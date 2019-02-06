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Порты Приморья теряют уголь
Несмотря на бесснежную зиму, погрузка угля на восточном направлении демонстрирует отрицательную динамику
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») продолжает сокращать перевозки угля в направлении дальневосточных портов. Так, в январе было погружено лишь 1,5 млн тонн угля, что на 12% меньше показателя января 2018 года.
В целом погрузка на ДВЖД в январе сократилась на 2,7%, до 3,87 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. В том числе отмечен рост перевозок нефтепродуктов (+10,7% к январю 2017 года), черных металлов и лома.
Перевозки лесных грузов сократились на 8,4%, до 359 тыс. тонн.
ДВЖД в 2018 году сократила погрузку на 0,1% по сравнению с показателем 2017 года - до 48,68 млн тонн. При этом в декабре 2018 года погрузка возросла на 4,8% по сравнению с показателем декабря 2017 года - до 4,2 млн тонн.
Досье газеты «Золотой Рог»: Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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