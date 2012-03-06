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Находкинскую ЖБФ пока оставили на плаву
Рыбопереработчики считают, что уход с рынка единственного в Приморье производителя жестяной банки в лице Находкинской жестяно-баночной фабрики (НЖБФ) приведет к неминуемому росту цен на тару. Более того, от закрытия предприятия выиграют китайские и корейские производители банки. Ведь именно ОАО «НЖБФ» пока сдерживает массовый выход на приморский рынок продукции азиатских тарных компаний.
Предыстория
Напомним, что Находкинская транспортная прокуратура вынесла в отношении ОАО «НЖБФ» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, связанном с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с каменным углем. Более того, суд Находки принял беспрецедентное для Приморья решение - на 60 суток приостановить деятельность предприятия.
Выжить за счет угля
Именно угольное направление деятельности компании привело к остановке производства. Для того чтобы понять, почему фабрика занялась перевалкой угля, обратимся к недавней истории.
Два года назад в связи огромной задолженностью перед кредиторами - более 250 млн рублей, накопленной прежним руководством фабрики, в отношении предприятия Арбитражным судом Приморского края была возбуждена процедура банкротства. 14 апреля 2010 года по решению Арбитражного суда на ЖБФ введено внешнее управление.
«Рентабельность производства банки очень низка, однако новое руководство приняло решение сохранить профиль предприятия, - рассказывает руководитель Алексей Владимиров. - Фабрика имеет стратегическое значение для всего рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края. Она была построена в советское время и должна была закрыть все потребности местных заводов в таре. Диверсификация деятельности - это логичный шаг, ведь фабрика имеет причальные стенки. Перевалка угля дала компании возможность увеличить свой доход и тем самым сохранить баночное направление. Еще два года назад производство банки было очень низким, фабрика работала всего несколько дней в неделю. Естественно, что ни о какой социальной обеспеченности говорить не приходилось. Работники фабрики получали мизерную заработную плату, которая составляла в среднем 2 тыс. рублей. На эти деньги работники не могли кормить свои семьи. Это унизительно - платить людям такие деньги! Новое руководство в кратчайшие сроки обеспечило финансовую стабильность и увеличило размер заработной платы. Мы сумели вернуть себе рынок, ведь наша продукция качественная, поэтому востребована нашими заводами. Еще месяц назад фабрика работала в две смены, выпуская весь ассортимент банки. Нашими партнерами являются более 20 рыбных предприятий. Решение суда приведет к тому, что предприятие будет вынужденно платить огромные штрафные санкции своим контрагентам, а это более 1 млн рублей в день. Все финансовые ресурсы фабрики будут истощены, и угроза банкротства станет реальной. Все наши усилия по сохранению столь важного предприятия для рыбной промышленности края нивелированы решением суда».
Находкинская банка нужна региону
«Деятельность фабрики имеет стратегическое значение для рыбной промышленности края, - уверен заместитель директора ОАО «Южморрыбфлот» Александр ШУЛДЫК. - В данный момент мы успешно сотрудничаем с фабрикой и приобретаем у нее большой объем банки. Фабрика единственная в регионе выпускает качественную банку из жести 22 мм, это ГОСТовский стандарт, поэтому на закладку в государственный резерв идет именно сайра «закатанная» в ГОСТовскую банку НЖБФ. Азиатские поставщики банки делают банку толщиной 18 мм. Безусловно, уход с рынка продукции местной фабрики поставит предприятие в сложное положение, так как зарубежные производители обязательно воспользуются ситуацией и поднимут цены. Это закон рынка: если уменьшается предложение, то поднятие цены, как правило, неизбежно».
Другие представители рыбной переработки также считают, что Приморскому краю необходимо сохранить предприятие. По их словам, фабрика выпускает не только самую массовую банку №6, но и другие виды банок, например, № 22, которая применяется для закатки разного вида икры. Причем в продукции находкинской фабрики нуждаются небольшие компании, которые не могут себе позволить заказывать большие объемы в центральной части России или в Китае.
«Сегодня стоимость банки уже более 5 рублей, причем это при условии, что производитель отгружает банку без посредников. В России всего три крупных производителя жестяной банки, однако, напрямую они отгружают только большие объемы, в итоге местные переработчики вынуждены приобретать банку у посредников. Кроме того, стоимость доставки всегда высока, в данный момент логистика такова, что 25% стоимости банки - это доставка из центральной части России. В итоге цена банки более 8 рублей. В итоге производители консервов перекладывают все затраты на потребителя. Скорее всего, закрытие находкинской жестяной фабрики приведет к росту цен на конечную продукцию. Для всех консервных производств Дальнего Востока уход местного производителя негативно скажется на их деятельности», - говорит один из участников рынка.
Стоит отметить, что консервное производство - один из самых распространенный видов деятельности в структуре рыбной переработки региона. Только в Приморском крае в 2011 году предприятия произвели 136 млн банок. Сегодня компании региона являются основными поставщиками на внутренний рынок России консервированной сайры, красной и минтаевой икры, лососевых пород рыб, а также морской капусты. Наличие в регионе предприятия, способного снабдить заводы качественной тарой, - наверное, не только рыночный вопрос, это вопрос продовольственной безопасности.
Коллектив - на улицу
Сохранение производства невозможно без коллектива, который долгие годы работает на предприятии. Профком фабрики считает, что мнение коллектива в этом вопросе должно учитываться властями. По словам представителей трудового коллектива, остановка деятельности предприятия на два месяца применяется в тех случаях, когда есть весомые и существенные доказательства ухудшения экологической обстановки. «В случае с нашим предприятием никаких экологических экспертиз, заборов воздуха, мониторинга и анализа прибрежной акватории возле наших причалов вообще не производилось, - отмечает председатель первичной профсоюзной организации НЖБФ Леонид БОЙКО. - Многие наши работники не смогут найти работу в другом месте, около 400 человек останутся без работы. Ситуацию усугубляет и то, что большинство работников фабрики предпенсионного возраста».
«Залив Находка - один из индустриализированных районов Приморья, где находятся десятки предприятий. Наша фабрика в суммарном объеме угля, переваливаемого предприятиями, расположенными на берегу залива Находка, занимает всего 1%. Для нас остается загадкой, почему наше социально значимое предприятие закрывают, в то время как другие компании продолжают работать с более серьезными нарушениями. Кроме того, суд при принятии решения практически проигнорировал тот факт, что к октябрю 2012 года предприятие планировало реконструкцию очистных сооружений».
Суд подтвердил правоту ЖБФ
3 марта краевой суд Приморского края отменил решение Находкинского городского суда, на 60 суток остановившего работу Находкинской жестяно-баночной фабрики.
По словам председателя профсоюзной организации ОАО «Находкинская ЖБФ» Леонида БОЙКО, «работники предприятия благодарят всех, кто помог нам, ведь беспрецедентно жесткое решение городского суда поставило в отчаянное положение около 400 человек. Людей лишили работы и каких-либо перспектив, фабрика, едва поднявшаяся на ноги, могла прекратить существование. Чтобы защитить себя и свои семьи, свое право на труд, работники выходили на митинги, обращались за поддержкой в правительство и к полномочному полпреду президента в ДФО. И нас услышали! По поручению коллектива передаю особые слова благодарности лично Виктору ИШАЕВУ. Спасибо за неравнодушие и действенное участие в судьбе людей и всего предприятия».
Краевой суд лишь подтвердил правоту коллектива.
Виталий МОРОЗОВ, "Золотой Рог".
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