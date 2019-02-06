Ящур как наказание

В Приморье новые инвесторы в животноводческий сектор недооценили риски эпизоотий

К ежегодным стихийным бедствиям, в последние пять лет регулярно приносившим сельхозпроизводителям большие убытки на полях, теперь добавились и масштабные эпизоотии сельскохозяйственных животных, поставившие на грань существования пострадавшие животноводческие хозяйства. В сложном положении сейчас находятся приморские птицефабрики: как известно, в прошлом году из-за эпидемии птичьего гриппа была уничтожена значительная часть поголовья и готовой продукции на двух предприятиях - «Надеждинской птице» и «Дальневосточной птице».

Новый год начался с известий о массовом заражении животных еще одним смертельным вирусом. Теперь свинокомплексы края, где зафиксированы вспышки ящура, лишатся в общей сложности порядка 70 тыс. голов свиней.

Нередкий гость

Как сообщалось ранее, около 500 голов свиней было заражено вирусом на новой племенной ферме компании «Русагро» в Михайловском районе, около 25 тыс. – на крупном свинокомплексе компании «Мерси Трейд» в селе Прохоры Спасского района, затем вспышка была зафиксирована на новом свинокомплексе компании «Приморский бекон» в том же селе Прохоры, где уничтожению подлежит порядка 45 тыс. голов. И еще в одном крестьянско-фермерском хозяйстве в Уссурийском районе было обнаружено инфицированное животное. Позже была зафиксирована вспышка в Октябрьском районе.

А между тем, Приморский край животноводческие предприятия, в общем, не воспринимали как территорию с высокими рисками эпизоотий, ни в свиноводстве, ни в птицеводстве. На пресс- конференции, прошедшей в июне прошлого года по поводу завоза высокопродуктивных и явно очень дорогих по стоимости свиней из Дании на только что отстроенную племенную ферму, гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ заявил: «Наши комплексы настолько хорошо оборудованы, что мы соответствуем четвертому компартменту (уровню защиты). У нас все животные застрахованы. Для нас это важно еще и для того, чтобы открыть экспортные рынки. Если сюда проникнут какие-нибудь возбудители, то нам очень трудно будет открывать внешние рынки. В этом плане Приморский край имеет преимущество по сравнению с европейскими регионами, потому что здесь регион свободный от этих заболеваний (чума свиней) и мы считаем, это поможет открыть Приморский край для экспорта».

Тогда главный ветеринарный врач края Дмитрий КУЗИН заметил в ответ: «в части инфекционных заболеваний у нас стационарно неблагополучно по классической чуме свиней, ящур у нас нередкий гость, недавно была вспышка птичьего гриппа». Известно, что для всех этих случаев есть испытанный способ защиты – вакцинация животных. Были ли вакцинированы животные на крупных свинофермах, в том числе дорогостоящие датские свиньи, неизвестно.

Получить ответ на этот вопрос от компании «Русагро» газете «Золотой Рог» не удалось. Зато известно, что массовая вакцинация в крае, судя по той работе, которая сейчас проводится, началась только после того, как появились первые погибшие животные.

«Приморский край до 2018 года являлся благополучным по гриппу птиц, и вакцинация поголовья не требовалась, - пояснил со своей стороны главный ветврач ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» Евгений ЖДАНОВИЧ. - К тому же, очень тяжело угадать, против какого штамма вируса гриппа необходимо вакцинировать птице поголовье, так как перекрестный иммунитет и иммунная защита у разных штаммов вируса гриппа птиц низкая и не обеспечивает иммунную защиту при заболевании другими штаммами гриппа. На сегодняшний день, когда уже проведены мероприятия по диагностике и выявлению штамма гриппа птиц Тип А Н9N2 - родительское поголовье бройлеров вакцинировано после обнаружения гриппа птиц, в рамках мероприятий по искоренению инфекции. Бройлерное поголовье вакцинировано с августа 2018 года для предотвращения рисков заноса инфекции и заболевания гриппом птиц».

Исчезнувшая профилактика

А между тем, сельхозпроизводители, помня давний советский опыт, уверяют, что ящурные эпизоотии раньше здесь редко возникали. И это при том, что тогда сельскохозяйственных животных держали не только на свинофермах, но и почти в каждом частном подворье. Сейчас, как известно, специалисты вслед за крупными холдингами уверяют, что именно мелкие свинофермы, в том числе в ЛПХ, в силу их слабой защищенности от вирусов являются одним из основных источников распространения ящура. И настаивают на их сокращении в целях безопасности крупных ферм. При этом сами холдинги далеко не всегда спешат вакцинировать своих животных.

- На моей памяти ящур в советское время последний раз был в 60-х - говорит замдиректора «Черниговского продукта» Владимир ХИЖИНСКИЙ. – Тогда существовал жесткий регламент проведения профилактических мероприятий, со всеми необходимыми обработками, ежегодным исследованием крови животных. В каждом хозяйстве был план профилактических мероприятий, и все поголовье было привито. Прививали и крупный рогатый скот, и свиней, и птицу. Если поросят продавали населению, то они уже были привиты. Конечно, это была дорогостоящая система, сейчас никто не хочет тратить таких денег, в том числе государство.

К этому стоит добавить еще одно важное обстоятельство, практически не существовавшее в советское время – свободное передвижение любого транспорта, людей через границу сегодня. Ведь вирус ящура типа «О», который пришел в Приморье сейчас, как, собственно, и в прошлую эпизоотию в 2014 году, по мнению специалистов, азиатского происхождения.

«Эта эпидемия неизбежно возникла бы в крае рано или поздно. По мере увеличения поголовья такие случаи будут возрастать. Приморский край в силу его трансграничного расположения не пригоден для концентрации такого большого поголовья на его территории. В крае нужно ставит задачи по самообеспеченности мясом, и не более того», - прокомментировал газете «Золотой Рог» на условиях анонимности ответственный специалист.

Откуда ждать помощь?

Как бы ни развивались дальше события, главным вопросом после эпизоотии станут, очевидно, финансовые проблемы на предприятиях, порожденные большими убытками. Если птицефабрикам ранее (хоть и с большой задержкой после эпизоотии, но все же) была обещана поддержка из федерального и регионального бюджетов, то в отношении свинокомплексов этот вопрос пока до конца не ясен. Скорее всего, региональный бюджет окажет какую-то помощь, говорят специалисты, но возможности его не так велики.

Для того, чтобы подключился федеральный бюджет, нужен, как минимум, статус краевого ЧС для события. Именно он может послужить основанием для обращения губернатора за компенсацией в правительство РФ. Впрочем, и тут ожидания могут не оправдаться, поскольку, судя по практике предоставления компенсаций пострадавшим от стихии хозяйствам с уничтоженными посевами на полях, на размер суммы выплат может существенно повлиять наличие полисов страхования животных. А застрахованных животных с господдержкой в крае совсем чуть-чуть.

Впрочем, остается неизвестным количество животных, застрахованных без господдержки. По некоторым данным, именно этот вариант страхования в прошлом году принес больше сборов страховым компаниям, чем страхование с господдержкой. По крайней мере, собрано премий в крае по сельскохозяйственному страхованию за 9 месяцев прошлого года в общей сложности (животноводство и растениеводство) на сумму 36,7 млн рублей, из них с господдержкой – только 13,5 млн рублей.

- В 2018 году в Приморском крае просубсидирован только один договор страхования сельхозживотных – по нему застраховано поголовье крупного рогатого скота, - прокомментировал ситуацию президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней БИЖДОВ. – Свиньи страховой защитой на условиях господдержки не были обеспечены. Хочу напомнить, что согласно Закону №260-ФЗ, агрострахование с господдержкой осуществляется от рисков утраты сельхозживотных, в том числе от заразных болезней животных. В России существует обширная практика страхования риска эпизоотий, как с господдержкой, так и без нее. Агрострахование - неотъемлемая часть управления рисками сельского хозяйства, но для большего экономического эффекта оно должно быть встроено в систему мер по ликвидации и предотвращению очагов опасных инфекций, как это сделано во многих странах. Решением данной проблемы могло бы стать нормативное распределение ответственности между государством и системой агрострахования по примеру других стран – когда выплаты по агрострахованию дополняют государственную помощь.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Национальный союз агростраховщиков на Дальнем Востоке за период с 2000 года зафиксировал 27 случаев вспышки ящура. Более тревожной является обстановка в Забайкальском крае, где с 2000 года было выявлено 23 очага ящура, и с 2014 года инфекция обнаруживается ежегодно (за исключением 2015 года), преимущественно в приграничных районах.

В октябре 2018 года очаг ящура был выявлен в граничащем с Россией округе Китая Хулун-Буир (Внутренняя Монголия). С момента введения господдержки страхования животных с 2013 по 2018 гг. агростраховщики выплатили животноводам страны страховое возмещение по убыткам от опасных болезней в размере не менее 1,48 млрд рублей, как по договорам с господдержкой, так и без нее.

На фото: Похоже, что в некоторых хозяйствах забыли, что для спасения животных есть испытанный способ – вакцинация.

Фото из архива.