Назвать проблему и решить её

Краевые законы корректируются в соответствии с нуждами приморцев

Первое в 2018 году заседание приморского парламента прошло под знаком защиты прав жителей края. Депутаты краевого Заксобрания приняли решения, благодаря которым у обманутых дольщиков и детей-сирот появится шанс быстрее въехать в собственную квартиру, а у жителей сельской местности и микрорайона «Радужный» в Уссурийске – решить проблемы с отоплением.

На первом в наступившем году заседании ЗС ПК краевой парламент сделал важный шаг в сторону решения жилищных проблем обманутых дольщиков, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

Льготы для порядочных застройщиков

Речь идет о принятых в первом чтении поправках к закону «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», которые расширяют перечень условий для предоставления в аренду без проведения торгов земли, находящейся в краевой или муниципальной собственности.

Группой депутатов ЗС ПК от разных фракций был разработан законопроект, призванный дать обманутым дольщикам шанс на получение жилья. Он предусматривает упрощенный порядок получения добросовестными застройщиками земли под строительство многоквартирных домов, но с обязательным условием: часть жилого фонда в таких домах будет безвозмездно передана обманутым дольщикам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

- В настоящее время в очереди на получение жилья состоит более шести тысяч граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовленные нами поправки к закону о регулировании земельных отношений дают надежду, что их квартирный вопрос все же будет решен, - считает председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

- В июле 2017 года на заседании комитета по экономической политике и собственности был представлен доклад о ситуациях, где участники долевого строительства пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Инспекция Госстройнадзора признала, что в Приморском крае проблема обманутых дольщиков стоит очень остро – только официально «недостроями» считаются восемь объектов, - напомнил депутат Андрей ИЩЕНКО.

Газ и дрова станут доступнее

31 января краевой парламент сразу в трех чтениях утвердил поправки в законы «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края» и «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере». Необходимость изменения краевых законов была вызвана ситуацией в микрорайоне «Радужный» под Уссурийском, где сжиженному газу из резервуарных установок пока нет альтернативы в качестве источника тепловой энергии. Себестоимость такого топлива заметно выше, чем у «традиционных» источников, что негативно отражается на тарифах для жителей. Однако новая редакция законов позволит снизить тариф и дать газоснабжающей организации право на компенсацию выпадающих доходов из бюджета Приморья.

- «Радужный» - это первый случай, когда будут применены нормы данного закона. Мы устраняем несправедливую разницу в стоимости отопления квартир сжиженным газом и всеми остальными источниками топлива. В краевом бюджете на компенсацию газоснабжающей организации, обслуживающей поселок «Радужный», заложено 3,88 млн рублей, - сообщил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

Еще одна одобренная депутатами инициатива касается заготовки гражданами валежника для собственных нужд – главным образом, для отопления в частных домах. Приморские парламентарии в очередной раз приняли обращение к федеральным – Государственной Думе РФ предлагается ускорить рассмотрение поправок в Лесной кодекс РФ, которыми валежник будет отнесен к недревесным лесным ресурсам. Это позволит решить проблему обеспечения дровами жителей на только в Приморье, но и во многих других регионах.

- Раньше проблема дров в сельской местности решалась во многом благодаря предприятиям деревообработки, сплавным конторам, бондарным заводам – все они делились отходами производства с населением. Сейчас это большая проблема, - объяснил необходимость вновь обратиться к федеральным законодателям депутат социального комитета ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ.

- Начиная с 2013 года на федеральном уровне было разработано восемь законопроектов, разрешающих заготовку валежника для личных нужд. Несколько раз с подобной инициативой выходили депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Сегодня мы хотим в очередной раз привлечь внимание к проблеме, чтобы приморцам было разрешено собирать ветровальную, буреломную древесину и валежник, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ.

Депутат пошел на повышение

Одними из последних по порядку – но не по значимости – стали вопросы о досрочном прекращении депутатских полномочий Константина БОГДАНЕНКО, а также об изменении численности комитета по продовольственной политике и природопользованию. Напомним, что несколько недель назад парламентарий принял предложение врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО возглавить работу по ускоренному социально-экономическому развитию края в ранге вице-губернатора. В связи с чем 31 января Законодательное Собрание удовлетворило заявление Константина Богданенко о досрочном прекращении полномочий. Председатель ЗС ПК Александр Ролик поблагодарил теперь уже бывшего коллегу за активную работу и пожелал ему успешной деятельности на новом посту.

Таким образом, до сентября 2018 года, когда должны состояться довыборы депутатов ЗС ПК по одномандатным округам №4 и №6, парламент продолжит работать в составе 38 человек. Численный состав продовольственного комитета, в котором работал Константин Богданенко, временно сокращен с семи до шести человек.

Артем СТРОГИН.