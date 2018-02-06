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Владивосток продолжит масштабный ремонт дорог

06 Февраля 2018, 14:42 | Приморье

Сразу семь основных улиц краевого центра были комплексно отремонтированы в 2017 году в ходе реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в администрации Владивостока, в текущем году в рамках этого же проекта планируется отремонтировать еще тринадцать объектов. Ремонт начнется с наступлением благоприятной для дорожных работ погоды.

Столь масштабные ремонтные работы во Владивостоке не проводились давно. Если раньше ограничивались асфальтированием какой-то части дороги или участка тротуара, меняли отдельные канализационные люки и «ливневки», то отныне ремонту подвергаются целиком несколько основных улиц.

Так, в прошлом году отремонтированы два участка на улицах Светланская, Выселковая, Народный проспект, Верхнепортовая, Гоголя, Всеволода Сибирцева, участок улицы Фадеева. Появилось несколько новых пешеходных тротуаров, в частности, на всем протяжении ул. Всеволода Сибирцева. В общей сложности в прошедшем году было отремонтировано 13 км дорог, восстановлено более 650 люков и решеток инженерных сетей с полной заменой плит перекрытия. Средства на ремонт в размере более 600 млн рублей были выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

На 2018 год в план ремонта по федеральному проекту включены улицы Бестужева, Коммунаров, 50-лет ВЛКСМ (от ост. «Фрегат» до ул. 40 лет ВЛКСМ и до ост. «Трудовая»), Порт-Артурская, Русская, Спортивная, Нижнепортовая, Прапорщика Комарова, Адмирала Кузнецова, Карьерная. На Светланской планируется продолжить работы по демонтажу трамвайных путей и привести в порядок полотно на участке от остановки «Фуникулер» до стадиона «Авангард». Также планируется строительство виадука на улице Олега Кошевого.

Реализация проекта позволит обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения и устранить перегруженность отдельных участков дорог. А чтобы не перекапывать заново уложенный асфальт, администрация Владивостока поручила владельцам инженерных коммуникаций все запланированные на сетях работы синхронизировать с дорожниками и провести до начала ремонта дорог и укладки дорожного покрытия.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дороги владивостока 



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