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"Терминал Астафьева" принял участие в работе деловой миссии российских регионов в Японии

06 Февраля 2019, 12:18 | Приморье

«Терминал Астафьева» и корпорация «Marubeni» обсудили ход реализации проекта закрытой перевалки угля на площадке японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО)

4-5 февраля в Токио проходит официальный визит руководителей субъектов РФ и перспективных российских технологических компаний. Российская делегация представит в Токио инвестиционный потенциал своих регионов и разработки российских технологических компаний.

В бизнес-переговорах примут участие более 10 компаний и организаций от Приморского края, активно реализующих совместные российско-японские проекты.  

Делегация «Терминала Астафьева» на площадке японской организации по развитию внешней торговли провела совещание с рабочей группой корпорации Marubeni, которая участвует в реализации совместного проекта по переходу на закрытый тип перевалки угля. Стороны обсудили этапы реализации проекта, планы по развитию железнодорожной инфраструктуры и сооружению закрытых экологически чистых складов для хранения сыпучих грузов. В настоящий момент завершается адаптация предложенных японской компанией вариантов компоновки склада и технологического оборудование. Ведется проектирование навеса над зоной выгрузки железнодорожных вагонов. 

Также генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов провел переговоры с крупными японскими логистическими компаниями.

В середине января делегация японского института развития прибрежных территорий, работающего по заказу Министерства транспорта Японии, побывала на «Терминале Астафьева». Совместно с представителями корпорации Marubeni, японские специалисты ознакомились с ходом реализации проекта перехода на закрытую перевалку угля в Находке. Как сообщили представители делегации, в Японии большое внимание уделяется охране окружающей среды и перевалка угля без какого-либо воздействия на атмосферу является важным фактором сотрудничества двух стран в энергетической сфере. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: АТР  marubeni  Терминал Астафьева 



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