. Таким образом, ценообразованием рулят оптовики, получив основные объемы на реализацию. И вполне логично, что чем больше будет происходить монополизация оптового звена, тем меньше шансов, что конечная цена для потребителя будет снижена, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Нам, рыночным торговцам, невыгодно ездить за ящиком огурцов в Суражевку, - рассказали «ЗР» на рынке на Нейбута во Владивостоке. - Но на рынок можно было организовать доставку, ведь здесь около 6 специализированных торговых точек и объемы продаж не меньше, чем в супермаркетах. Но мы вынуждены покупать у оптовика, который уже накрутил свои 30%».
Насколько в дальнейшем будут востребованы качественные, но такие в итоге дорогие приморские огурцы сказать тяжело. Пока рыночная ситуация в пользу местных производителей, так как цены на китайские огурцы из-за скачка юаня почти сравнялись с ценами на приморские огурцы. Здесь на лицо реальное импортозамещение. Возможно, именно этим и обусловлены активные продажи в другие регионы. Ведь приморская продукция по качеству значительно выше импортной. Владимир Сидоренко и Наталья Дубовцева отмечают, что проблем с реализацией нет. Весь выращенный урожай успешно продается.
Но гарантировать успешные продажи в дальнейшем этот сегмент рынка не может. Кризис перепроизводства в Китае в этом сегменте эксперты отмечают уже давно, следовательно, нужно ждать, пока импортеры договорятся о снижении цены. И этот процесс уже начался: по данным «ЗР», в Уссурийске на базе «Дружба» появились огурцы стоимостью менее 100 рублей за кг.
Вытеснит ли китаец местного производителя, тяжело сказать. Но у Суражевки был целый год на то, чтобы полностью захватить свой приморский рынок, «вытеснив» импортные огурцы с территории края. Но этого не произошло, поэтому в дальнейшем конкурировать с импортом местным будет трудновато. Примеры прошлых лет - этому подтверждение.
«Сегодня в отсутствии местных томатов мы прорабатываем логистику доставки их с других регионов России автотранспортом. Возможно, будем возить и российские огурцы, так как есть предложения значительно дешевле, чем у местных теплиц», - отмечают в одной из оптовых компаний, пишет деловая газета "Золотой Рог".
В том, что торговый бизнес будет стараться искать дешевые огурцы, можно не сомневаться. Но Владимир Сидоренко считает, что местные овощи не могут быть дешевыми. «На стоимость продукции влияет стоимость гигакалории. Она для нашего предприятия - 1 900 рублей. При этом теплозатраты в себестоимости овощей закрытого грунта - 42%. И нам обещают поднять стоимость еще на 14%», - говорит директор ФГУП «Дальневосточное».
В общем, для потребителя пока перспектива удешевления местных огурцов полностью безрадостная. Либо желание формировать конечную цену в рознице у предприятий отсутствует, либо еще рыночная ситуация к этому не подтолкнула. А ведь другие сельхозпроизводители в лице птицефабрик сумели так выстроить систему продаж, что торговая наценка в конечной точке не превышает 40% от цены производителя.
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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псевдоним21:42, 03.03.2015#
Зачем они тогда нужны? Зачем на них тратить такие бюджетные деньги? может лучше частные предприятия поддержать? А то когда частник захочет теплицу построить, ему видите ли нет доступа к господдержке, а для окружения Сидоренко все доступно. В итоге имеем то, что имеем.
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vasya16:28, 09.03.2015#
На то и рыночная экономика, чтобы власти оперативно реагировали на любые левые поползновения. Хотят вывозить в Хабаровск - бога ради, но. . . поскольку продукция дотируется из бюджета Прим. края, будьте добры уплатить пошлину за вывоз за пределы Приморья. Рублей этак 50 за кило, и везите на здоровье.
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покупатель18:55, 08.03.2015#
Очень сомневаюсь, что в Хабаровске живет более платежеспособное население. Никогда не поверю, что во Владивостоке не могут по таким ценам реализовать продукцию, а в Хабаровске распродают. Там, как и здесь тоже китайских овощей полно и при сложившемся кризисе конечно будут больше покупать китайскую продукцию, потому что у народа банально нет денег. А нашим тепличникам хочется посоветовать вырастить урожай, установить цены выше крыши, съесть все это самим и благополучно разориться. А дотации направить на более полезные вещи.
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Псевдоним15:57, 12.03.2015#
Выращивание огурцов - сезонное производство. И нужно заработать деньги на "житье" и подготовку теплиц к новому обороту в течение декабря-мая. А в остальные месяцы деньги не зарабатываются, а только тратятся. НЕ НАДО ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ, говоря о "средней отпускной цене". Так надо говорить не только о средней цене реализации за год, но и о средней себестоимости за год, а она, как правило, все равно выше, чем средняя цена реализации.
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Псевдоним02:39, 12.02.2016#
200 млн за три года на модернизацию тепличного хозяйства из бюджета, чтоб потом продукция стоила в два раза дороже чем китайская. . . . . эти финансовые вливания дали дополнительно 500тонн дорогущих овощей. . . мдаа. . . итак считаем:200млн. р. делим на 500т. кг. получаем сбестоимость на сегодняшний день 400рублей одного киллограмма продукции. . на оптовом рынке 1кг огурцов стоит 100рублей(китай , россия(др. регионы). получается можно было 4года просто покупать огурцы. т. е. на год больше чем длится эта история. Вывод один: либо распилили деньги, либо там такие клиничиские идиоты работают что просто атас. /мое мнение , конечно просто распилили(в отчет написали освоили) наши деньги эти выродки без совести и с улыбочкой на лице. /как грица в нете нас на. . бали расходимся:-(
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Псевдоним02:47, 12.02.2016#
а я строю двадцать теплиц по 200квадратов, и мне никто ниче не дает, все на свои. в другом регионе. уже двадцать есть работающих. по году собрал 160 тонн огурцы , томаты, перец. стоили первые двадцать теплиц 7млн. рублей. плюс оборудование и др. всего 18млн. обошлось. ребята если б мне дали 180млн. рублей и я б показал 500т. роста. . . . да меня бы закопали тут же те кто деньги давал))это ж ПРЯМОЕ ВОРОВСТВО!!! о чем вы говорите тут ваще, это тупо распил бюджета!
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Может быть просто поменять бездарный менеджмент ФГУП? Что там "нагенералит" та же Дубовцева с ее образование из 80-х гг? Она хотя бы основы рыночной экономики знает? Вице губернатор Сидоренко типа наценку в магазинах сторожит. А что творят с ценами его прихвастни не видит в упор. Сколько лет можно эти сопли жевать про дорогую гикакалорию? Уже налогоплательщики оплатили реконструкцию, теплопотери сократили, а нытье все про то же. И за благополучие таких вот предприятий с таким менеджментом налогоплательщик дважды платит.