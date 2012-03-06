Успех в бизнесе для женщины возможен. Но нужен ли?

Опрос "ЗР": Многие считают, что бизнес делится на мужской и женский. Согласны ли вы с этим утверждением и как бизнес влияет на женщин?

Андрей НИКОЛАЕВ, начальник МВД России по Приморскому краю, поздравляя женщин, отметил:

- В современном мире женщины добиваются успехов практически во всех областях жизни. В экономике и политике, науке и искусстве, бизнесе и государственной службе вы уверенно доказываете, что не существует «мужских» профессий. Но при всем этом вы сохраняете умение вести дом, растить детей, оберегать семью от житейских бурь. Вам приходится гораздо труднее, чем нам, потому что вы нежнее и добрее. Вы близко к сердцу принимаете чужую боль, всегда готовы прийти на помощь и защитить мир не только от преступности, но и от банальных обид. Мы часто забываем об этом, перекладывая на ваши хрупкие плечи тяжелый груз служебных задач, ошибок и проблем. В будничной круговерти мы бываем скупы на слова восхищения вашим удивительным даром – всегда оставаться такими нежными и такими сильными!

Евгения СУРИЦ, главный редактор и соучредитель еженедельника «Бизнес-Арс» (г. Арсеньев):

- Что касается первого вопроса, то, наверное, все-таки существует бизнес, где «правят» в основном женщины (во всяком случае, на нашем, местном уровне). К примеру, салоны красоты. Вот тут-то как раз женская сущность, судя по всему, и проявляется. А вот, скажем, во владельцах строительных компаний женщин я что-то не видела. Там приоритет - за мужчинами. Если же говорить о нашем, медийном бизнесе, то здесь половых различий не наблюдается, хотя я думаю, что журналистика - это все же больше мужское занятие. Но тем не менее, находясь на редакторском посту уже 13 лет, я не могу сказать, что моя женская сущность как-то пострадала. Скорее - больше раскрылась. Просто женщины ведут свой бизнес, исходя из своей сущности. И меняется сущность бизнеса, который мы ведем, а не наша, женская природа.

Дина ВЕРКЕЕНКО, владелица бутика VERSACE:

- Если у женщины получается вести серьезный бизнес, то почему бы не реализоваться в нем? И не важно, какая это сфера – женская, мужская... Впрочем, уместно ли вообще делить бизнес по половому принципу? Я могу привести очень много примеров умных и успешных руководителей - как женщин, так и мужчин, работающих, казалось бы, не на своем «поле». Любой бизнес успешен тогда, когда им управляет профессионал, влюбленный в свое дело. Что же касается женской сути, то если женщина действительно настоящая, то она ею и останется - хоть за рулем гоночного авто, хоть во главе металлургического завода, хоть в космосе.

Андрей БРИК, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья:

- Современные женщины сегодня наравне с мужчинами конкурируют в разных сферах жизни. Они чуть другие - больше ценят взаимоотношения, стремятся к самореализации, но могут быть независимыми и делать карьеру наравне с мужчинами. Примеров этому достаточно. Они добиваются успеха и при этом остаются истинными женщинами. Кстати, в составе членов нашего Клуба есть и женщины-руководители, и я хочу воспользоваться случаем, чтобы искренне выразить им восхищение от имени коллег-мужчин в канун 8 Марта.

Александр ЛИТВИНЕНКО, директор ООО «Догада»:

- Бизнес и женщина в определенных дозах сочетаются. И есть бизнесы, которые очень хорошо «заточены» под женщин. Например, сетевой маркетинг. Государственная служба в этом отношении намного хуже, поскольку там человек является «винтиком», и это уже не бизнес, а работа по найму…

Современная тенденция деловых людей – это гармония бизнеса и семьи. Специальные тренинги показывают, что если у тебя в семье - дрянь, то и в бизнесе будет та же дрянь. Бизнес – продолжение человека, и если у него есть проблемы, то и в его бизнесе будут эти же проблемы. Из семьи они всегда каким-то образом будут перетекать в бизнес. Рано или поздно. Поэтому надо гармонизировать свое окружение – и бизнес-окружение, и личностное.

Если бизнес-леди не нормализирует личностное пространство, у нее все равно рано или поздно могут вылезти проблемы и получится ситуация, как у старухи с «разбитым корытом». Особенно стоит отметить, что наиболее успешны в бизнесе женщины, у которых полная семья.

Евгения ОЛОФИНСКАЯ, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»:

- Бизнес вне зависимости от сферы и величины является мужским занятием. В нем необходимы целеустремлённость, настойчивость, точное мышление, контроль за эмоциональной сферой, активность/агрессивность - мужские качества, без которых ничего не получится. Есть, конечно, и женские качества - внимательность, терпение, гибкость – но они ведущими не являются.

Большая часть женщин, идущих в бизнес, оказалась в жизненной ситуации жесткого выживания, и они максимально применяли и развивали свои мужские качества. Чаще конкуренция с мужчиной является ситуационной и вынужденной, но со временем становится образом и стилем жизни. Отказаться от роли, которая была спасительной в своё время и к которой привыкло рабочее окружение, крайне сложно, кроме того, только в фильме «Служебный роман» это было чудесной ожившей сказкой. Привнесение женских качеств в управление компанией может повлечь за собой реальные потери.

Выход из подобной ситуации и способ сохранения женской сути, а вместе с этим и сохранение семьи, отношений с партнером, я вижу в использовании женщиной нужных качеств в нужном контексте. То есть быть руководителем с мужским подходом в рабочее время и жить на женских качествах и женских энергиях в семье, дома. Расплата за отказ от женской природы приходит всегда – в виде одиночества, различных болезней вплоть до онкологии, алкоголизма и прочее. В своей практике консультирования дам из бизнеса я сталкиваюсь с этим достаточно часто. Как только женщина осознала, что на самом деле происходит в её жизни, появляется много способов ей помочь и изменить привычный порядок. Я верю в это, и у меня это получается.

Артем ШКУРО, генеральный директор ООО EKKER:

- Мне сразу в голову приходит имя Марины Николаевны ЛОМАКИНОЙ. Мне повезло работать с ней подрядчиком по инжинирингу, потому сужу не со стороны. Она взялась за проекты, в возведении которых ни у кого в Приморье не было опыта – отели мирового уровня да еще и мегапроект игорной зоны. Абсолютно новые технологии и решения. А ведь справляется! И при этом остается женщиной – эффектной, человечной, порядочной. Мне кажется: все зависит от человеческого характера, а не от пола. И в том, что сегодня пытаются делить бизнес на женский и не женский, срабатывает мужской стереотип. Мужчины стараются не допускать женщин на ведущие позиции в бизнесе, не видят в них равных партнеров, даже когда признают за умную голову. Мне удалось сломать в себе этот стереотип с первых шагов в бизнесе - моим партнером была женщина. Пусть она не так хорошо разбиралась в архисложной сфере инжиниринговых услуг, зато лучше - в людях, смело бралась за новое и могла упорядочить любой процесс. Кстати, мне и с женой повезло - я могу с ней обсуждать дела компании на равных. И я поддерживаю ее в желании вести самостоятельный бизнес.

Валерий ДВУЖИЛЬНЫЙ, уфолог (г. Дальнегорск):

- Про инопланетянок, равноправны ли они с мужчинами, – не скажу. Но в нашей действительности я согласен, что есть традиционно мужской и традиционно женский бизнес. Некоторые виды бизнеса требуют чисто мужского участия. Но женщина, даже если у нее мужской бизнес, всегда должна оставаться женщиной – милой, женственной, очаровательной. Слабой. Может, кому-то и приходится изменять своей женской сущности, но таких женщин можно только пожалеть.

Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех»:

- Не буду скрывать, какой бы феминисткой я ни являлась по сути, сама подвержена этому шаблону: торговать металлом - мужской бизнес, а индустрия красоты - женский. Но далее я вспоминаю успешную Галину ШКАРУПА, торгующую металлом, и Андрея МИРОПОЛЬЦЕВА с его салоном красоты и фитнес-клубом.

Изменяет ли серьезный бизнес женщину? Даже «не серьезный» на женскую сущность влияет значительно. Знаю по себе, что проблема ролевой самоидентификации обязательно возникает: кто я - женщина или мужчина? - не по форме, конечно, а по выполняемой роли, по функции, по ноше, которую несу. Эти мысли, Я УВЕРЕНА, посещают любую женщину-предпринимателя, любую женщину - топ-менеджера крупного бизнеса.

Александр СУББОТИН, генеральный директор ООО «Дальстройбизнес-II»:

- В принципе, есть такой бизнес. Но он должен касаться как бы женских тем - это косметика, в какой-то степени медицина, может быть, юридические вопросы. Но на стройке, в милиции и, наверное, даже в армии женщин не должно быть. Все-таки это грубая атмосфера, грубые нравы…

Вообще у женщины главным в жизни должна быть все-таки семья, а не бизнес! Поэтому всем им желаю - надежную опору в виде мужчин.

Алексей КОЛДИН, председатель правления Примтеркомбанка:

- Даже в советское время разделение на мужской или женский персонал были только в общественных банях. У нас есть женщины-космонавты, трактористы и шахтеры. К сожалению, не от хорошей жизни. А в бизнесе - все без разделения по половым признакам.

Мужчина и женщина – две половины единого целого, две стороны одной монеты: мужчина – орел (статус), женщина – решка (номинальная стоимость). И ценность любой монеты определяется именно ее номиналом. В жизни все то же самое.

А вообще, главная задача женщины - продолжение рода, и каждый из нас, мужчин, ценит в своей половинке именно это.

Владимир СМОТРИКОВСКИЙ, руководитель компании ООО «Архитектурный фонд»:

- Я бы не сказал, что есть чисто женский и чисто мужской бизнес. Просто есть женщины-бизнесмены, которые занимаются тем бизнесом, который неуспешно или не всегда успешно ведут мужчины - предприятия общественного питания, бытового обслуживания, учреждения торговли, культуры, все воспитание. Это тот бизнес, которым занимается и во главе которого стоит женщина.

Если представить единое деловое пространство, то оно в основном заполнено женщинами, а какие-то прорехи остаются на долю мужчин. У женщин все более отлажено, надежно… И в плане бизнеса, на самом деле, с женщинами общаться легче, потому что мужчинам вообще по природе свойственно общаться с противоположным более успешным полом. То, что мужчине и женщине свойственно общаться, после чего появляются браки и дети, то есть соответствующее демографическое развитие, это же можно переносить и на бизнес. Не в прямом, а в переносном смысле. Чтобы успешнее работать.

Роман ТИТКОВ, генеральный директор ОАО «Дальприбор»:

- Сегодня большинство профессий и бизнес во многом своем разнообразии открыты и для мужчин, и для женщин. Если еще 7-10 лет назад они четко разделялись и были явно мужские и явно женские, то сейчас такие отличия все больше стираются. Так, уже волне нормальные явления - мужчина-домохозяин, мужчина - дизайнер женского белья и женщина - прораб и женщина - президент станы. В то же время такое разделение все еще существует, но тенденция стирания границ стремительно набирает обороты.

Считаю, что действительно профессия оказывает сильное влияние на характер, поведение и внутренний мир человека. Изначально для каждой профессии или вида бизнеса важны перечисленные качества. Так, художник не может быть командиром подводной лодки, а менеджер магазина резко отличается от дирижера симфонического оркестра.

Кира БАЖЕНОВА, психолог, тренер компании «БАЗИС, СПС КонсультантПлюс» (Владивосток):

- Как реалистка я должна признать - бизнес женщин засасывает. Успешный бизнес бросают редко, не так ли? Занимаясь бизнесом, женщине часто приходится проявлять мужские качества. Утрачивает ли она при этом что-то из своей женской сущности? Если бизнес-леди замечает за собой профессиональные перекосы и заносы - то не утрачивает. А если «пашет», игнорируя изменения, которые с ней происходят, и не прислушиваясь к тому, что говорят о ее женственности близкие, то можно потерять многое.

В общем и целом, я против женского бизнеса. Но надо признать, что подобный опыт даёт женщине возможность понять своего сильного, но уставшего или заработавшегося любимого. Только испытав и запомнив бизнес-нагрузки сама, женщина может удержаться от «мудрых» советов по ведению его бизнеса и заменить их на веру и эмоциональную поддержку, не учить его, как общаться с персоналом, не обижаться и не принимать на свой счет его нежелание рассказывать про «дела» или стремление помолчать и уединиться. Я свято верю, что этот опыт помогает укрепить личные отношения - с мужьями, отцами, сыновьями.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- По-моему мнению бизнес действительно делится на традиционно мужской и традиционно женский. На это есть несколько причин. Первая – это психологическая: женщинам проще вести бизнес, где требуется интуиция, творческий подход, а мужчинам свойственны те виды деятельности, где необходимо стратегическое мышление и высоки риски. Вторая причина, на мой взгляд, заключается в том, что на рынке уже сложилась определенная конъюнктура – чисто мужские и чисто женские ниши. И эти стереотипы достаточно сильны. Зависит это разделение и от того, насколько прибыльным является бизнес – чем больше денег приносит бизнес, тем больше в нем мужчин. Женщины вполне комфортно себя чувствуют и в менее прибыльных отраслях.

Что касается следованию женской сущности, то сейчас, мне кажется, женщинам приходится меньше ломать себя. Это в 90-е женщины с головой окунались практически в любой бизнес, лишь бы изменить ту неустроенность, которая была вокруг. Сейчас у прекрасного пола гораздо больше возможностей для самореализации, и в бизнесе в том числе. Многие из тех женщин, кто начинал бизнес в 90-е, ломая себя, встав на ноги, либо поменяли сферу деятельности, либо вообще ушли из бизнеса, вполне комфортно чувствуя себя в качестве наемных работников.

Татьяна КОНКО, генеральный директор ООО «Владивостоквнештранс»:

- Не думаю, что бизнес имеет половую принадлежность. Все зависит от профессиональной компетенции. Другое дело, что стереотипы до сих пор сильны. И о том, какие ощущения испытывает женщина-руководитель, входя на т. н. «мужскую территорию», знаю не понаслышке. 18 лет назад, когда я стала генеральным директором «Транспортно-экспедиторской фирмы «Владивостоквнештранс» - первым и на тот момент единственным «руководителем в юбке» в сугубо мужском бизнесе, многие отнеслись к этому скептически. И признание, уважение коллег и партнеров приходилось завоевывать делом, решая все вопросы конструктивно и по существу. Опираться не на пресловутую женскую интуицию - на нее хорошо полагаться в быту и личной жизни, - а на знания и опыт: в бизнесе, особенно логистическом, любое неправильное действие может обернуться серьезной потерей для клиента.

При этом, безусловно, женщина должна оставаться женщиной, где бы она ни была - в офисном кресле или на кухне. Особенно, если занимает руководящую должность. Переступая порог дома, вновь становиться женой, мамой, бабушкой… Все-таки мужчины ценят нас не за карьерный взлет или бизнес-подвиги, а за женскую суть.

Людмила ДАВЫДЕНКО, руководитель ассоциации строителей «Властра»:

- Если без резких границ, то «женский бизнес», наверное, есть, как вообще женские сферы деятельности, прежде всего небольшие по объему. Это социальные услуги, то есть помощь сирым и бедным, почти вся педагогическая деятельность, медицина, особенно сфера ухода за больными. Почти вся женская сфера торговли, особенно «малоформатный» и «микробизнес» - это небольшие магазинчики. Затем сфера финансового обслуживания, аудит, бухгалтерия, риелторский бизнес, страховой, где особенно успешны женщины-агенты. Если проанализировать, то женские - это сферы бизнеса с наибольшей долей коммуникаций. А где сборочное производство, строительство и прочие более серьезные производственные, механичные, техничные процессы - там удачнее мужчины. Они там, где больше риска. Вот почему у нас в Думе, во власти больше мужчин - там еще не закончилась та еще стадия… и пока высокие риски. А когда потребуются коммуникации и просто понадобиться «вкалывать», то и туда придут женщины.

Антон МАРТЮШЕВ, директор Владивостокского филиала Всероссийской сети «БИЛЕТУР»:

- Я не считаю, что современный бизнес делится на мужской и женский. Женщины-руководители сегодня находятся на равных со своими коллегами-мужчинами. И это не конкуренция, а скорее партнерство и стирание границ между полами. Есть немало примеров как в мировом, так и в приморском бизнесе, когда женщина-руководитель успешно ведет «мужской» бизнес, а мужчины работают в «женской» сфере. Самое главное, чтобы человек имел предпринимательскую жилку, обладал достаточными управленческими навыками и был грамотным руководителем.

Алексей САДЫКОВ, бизнес-консультант (Москва), журналист «ЗР» (1995-2000 гг.):

- «Инь и ян - женское и мужское начала - делят людей на две неравные половины сильнее, чем политические взгляды, цвета любимых футбольных команд или религиозные воззрения...». Так, в 1997 году, будучи совсем еще «зеленым» корреспондентом «Золотого Рога», я хотел начать свой материал, посвященный 8 Марта. Тогда почему-то не случилось.

Спустя 15 лет могу еще раз констатировать: пол - самый явственный признак разъединения, но и объединения тоже. Потому что, как бы ни банально это звучало, мужчин тянет к женщинам, и наоборот. Так было, есть и будет. Понятно, что на бизнес естественным образом переносится все то, чем мы живем в обычной жизни.

И здесь трудно определить доминирующую сторону. Это видно даже на уровне лингвистики. Взять то же слово «бизнес». Оно - мужского рода. Да и в целом принято считать, что предпринимательство - удел сильной половины: здесь, как и в спорте, нужны постоянное напряжение сил, концентрация эмоций и усилий, способность к мощному, неожиданному для соперника маневру.

Но многие «бизнесовые» понятия - женского рода. Все мы знаем, что компании бывают «материнскими» и «дочерними», но никогда не слышали об «отцовских» и «сыновних». Есть, конечно, «опцион», не терпящий компромиссов, но получают-то бизнесмены округлую, изящную и вполне ощутимую, приносящую удовольствие «прибыль». Да и «сделка» подводит жирную черту под рядом «поступков», давая чаще всего обеим сторонам удовлетворение.

Но это все лирика. Что до сути вопроса - можно ли разделить бизнес на женский и мужской, то любой ответ на него - правильный. Бывают «женские» и «мужские» компании - как по стилю управления, так и по роду деятельности. Но встречаются и примеры «женской» логики в действиях руководителя компании-мужчины, и вариант «сильной руки», принадлежащей хрупкому с виду созданию. Лично знаю успешного топ-менеджера крупной девелоперской компании, который любит в обеденный перерыв покормить батоном уток на пруду, умиляясь благорастворению воздухов. А руководители среднего звена одной из ведущих производственных компаний, провинившиеся перед руководством, ходят на разбор полетов к вице-президенту женского пола, вжав голову в плечи, - их с порога встречает отборный мат, а в голову «особо отличившегося» может прилететь пепельница.

При этом у обоих вариантов руководства есть и плюсы, и минусы - опять же, как в жизни. «Мужской стиль» ведения бизнеса (по крайней мере, в России) предполагает твердость в решениях, уверенность в правильности своих действий, готовность идти до конца. Но зачастую - и неспособность, нежелание понять оппонента, упертость в вопросах, которые можно решить более эффективно, обходя острые углы. «Женский стиль» вроде бы отличают: поиск взаимных компромиссов, старательно культивируемая теплая атмосфера в коллективе, мотивация доверием. Обратная сторона - ежеминутная готовность к сложной многоходовой интриге по самому пустячному вопросу, способность не говорить ни «да», ни «нет» (при этом держа в уме вообще третий вариант развития событий) и многие другие сюрпризы.

Кристина СЕРГИЕНКО, директор по персоналу МТС на Дальнем Востоке:

- Даже в современном обществе многие сферы нашей жизни еще несвободны от условностей, вот и зоны ответственности в бизнесе, действительно, традиционно часто разделяют по гендерному признаку. В МТС, как и в большинстве крупных национальных или транснациональных компаний, действуют принципы гендерного равенства.

Мы оцениваем сотрудников, в первую очередь, по их вкладу в развитие бизнеса, их инициативности, способности брать на себя сложные и ответственные задачи и добиваться высоких результатов в работе. При этом гендерная принадлежность сотрудника большого значения не имеет - в МТС много женщин на ключевых для компании позициях. Такой подход помогает поддерживать высокий уровень корпоративной культуры, задает высокие стандарты делового общения и создает больше возможностей для реализации потенциала сотрудников.

Сергей БОЛДЫРЕВ, президент Группы компаний «Транзит-ДВ»:

- Мне повезло: меня окружают умные и красивые женщины - и среди партнеров, и среди коллег. В нашем холдинге, например, работали и работают потрясающие сотрудницы - занимают должности первых замов, возглавляют офисы и департаменты. И для меня как работодателя не имеет значения, представитель какого пола претендует на ту или иную топовую вакансию, - все решают уровень компетенции, желание работать и огонь в глазах.

У меня вообще нет ни малейшего повода сомневаться в способностях и талантах слабого пола: женщины свободно конкурируют с нами, мужчинами, в самых разных сферах. А если ту или иную область деятельности и обходят стороной, то это происходит, на мой взгляд, не потому, что не «тянут» или их туда не пускают, - сами не идут.

Другое дело сильный пол, очень настойчиво проникающий в любую область деятельности. Я не знаю сферы, в которой не работали бы мужчины. Те же салоны красоты, бутики, ателье по пошиву, цветочные магазины весьма эффективно работают под их управлением. Возможно, потому, что мужчина по природе своей «завоеватель» и ему просто предначертано постоянно осваивать новые территории?

Зато у женщин есть неоспоримое оружие - их женская сущность, против которой очень трудно устоять - да и не хочется, признаюсь! Мужчинами в бизнесе движет трезвый расчет. Женщинами - любовь, с которой они относятся к своему делу. Причем запасы этой любви поистине бесконечны - ее хватает и на бизнес, и на семью, и на детей… И именно она делает мужчин сильнее, заставляет добиваться новых высот и складывать у их ног «мамонтов».

Юрий ШАТОВ, директор Дальневосточного офиса СГ «СОГАЗ»:

- Сегодня женщины действительно конкурируют с мужчинами в разных сферах жизни. Да и причины, по которым и те и другие уходят в бизнес, одни и те же, - желание профессиональной самореализации в совокупности с достойной материальной оценкой своего труда. Можно привести множество примеров, когда женщины успешно управляют крупнейшими компаниями, но их число все-таки значительно уступает числу руководителей-мужчин.

Соглашусь, что бизнес по-прежнему делится на традиционно мужской и традиционно женский. Скорее всего, это связано с «гендерной ролевой идеологией», т. е. представлением общества о том, как должны выглядеть роли женщины и мужчины в обществе. И, как правило, видение этих ролей основывается на устойчивых стереотипах: женщина - это мать, хранительница очага, мужчина - воин, кормилец.

Впрочем, современная система воспитания нацелена на то, чтобы мужчины были легко управляемы - и как граждане, и как мужья. Раньше во многих культурах мальчиков после 6 лет отделяли от материнской опеки - хоть у древних римлян, хоть в дворянских семьях России: бытовало мнение, что женское воспитание мальчику вредно.

Что касается женской сущности, то «изменять ей» - это своего рода чем-то жертвовать. Многие женщины просто уверены, что им всегда приходится жертвовать - детьми ради работы или работой ради детей. Кто-то больше ориентирован на сохранение семейного благополучия, кто-то на самореализацию в профессиональной деятельности. Но одновременное развитие успешной карьеры и воспитание ребенка - вряд ли совместимые вещи. К сожалению, в этом вопросе нужно выбрать что-то одно. А такой выбор не совсем легко дается.

Денис ПАВЛОВ, генеральный директор группы транспортных компаний «Восток»:

- Для меня современный бизнес уже не разграничивается в чистом виде на мужской и женский. Некоторые профессии - да, но не бизнес. Сегодняшние женщины, у которых есть определенные психологические способности, такие как умение быть лидером, решительность, стрессоустойчивость и т. д., без проблем могут стать руководителями разных компаний, начиная от самых маленьких парикмахерских и заканчивая крупными строительными холдингами.

Мир бизнеса формировали мужчины, и он включает в себя жесткие составляющие, одной из самых главных и естественных является конкуренция. Но если женщине хватает смелости и духу, то почему бы ей не сделать определенную бизнес-структуру эффективной и прибыльной.

Считаю, что представительниц прекрасного пола, которые могли бы стать хорошими руководителями, на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. Однако многие из них предпочитают карьере личную жизнь. Очень мало женщин, которые могут полноценно совмещать семью и работу, поэтому они и отдают бразды правления мужчинам.

Ирина СУХОВОЛЬСКАЯ, директор ИП Суховольская (ресторан «Хрустальный», кафе-закусочная, кулинария, п. Кавалерово):

- Современной женщине все приходится делать, нет четкого разделения на мужской и женский бизнес. Мужиков-то в России традиционно не хватает! Мне приходится подчас выполнять мужскую работу, переходить на мужской, не совсем литературный язык, прибегать к грубой жаргонной лексике, если человек не понимает по-хорошему. Приходится иногда увольнять людей, разговаривать жестко. Приходится самой водить джип, хотя это чисто мужская машина. Но она не вязнет в снегу, хорошо зарекомендовала себя на наших дорогах. Я живу в коттедже, сама чищу снег, сама мою посуду и полы, у меня нет прислуги. Я привыкла к роли руководителя, сильного человека. Но считаю, что при всем этом своей женской сущности не изменяю. Люблю обновки, подарки от мужчин на 8 Марта. Остаюсь любящей мамой и дважды бабушкой: у меня внуку 6 лет и внучке – полтора годика. Люблю возиться с внуками, правда, это редко случается, времени нет. Так что я – состоявшаяся в социуме личность и счастливая женщина.

Дмитрий МЕРНЫЙ, генеральный директор ООО «Центр медицинского обеспечения»:

- К женскому бизнесу я отношусь положительно, правда, с оговоркой - что это СОБСТВЕННЫЙ бизнес от начала и до конца: не подаренный мужчиной, а самостоятельно придуманный, выращенный и поставленный на ноги. Среди моих знакомых есть несколько довольно успешных бизнес-леди, я их очень уважаю, ценю и могу сказать, что в некоторых случаях барышни могут легко заткнуть за пояс «крутых» бизнесменов.

Я бы не стал делить бизнес на традиционно мужской и традиционно женский. Думаю, что если бы в современном мире мужчины меньше разрушали (речь идёт о войнах, грязной политике, криминале, наркотиках, алкоголе и пр.) и больше созидали, то женщины с огромным удовольствием занимались бы домом, детьми, собой, семьей, а не бизнесом.

Сергей ДЫМЧЕНКО, директор ООО «Индустрия-Р»:

- Исключительно женским бизнесом можно назвать только салоны красоты. Больше ничего на ум не приходит. Все другое могут делать и мужчины. Откровенно говоря, для женщины правильнее заниматься семьей. А бизнес или хобби в виде домашнего животного - это потому, что мужчины пошли инфантильные, мало на что способные, не могут семью обеспечить. Наверное, уж лучше бизнес, чем такой мужчина.

«Золотой Рог».