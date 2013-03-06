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В Приморье доля экспорта необработанного леса превысила 75 %

06 Марта 2013, 15:19 | Приморье

В Приморском крае по итогам февраля 2013 года объём экспорта необработанного круглого леса составил свыше 75 % от общего количества экспортированной в этом месяце лесопродукции, сообщили ZRPRESS.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, в феврале 2013 года специалистами филиала было  установлено карантинное фитосанитарное состояние 207,6 тысяч кубических метров идущей на экспорт лесопродукции.

Из этого количества лесопродукции пиломатериалы составили 39,5 тысяч кубических метров, а объём необработанного круглого леса – 156,6 тысяч кубометров, что составило 75,4 % от общего количества вывезенных за рубеж в феврале этого года лесоматериалов.

Как ранее сообщалось в ряде федеральных СМИ, Минэкономразвития и Минпромторг  считают необходимым повысить вывозную таможенную пошлину до уровня запретительной на необработанные лесоматериалы хвойных пород деревьев (ель, сосна, пихта).

При этом Минпромторг, учитывая присоединение России к ВТО, выступает за повышение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанные хвойные лесоматериалы до запретительного уровня в 80%, но не менее €55,2 за 1 куб. м. Сейчас по этим категориями действует экспортная ставка в 25%, но не менее €15 за 1 куб. м. По мнению представителей ведомства, это также помешает экспортерам злоупотреблять при декларировании объемов экспорта. Но основная цель — загрузка отечественных деревообрабатывающих мощностей, которые сейчас востребованы лишь на 51%.

ZRPRESS.RU. Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: Минпромторг  экспорт  лес  таможня  тарифы  ВТО  деревообработка  пошлины 



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Комментарии

  • Эхо15:45, 07.03.2013#

    Как в дореволюционной России.

  • Володя22:42, 07.03.2013#

    А губернатор всё ленточки разрезает и пиарится; когдазаймёт 1-е место у нас будет пустыня. Какой лес - и за бесценок. Найдётся ли хоть один из прислужников москаля с мозгами?????

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