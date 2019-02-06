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Во Владивостоке сносят рынок, проработавший 20 лет
Жители пока не знают радоваться или сожалеть о том, что закон восторжествовал
Карбышевский рынок во Владивостоке существовал около двадцати лет, сначала во временном варианте, затем в капитальном. Он был построен на участке примерно в 1,3 га, закрепленном за Дальневосточным государственным гуманитарно-техническим колледжем. Сейчас рынок сносится.
Начало работам по демонтажу строений было положено в конце 2016 года, когда судебные приставы Первореченского района приступили к выполнению решения Арбитражного суда Приморского края, предписавшего убрать рынок, поскольку он оказался в охранной зоне ЛЭП. Почему строительство рынка много лет тому назад как-то было согласовано в неположенном месте – непонятно, но в последнее время этот процесс ускорился.
Сначала здесь были убраны павильоны, торговавшие в основном промтоварами, а в настоящее время завершается снос строений, в которых продавалось продовольствие. То, что снос затянулся более, чем на два года, судебные приставы объясняют неподчинением закону руководительницы компании ООО «ВостокТоргСервис», являвшейся собственником рынка. Однако под угрозой привлечения к уголовной ответственности в конце прошлого года владелец начал демонтаж конструкций основного здания рынка. Сейчас он завершается, и на очереди – ряд мелких строений.
Жители БАМа, которым рынок был удобен, пока не осознали то ли радоваться, то ли печалиться. Сожалеют о нем пожилые люди, мамочки, инвалиды, которым нелегко даются несколько сот метров до района «Стройматериалов», где есть подобная торговая зона.
Что в будущем появится на месте рынка – пока непонятно. В администрации города ответили, что освобождаемая от рынка территория находится в ведении края. Но вряд ли правильно ее возвращать колледжу, который не смог использовать находившиеся здесь ранее стадионы и спортплощадки под занятия физкультурой и спортом, когда этот учебный комплекс был построен в начале 1980-х годов.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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