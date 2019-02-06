Во Владивостоке травят тараканов с гарантией

"Самый сложный случай в практике – это подготовка к Восточному экономическому форуму"

Они - солдаты невидимого фронта, на котором нет отдыха и перемирий, на котором не берут пленных и не ведут переговоров. Без их профессионализма жизнь в любом городе быстро превратилась бы в ад…

Алексей МАЛИНОВСКИЙ, учредитель владивостокского ООО «Маликон», специализирующегося на борьбе с тараканами, клопами, блохами, мышами, крысами и прочей сильно портящей жизнь горожан нечестью, самым сложным случаем в своей практике называет подготовку к Восточному экономическому форуму. «Один из арендодателей кафе в течение года практически не проводил дезинсекцию. Когда на площадку проведения форума уже начали заезжать иностранные гости, выяснилась сложная проблема с тараканами, нам была поставлена задача «чтоб к утру никаких тараканов, и без запаха».

Алексей Малиновский с коллегами считают себя профессионалами в дезинфекции, дезинсекции и дератизации и готовы экстренно оказать помощь. Фото из архива



Но обо всем по порядку…

Как я создал компанию? В студенческие годы я устроился работать дезинсектором. Там я обучался азам уничтожения тараканов и других насекомых. А после окончания университета пошел работать врачом-эпидемиологом. Зарплата была, прямо скажем, невысокая, а знакомые и друзья все еще обращались с просьбами истребить насекомых. Поток клиентов обеспечивало сарафанное радио. И в тот момент, когда начали обращаться из ресторанов и кафе, я понял, что пора сделать это основным видом деятельности.

Врач в такой компании – необходимость. До 2001 года наша деятельность лицензировалась, а затем лицензию отменили вплоть до 2018. Потому, рынок был предоставлен сам себе и дезинсекцией занимался любой желающий. Покупал опрыскиватель и инсектициды и шел травить тараканов, не понимая даже, какие последствия могут быть. В прошлом году вышло решение Верховного суда, которое поставило точку в вопросах лицензирования нашей деятельности, в пользу лицензирования. Но помимо этого существуют нормативные документы (СанПиНы), которые регулируют нашу деятельность, в них изложены довольно жесткие требования для ведения деятельности, должен быть склад, комната сбора отходов, кабинет для персонала, душевая, санузел отдельный, кабинет врача. Помимо этого, конечно, оборудование и собственная вентиляция. В штате компании обязательно должен быть врач-дезинфектолог. Он разрабатывает тактику уничтожения насекомых и грызунов. Со стороны обывателя все кажется довольно просто - пришел, потравил, и они умерли. На самом деле, в современном мире очень много устойчивых к инсектицидам насекомых. Подход должен быть научным, с учетом ротации средств, понимания, на что нужно заменить их. Возьмем в качестве примера постоянный контракт с рестораном. Ты можешь год травить тараканов одним средством, потом они перестанут его воспринимать, сменишь на другое, и так до конца списка препаратов. Но это подход неправильный, порождающий определенные проблемы (устойчивости и невосприимчивости насекомых), о которых мы узнаем на обучении. Существуют учебники, литература, в которых расписано какое средство на какое нужно заменить, через какой промежуток времени.

Учиться в этой сфере необходимо постоянно. Обучение дезинфекторов проводится в Москве. Стоит это 35 тысяч рублей, существует заочная часть, которая длится три месяца, и очная - две недели. Я начал сотрудничать с институтом пест-менеджмента в Москве, они одни из самых активных участников рынка дезинфекционных товаров и услуг. В рамках нашего с ними договора мы заключили соглашение, что все, кто хочет учиться из Приморья, могут сдавать заочную часть дистанционно, а практику буду принимать у них я. Для меня важно, чтобы сотрудники получили качественное профессиональное образование.

По моему мнению, без постоянного повышения квалификации не обойтись. Необходимо следить за новыми инсектицидами, изменением популяции насекомых. В Москве находится НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, в котором работает доктор биологических наук С. А. РОСЛАВЦЕВА. Она написала множество книг о резистентности насекомых к препаратам. Я был на ее лекции, и она рассказывала, что у них в лаборатории есть тараканы, которые устойчивы ко всему. На вопрос, что же с ними делать, она ответила: «Берете тапочек - и в бой». Помимо этого обучения, производители дезинсекционных средств также проводят семинары, выездные лекции и курсы. В прошлом году во Владивостоке проходила конференция, где производители делились новинками и информацией о выпускаемых средствах.





Как вышло, что мы уничтожаем не только насекомых? Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в нашей среде сокращенно называют «3Д». Это три неотделимых друг от друга услуги. Возьмем опять пример с рестораном. Мы проводим дератизацию, то есть уничтожение грызунов на складе с продуктами, дезинсекцию в самом ресторане, то есть уничтожаем насекомых, и дезинфекцию, то есть уничтожение микроорганизмов в вентиляции и на пищевом производстве.

Наша профессия окутана множеством мифов. Например, что тараканов не вытравить, они просто убегут к соседям на время обработки, а потом вернутся. Полагаю, что этот миф был создан потребителями после обращения к нерадивым поставщикам этой услуги. Тараканы и правда мигрируют. Если мы откроем методические указания по медицинской дезинсекции, выпущенные Роспотребнадзором, то увидим, что обработка должна проводиться в помещениях, заселенных насекомыми, и прилегающих к ним. То есть, если мы травим квартиру, то согласно рекомендациям, должны обработать квартиры слева, справа, сверху и снизу. Но это о рекомендациях если говорить, на деле немного по-другому. Если же начать рассматривать инсектициды, то средство с самым долгим сроком инсектицидного действия сохраняет свои свойства шесть месяцев. Например, обработали мы квартиру от тараканов, миграция тараканов не прекратится, но, во-первых, они погибнут после того, как проползут по средству, во-вторых, размножаться они уже не будут. Одну-две крупных особи вы увидеть сможете. Все остальные гарантии на год, два - это от лукавого, чтобы привлечь больше покупателей.





Или, например, миф, что если в доме живут тараканы, то клопов там точно не будет. Это полная чушь. Единственные, с кем насекомые ужиться не могут – это сороконожки. Они хищники и охотятся за теми же клопами и тараканами. Но есть нюанс, сороконожки живут только в темных и влажных местах, поэтому в квартире вы их не встретите.

Часто слышу, что дезинфекторы ходят и разбрасывают тараканов по подвалам. Один мой сотрудник сообщил, что видел такую запись с камер в доме у своего родственника. Однако я все равно не понимаю, зачем это делать. Во-первых, тараканы больше недели в неволе не живут. Во-вторых, не факт ведь, что вызовут именно ту компанию, которая этих тараканов разбрасывает. Так что я склоняюсь к тому, что это какие-то отдельные личности, которые делают это непонятно зачем. Да и потом, представьте, сколько этих тараканов еще нужно поймать.

Главные статьи расходов – покупка препаратов и фонд оплаты труда. В современных реалиях, насекомые очень устойчивы, и приходится расходовать больше препарата, чтобы добиться результата. Компании – производители, для того чтобы повысить продажи, намеренно занижают в инструкции количество препарата на литр воды, чтобы экономически было выгоднее работать их препаратом. Стоимость препаратов различна – от 600 рублей за литр до 8 тысяч за пол-литра. Массово дорогие препараты использовать не получается, ведь зачем клиенту платить двадцать тысяч за обработку, если условный Вася Пупкин может провести ее за четыре?

Нельзя пускать бизнес на самотек. Все процессы, начиная от общения с заказчиком и заканчивая процессом обработки, я контролирую. Почему-то, стоит мне уехать в отпуск, как увеличивается поток жалоб и недовольных потребителей. За много лет работы я вывел для себя, что главное в моем бизнесе - личный контроль всех процессов. Именно с ним я связываю успешность компании на протяжении стольких лет и то, что кризис никак на нас не сказался. А ведь в самом начале работы, случалось, что из-за некомпетентного сотрудника мы упускали прибыльного клиента.

Самым опасным вредителем для человека я считаю шершней. Если говорить о тех, кто живет в квартирах, это вопрос индивидуальный. Тараканы переносят кишечные заболевания, клопы могут заболевания крови теоретически передавать при укусе. Из моей личной практики самый запоминающийся случай был, когда я загнал крысу в угол. Хорошо, что догадался стянуть кроссовок и вспомнил детскую игру в лапту. Целилась при прыжках она в грудь, а прыгала раз шесть. Это был неприятный случай.

Самый сложный случай в моей практике – это подготовка к Восточному экономическому форуму. Один из арендодателей кафе в течение года практически не проводил дезинсекцию. Когда на площадку проведения форума уже начали заезжать иностранные гости, выяснилась сложная проблема с тараканами, нам была поставлена задача «чтоб к утру никаких тараканов, и без запаха». Время семь вечера, аккредитованных сотрудников всего двое, и один из них заболел. Пришлось применить смекалку, мой помощник обрабатывал помещение инсектицидом без запаха, который провоцирует выход тараканов из своих укрытий, но ввиду устойчивости тараканов к этому препарату - не убивает, а я шел за ним и собирал их профессиональным пылесосом. Этим мы занимались до утра, но задача была выполнена – запаха нет и видимых особей тараканов тоже.

Перспектив роста у этого бизнеса в Приморском крае нет. У нас уже очень большая и давно работающая компания. Такого количества сотрудников, думаю, больше нет ни у кого. Покрыть всю потребность рынка никогда ни у кого не получится, наблюдается «текучесть» клиентов из одной компании в другую. Учитывая современные тенденции, на рынке препаратов никакого прорыва не ожидается. У большинства тараканов на многие препараты выработалась резистентность. То есть, из 100 % тараканов после травли около 30 % остается в живых. Мы резко сокращаем их численность, но не можем уничтожить полностью. И, судя по всему, ситуация будет только усугубляться. На сегодняшний день у компании открыто два филиала в Магадане и Санкт-Петербурге.

Однако, конкурентная борьба на этом рынке очень сильная. Нам, например, практически не принадлежит частный сектор. Наш сектор – это организации и учреждения. Вообще, рынок квартир - довольно проблемный. Яркий пример – это гарантия в шесть месяцев, которую мы даем после обработки. Согласно этому договору, гарантийный случай - бесплатный. И бывают случаи, когда люди звонят нам ровно через пять месяцев и просят бесплатную обработку, хотя на самом деле насекомых у них нет. Ведь зачем платить, если ты хитрый. Количество таких просьб было столь большим, что какое-то время я даже хотел перестать брать заказы из частного сектора. Кстати, мало кто знает, но если в вашем доме есть управляющая компания, то в ваш ежемесячный взнос заложена дезинсекция и дератизация. Поэтому, если вы видите крысу в подъезде или из подвала к вам скачут блохи, то обращаетесь к ним. Они обязаны провести бесплатную обработку.

Почему компании на этом рынке так быстро появляются и исчезают в больших количествах? На мой взгляд, это от того, что они дают мифические гарантии и фантастические обещания. Как можно создать такую компанию – покупаешь растворы и опрыскиватель, покупаешь сим-карту, создаешь объявление на Farpost, расклеиваешь объявления по подъездам и стрижешь деньги. Потом начинается шквал звонков с требованием повторной обработки по гарантии, так как проводится работа неграмотно. И тут - ход конем, выбрасывается сим-карта, покупается новая, объявление тоже создаешь новое, и так по кругу.

Нельзя экономить на средствах защиты в этом бизнесе. Качественные костюмы, респираторы с фильтрами от всех классов загрязняющих веществ. На обучении тоже категорически нельзя экономить. Необученный дезинфектор может натворить страшных дел. Думаю, все слышали про случай, когда мужчина принес к себе домой средства от тараканов, пострадали 4 человека, и один ребенок погиб.

На мой взгляд такие новомодные услуги как «холодный туман», «горячий туман» и «газ» в жилых помещениях использовать нельзя. При ручной обработке мы наносим препарат только туда, где он нужен – в места передвижения насекомых. Плинтусы, пространство под раковиной, за шкафами. При обработке горячим или холодным туманом – препарат оседает на всех поверхностях. Потом вы ведь будете трогать их руками. Во-вторых, он не может проникать в щели, так как он превращается в водяную пыль, эта пыль не работает против законов физики, она просто оседает на поверхностях.

Точка продаж у нас открыта для людей, которые хотят бороться с насекомыми самостоятельно. Есть тип препаратов, которые могут использоваться в домашних условиях. Конечно, когда человек приходит, он получает подробнейшую консультацию. Мы предупреждаем его об опасности, конечно, к каждому препарату есть инструкция, которая ему выдается с покупкой.

Как отличить хорошую компанию от фирм-однодневок? Все просто: поинтересуйтесь, есть ли у них офис. Вы можете проконсультироваться там, купить препарат, составить договор, оформить претензию. Согласно СанПиН, помещение должно быть оборудовано складом, вентиляцией, душевой и как минимум на это помещение должно быть выдано Санитарно-эпидемиологическое заключение, если его нет, то контролирующие организации о компании не знают, и лицензии у них нет. Обязательно должен быть врач. И всегда можно попросить показать документы об образовании дезинфектора. Многие клиенты говорят, что решили обратиться именно к нам, потому что получили корректную, грамотную консультацию. Так что, как правило, все можно понять еще при первом звонке.