В Приморье доля экспорта необработанного леса превысила 75 %

В Приморском крае по итогам февраля 2013 года объём экспорта необработанного круглого леса составил свыше 75 % от общего количества экспортированной в этом месяце лесопродукции, сообщили ZRPRESS.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, в феврале 2013 года специалистами филиала было установлено карантинное фитосанитарное состояние 207,6 тысяч кубических метров идущей на экспорт лесопродукции.

Из этого количества лесопродукции пиломатериалы составили 39,5 тысяч кубических метров, а объём необработанного круглого леса – 156,6 тысяч кубометров, что составило 75,4 % от общего количества вывезенных за рубеж в феврале этого года лесоматериалов.

Как ранее сообщалось в ряде федеральных СМИ, Минэкономразвития и Минпромторг считают необходимым повысить вывозную таможенную пошлину до уровня запретительной на необработанные лесоматериалы хвойных пород деревьев (ель, сосна, пихта).

При этом Минпромторг, учитывая присоединение России к ВТО, выступает за повышение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанные хвойные лесоматериалы до запретительного уровня в 80%, но не менее €55,2 за 1 куб. м. Сейчас по этим категориями действует экспортная ставка в 25%, но не менее €15 за 1 куб. м. По мнению представителей ведомства, это также помешает экспортерам злоупотреблять при декларировании объемов экспорта. Но основная цель — загрузка отечественных деревообрабатывающих мощностей, которые сейчас востребованы лишь на 51%.

ZRPRESS.RU. Владивосток.