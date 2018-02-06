С опорой на свои силы

На вопросы «Золотого Рога» отвечает вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева

За последние годы финансовые показатели Приморского края заметно улучшились: увеличились собственные доходы краевого бюджета и процент исполнения госпрограмм, снизился государственный долг региона. Сегодня приоритетом становится укрепление финансовой дисциплины - как на уровне края, так и на уровне муниципалитетов.

Получается ли у Приморья жить по средствам, и как сделать так, чтобы денег в бюджетах всех уровней стало больше - на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью деловой газете «Золотой Рог» ответила вице-губернатор Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Бюджет с новыми вводными

- 2017 год для России стал временем перехода от экономического спада к росту экономики. Можно ли сказать, что аналогичная тенденция сложилась в Приморском крае? Какие отрасли сегодня выступают «локомотивами» приморской экономики?

- Итоги прошедших 12 месяцев еще не подведены, но можно говорить о переходе экономики в более стабильное русло. По итогам января-ноября 2017 года индекс производства промышленной продукции в Приморье составил 119,1% к аналогичному периоду 2016 года. Лидирующими отраслями для реализации инвестиционных проектов в Приморском крае являются строительство и недвижимость, сельское хозяйство и животноводство, предоставление услуг, логистика, туризм. Наибольший доход в бюджет Приморья сегодня приносят логистика, рыбная и лесная отрасли, строительство, банковская сфера.

- Каковы предварительные итоги исполнения бюджета Приморского края в 2017 году? Все ли государственные программы профинансированы в запланированном объеме?

- План по собственным налоговым и неналоговым доходам в бюджет Приморского края по итогам 2017 года выполнен на 107,7%. Это очень внушительный показатель - подобной динамики роста доходов я не припоминаю. При запланированном дефиците в 3,93 млрд рублей бюджет-2017 был исполнен с фактическим профицитом в 4,44 млрд рублей. Это стало возможным, прежде всего, за счет превышения плана по собственным доходам более чем на 5 млрд рублей.

В муниципалитетах темп роста доходов был чуть меньше, однако поступления в консолидированный бюджет Приморского края составили 106% от плана. Особо отмечу рост поступлений от налога на прибыль организаций: хотя в конце 2016 года норматив отчислений данного налога в бюджет регионов был снижен на 1%, вместо ожидаемого падения на 0,9 млрд рублей край получил дополнительно более 1 млрд рублей налога на прибыль. Ранее федеральный центр обещал поощрить регионы, которые добьются подобных успехов, и мы, безусловно, на это рассчитываем.

Что касается государственных программ, то подавляющее большинство из них по итогам 2017 года выполнено практически на 100%. Исключение составили те программы, где предусматривались объекты капитального строительства - строители не всегда успевают в срок, и мы вынуждены переносить расходы на следующий год. По ряду программ на показатели выполнения влияют такие факторы, как несвоевременное исполнение обязательств по госконтрактам, а также неполное освоение муниципалитетами краевых субсидий. По программе социальной поддержки населения мы всегда закладываем в бюджет средства «с запасом», поэтому ее исполнение на 98% обусловлено меньшим, чем предполагалось, количеством получателей мер социальной поддержки.

- Какова сегодня доля федеральных дотаций в формировании доходной части бюджета Приморья?

- Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в общей сумме доходов Приморского края в 2017 году составила 15%, или 24,02 млрд рублей. Из этой суммы 8,96 млрд рублей составила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и 0,97 млрд рублей - дотация на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Остальное - это «целевые» деньги, которые регион не может тратить по своему усмотрению.

- Каковы новые принципы взаимодействия Минфина РФ с регионами в части предоставления федеральных дотаций? Исполняет ли край обязанности, установленные соглашениями с Министерством?

- В 2017 году Приморский край впервые заключил соглашение с Министерством финансов РФ об условиях получения поддержки из федерального бюджета. Регион взял на себя ряд обязательств, среди которых - рост собственных налоговых и неналоговых доходов, увеличение доли субъектов малого предпринимательства, снижение уровня безработицы. Приморьем эти обязательства были исполнены, например, безработица снижена до минимально возможного уровня. Растет объем инвестиций в основной капитал - плюс 6,8% по итогам девяти месяцев 2017 года; по итогам 12 месяцев также ожидаем рост.

В 2018 году условия предоставления финансовой помощи регионам станут еще более жесткими - например, регион будет обязан провести оценку эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных ставок по налогам. Предполагаю, что подобная работа вряд ли понравится предпринимательскому сообществу, но таково требование времени. Мы должны понимать, для чего мы даем льготу и какой экономический эффект от нее получает Приморский край. В этом плане показателен опыт Татарстана: там налоговые льготы предоставляются компаниям в обмен на обязательства создать определенное количество рабочих мест, увеличить платежи по другим налогам и так далее. Если эти обязательства не выполнены, льгота не предоставляется. Считаю, что Приморью тоже стоило бы пойти по этому пути, поэтому оценка эффективности имеющихся налоговых льгот играет здесь ключевую роль.

Безусловные приоритеты

- Бюджет-2018 - первый, который Вы подготовили в ранге вице-губернатора Приморского края. Расскажите, как происходит процесс «верстки» бюджета, исходя из чего рассчитываются его основные параметры? Сложно ли находить баланс между социальными статьями и расходами на развитие экономики, транспортной и коммунальной инфраструктуры?

- Специальная рабочая группа начинает формировать проект бюджета на очередную «трехлетку» еще в мае. То есть, к примеру, бюджетом 2019-2021 годов мы начнем заниматься уже в мае 2018 года.

Что имеет первостепенное значение для балансировки бюджета? Прежде всего мы оцениваем затраты на все установленные законами расходные обязательства. Все они должны иметь доходное обеспечение. Например, в 2018 году Приморье имеет собственные доходы в 71,2 млрд рублей и 8,5 млрд рублей федеральных дотаций. То есть нужно распределить практически 80 млрд рублей. При этом расходы на заработную плату и субвенции на образовательный процесс школьников и дошкольников составят 37,5 млрд рублей, социальные выплаты - 9 млрд рублей, взнос в Фонд обязательного медицинского страхования - более 12 млрд рублей. Кроме того, мы обязаны формировать дорожный фонд, это не менее 6 млрд рублей. То есть 64 млрд из 80 млрд рублей мы уже распределили на обязательства, от которых отказаться нельзя. А ведь есть еще обязательства по каждой госпрограмме, «привязанные» к определенному году. Есть расходы на текущую деятельность краевых учреждений, на финансовую помощь муниципальным образованиям, на поддержку сельского хозяйства. Наконец, фактические расходы бюджета на прохождение отопительного сезона составляют около 9 млрд рублей.

Несложный подсчет показывает, что «свободных» денег в проекте бюджета практически не остается. Поэтому в процессе подготовки бюджета каждый департамент защищает «свои» расходы перед комиссией. Затем все данные ложатся на стол губернатору, который получает полную картину: какими доходами располагает край, какие расходы необходимо учесть в обязательном порядке, достигнут ли предельный размер дефицита, укладываются ли потребности департаментов в рамки этого дефицита.

Добавлю, что одна из первых задач, которую поставил врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, - это увеличение доходной части краевого бюджета. По каждому департаменту был проведен анализ: как он работает с курируемыми отраслями, как эта работа влияет на доходную часть. Вторая задача - это оценка эффективности вложений в ту или иную отрасль. Например, на господдержку сельского хозяйства мы потратили 3 млрд рублей, а рост налоговых поступлений от сельхозпредприятий составил всего 0,5 млрд рублей, есть недоимка по налогам… О какой эффективности мы говорим? Здесь нужен такой же подход, как и к налоговым льготам: если бюджет дает рубль субсидий, значит, этот рубль должен вернуться в бюджет в виде налогов. Или цена продукции для граждан должна стать ниже.

- Отражено ли в бюджете Приморья на 2018 год повышение заработных плат по майским указам президента РФ Владимира ПУТИНА? Предусмотрена ли индексация оплаты труда работников бюджетной сферы в плановом периоде 2019-2020 годов?

- В бюджете-2018 индексация зарплат по «майским указам» предусмотрена в требуемом объеме. Кроме того, за счет краевого бюджета дважды проиндексирована зарплата некоторым категориям работников бюджетных учреждений, ранее не подпадавших под действие «майских указов» - с 1 октября 2017 года на 5%, и с 1 января 2018 года на 4%.

Прогнозировать динамику заработных плат после 2018 года я не берусь, но, думаю, что снижать достигнутый уровень оплаты труда никто не позволит. Дополнительных средств потребует планируемое в 2018 году увеличение размера МРОТ, на который в Приморье начисляется районный коэффициент. Мы оцениваем эти затраты в сумму порядка 700 млн рублей.

Нет долгов - есть свобода

- К 2020 году бюджет Приморья предполагается сделать бездефицитным. Каким образом будет решена эта задача - за счет сокращения неэффективных расходов или благодаря росту собственных доходов краевой казны?

- Начну с того, что к 2020 году, согласно соглашению с Минфином, Приморский край должен перестать быть дотационным субъектом. Если в этом году мы получили 8,5 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, то в 2019 году эта сумма станет вдвое меньше, а в 2020-м ее не будет вовсе. Эти средства мы должны компенсировать за счет роста собственных доходов Приморского края - врио губернатора поставил задачу обеспечить рост не менее, чем на 5% в год. Путь жесткий, но правильный: он даст региону определенную финансовую свободу, потому что сегодня получение дотаций сопряжено с целым рядом ограничений. Этот принцип обязательно найдет отражение в документах по стратегическому развитию Приморского края.

Что касается дефицита, то с учетом обязательств перед Минфином, его предельный уровень ограничен планкой в 10% от суммы собственных доходов. А с 2020 года бюджет Приморья должен исполняться с профицитом.

- Для многих регионов РФ актуальным вопросом является высокая долговая нагрузка. Какие меры предпринимаются для недопущения роста долга Приморского края?

- Сейчас госдолг Приморья составляет около 4 млрд рублей. За последние два года нам удалось полностью заместить все коммерческие кредиты бюджетными, а задолженность по бюджетным кредитам за минувший год снизилась с 5 до 3,8 млрд рублей. На днях планируем заключить соглашение с Минфином РФ о реструктуризации оставшейся задолженности. Условия реструктуризации весьма жесткие, однако ставка по бюджетным кредитам составляет всего 0,1% годовых. Это избавляет Приморье от дополнительных затрат на обслуживание долга, которые мы понесли бы, привлекая коммерческие кредиты.

Кроме того, у нас есть государственная гарантия в размере 0,6 млрд рублей, выданная КГУП «Примтеплоэнерго», и гарантия на аналогичную сумму, выданная ОАО «Наш дом - Приморье». Возможно, что в связи с этим объем госдолга увеличится. Однако даже с учетом такой возможности государственный долг Приморского края сегодня находится на безопасном уровне.

- Возможно ли погашение за счет средств бюджета Приморья долгов краевых предприятий, помимо предоставления им госгарантий?

- Напрямую гасить такие долги нельзя по законодательству. Средства в рамках госгарантии могут быть израсходованы в том случае, если предприятие возьмет кредит и не сможет по нему рассчитаться. Также речь может идти о субсидиях из бюджета, обоснованием которых станут инвестиции в развитие предприятия, в снижение себестоимости производства.

От спасения - к развитию

- В последние годы представители ряда муниципалитетов Приморья регулярно обращались за дополнительной финансовой помощью из бюджета края. Какие меры планируется принять для того, чтобы «проблемные» муниципалитеты не только получали дотации, но и работали над повышением собственных доходов?

- Выравнивание бюджетной обеспеченности всех муниципалитетов является полномочием субъекта РФ. Если мы посмотрим расчеты достаточности средств муниципалитетов, то все они обеспечены равным количеством денег - за исключением Владивостока, Уссурийска и Находки, где бюджетная обеспеченность выше. Однако при равном потенциале территории расходуют деньги с разной эффективностью. К сожалению, иногда имеет место прямая безответственность главы муниципалитета. Как я уже говорила, на уровне края разработана программа по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. В 2017 году аналогичные программы должны были быть приняты в городах и районах Приморья, но почему-то не все территории посчитали нужным это сделать, особенно муниципалитеты с большой задолженностью…

Сегодня города и районы Приморья должны провести оценку своих налоговых льгот - по аналогии с той, что проводится на краевом уровне. Кроме того, у территорий есть огромный резерв по имущественному и земельному налогам, только по второму недоимка составляет 7 млрд рублей. Но многие главы даже не планируют ее взыскивать - им проще прийти в край и просить денег. Однако регион больше не может просто давать деньги «проблемным» городам и районам без каких-либо обязательств с их стороны. «Тушить» проблемы одних муниципалитетов за счет других неправильно.

Укрепление финансовой дисциплины на местном уровне сегодня становится задачей номер один. Еще одно предложение касается ограничения количества госпрограмм, в которых может участвовать территория - у нас чем беднее муниципалитет, тем в большем количестве программ он участвует. Вводятся штрафы для глав и руководителей финорганов за перенос сроков сдачи объектов, строящихся в рамках госпрограмм. Кроме того, мы хотим вернуться к норме, когда условием получения помощи из краевого бюджета станет снижение кредиторской задолженности муниципалитета. Здесь можно поставить в пример руководство Находкинского городского округа: за два года муниципалитет сумел полностью погасить долг, который составлял около 800 млн рублей.

- Планируется ли оказывать дополнительную помощь из краевого бюджета бывшему ЗАТО, а ныне городскому округу Большой Камень, который с 2018 года лишился федеральной дотации?

- Прямую финансовую поддержку оказывать пока не планируем. Хотя Большой Камень больше не получает федеральные деньги, по итогам 2017 года в городе отмечен рост собственных доходов местного бюджета на 10%. Кроме того, есть недоимки по налогам со стороны подрядчиков, работающих на объектах ТОР «Большой Камень». То есть резервы для дальнейшего увеличения доходной части местного бюджета у руководства города имеются.

- На каком этапе находится разработка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года? Каковы ее основные приоритеты?

- Открытый конкурс на разработку Стратегии выиграл Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), который привлек в качестве соисполнителя ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп». В конце декабря был завершен первый этап работы - анализ текущей ситуации. Сейчас мы работаем над определением стратегических приоритетов, целей и задач долгосрочного развития Приморского края на каждом этапе реализации Стратегии.

Главой региона Андреем Тарасенко поставлены конкретные задачи, которые должны обязательно найти отражение в Стратегии - это увеличение численности населения и повышение комфортности проживания в Приморском крае. Поэтому после того, как исполнитель подготовит проект Стретегии-2030, мы намерены провести его широкое публичное обсуждение, в том числе - с представителями муниципальных образований Приморья.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вносят ли свой вклад в рост экономики Приморья, в пополнение доходной части бюджета проекты резидентов ТОР и свободного порта Владивосток?

- Не могу сказать, что наши ожидания в этой части полностью оправдались. Например, статус резидента СПВ имеют уже порядка 400 организаций, но лишь 7% из них приступили к реализации своих проектов. Естественно, это совсем не те объемы инвестиций, которые были заявлены в проектных декларациях. Аналогично по территориям опережающего развития. При этом инвестиции краевого бюджета в строительство инфраструктуры для созданных в регионе территорий опережающего развития должны составить не менее 4 млрд рублей в течение трех лет.

Александр САЛКОВ.