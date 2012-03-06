Приморский ГХК «Бор» нуждается в реанимации

28 февраля на совещании в горадминистрации Дальнегорска исполнительный директор ЗАО «ГХК «Бор» Чермен БОЦИЕВ позволил себе раскритиковать владельцев предприятия и московскую управляющую компанию «Промышленные инвестиции». Крамольное выступление показали по дальнегорскому телевидению. После чего последовала незамедлительная реакция руководства УК: приказом от 29 февраля Боциев лишен всех полномочий и остается исполнительным директором, пока на больничном.

Чермен Боциев собрал селекторное совещание на «Боре» и объявил начальникам цехов, что не видит дальше возможности работать в таких условиях. И написал заявление о приостановке работы в связи с невыплатой ему зарплаты за январь. Но на деле причины глубже: это несогласие с политикой УК по отношению к «Бору». Через пару дней Боциеву выплатили долг по зарплате, но с 1 марта он находится на больничном.

Что же такого наговорил на совещании опальный директор? Он заявил о хроническом недофинансировании «Бора». Средства от продаж продукции директору не разрешали тратить на производство, все финансовые вопросы, даже мелочи, приходилось долго согласовывать с Москвой. А она часто проявляла некомпетентность в деле управления столь сложным производством. Например, поставила директору четырех московских замов, из которых нужными по-настоящему оказались лишь двое. При этом местные управленцы и специалисты зарекомендовали себя наилучшим образом: кому, как не им, знать досконально экономику «Бора»!

«Правда-матка» Боциева

В беседе с «ЗР» опальный менеджер был откровенен:

- Первое, что мы предложили владельцам и УК, - краткосрочную программу по выходу из кризиса. Она предполагает ряд мероприятий и финансирование со стороны УК по схеме: единовременно - выделение 50 млн рублей на восстановление техники, основного оборудования и выделение 150 млн рублей в рассрочку на несколько месяцев для установки на предприятии новой системы фильтрации - итальянских фильтров «Диемме» ценой 130 млн рублей, которые более года без дела валяются на «Боре». Их установка позволит увеличить выпуск борной кислоты на 12 тыс. тонн в год (это дополнительные $11 млн). Второй пункт этой краткосрочной программы - добавка оборотных средств из внешних источников до суммы 200-210 млн рублей в месяц - это обеспечит тот нормальный оборот, который позволит предприятию покрывать все текущие расходы. Большую часть из этих средств мы заработали бы сами, часть должны давать инвесторы-владельцы в течение 2-3-х месяцев, пока мы не выйдем на точку безубыточности. Эту программу мы представили руководству еще 29 ноября 2011г. Ничего из этой программы руководством не только не выполняется, но даже нет никакой реакции на нее.

Сейчас на заводе готовится вторая программа - комплексная программа развития предприятия на ближайшие 4-5 лет с детализацией мероприятий и финансирования по месяцам на 2012 год. Часть программы на 2012 год - фактически бизнес-план на оставшуюся часть года. И в рамках этого бизнес-плана после его утверждения в УК руководство завода должно действовать самостоятельно, как это принято на всех предприятиях химпрома. В перспективе в ближайшие 2-3 года заводу нужен, например, новый цех серной кислоты (это $50 млн). Нужны крупные вливания со стороны УК и собственников. И в итоге мы не только преодолеем точку безубыточности в 120 тыс. тонн борной кислоты в год, но и сумеем достичь уровня советских времен, когда «Бор» выпускал до 180 тыс. тонн борной кислоты. Даже в этом году можно при определенных условиях достичь планки в 115 тыс. тонн продукции.

«Бор» тянут назад долги по налогам (255 млн рублей), за электроэнергию (94 млн рублей), ряду кредиторов, в том числе единственному переработчику грузов «Бора» на железной дороге - «Терминалу АСО-1», с которым, несмотря на все усилия директора, по вине УК окончательно испорчены отношения. Общий дефицит бюджета для выполнения мартовского плана - около 100 млн рублей. Их надо заплатить сейчас - за топливо, энергию, сырье, материалы и т. д. Иначе предприятие может в марте не только не выполнить план, но и остановиться…

Об этом и о многом другом Чермен Боциев сообщил и на совещании 28 февраля.

А собственники кто?

Уже 2 марта в ЗАО «ГХК Бор» состоялось рабочее собрание коллектива с участием представителей всех цехов и подразделений. Поводом для него послужило назначение нового управляющего директора «Бора» Владимира КОЗЬМИНА (введена новая должность параллельно с должностью исполнительного директора). Он сам представился коллективу: с 1998 года - военный пенсионер, подполковник связи, 48 лет. Окончил военное училище в Полтаве, военную академию в Питере, получил управленческое образование. Работал на предприятиях машиностроительной отрасли.

На собрании Владимир Козьмин ответил на вопросы трудящихся и сформулировал две главные задачи, которые ему предстоит решать на «Боре»: это удержание предприятия от падения и придание ему импульса развития. Менеджер пояснил: «Бором» взяты огромные кредиты, по ним надо платить, а любой собственник не может вливать сюда средства до бесконечности. Между тем ставится задача увеличить объемы производства минимум на 50%. Вопрос о зарплате будет обсуждаться на ежедневных селекторных совещаниях с начальниками всех подразделений предприятия. А вот на вопрос, кто собственник предприятия, Козьмин не ответил. Хотя ранее в прессе сообщалось, что это финансовая компания «Открытие» Бориса МИНЦА и партнеров.

Председатель профкома «Бора» Сергей МАТВЕЕВ озвучил требования работников к работодателям: это стабильная работа, повышение зарплаты и своевременная ее выплата, предоставление со стороны УК плана дальнейшего развития предприятия.

Аплодисментами встретили рабочие появление в зале опального исполнительного директора. За три месяца, что Боциев находился у руля «Бора», ему удалось немало сделать. В 2,6 раза увеличен выпуск продукции: если за декабрь химики выпустили 3,1 тыс. тонн борной кислоты, за январь - 4,6 тыс. тонн, а за февраль - 7,9 тыс. тонн. Далее планировалось месячный выпуск довести до 9,8 тыс. тонн, а затем - и до 11-12 тыс. тонн - это уже точка безубыточности. Коллектив доказал, что даже в условиях недофинансирования может работать классно, а «дистанционное» управление предприятием из Москвы провалилось.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».