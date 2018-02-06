В Приморье "дешевые" магазины погладили по полкам

В Приморском крае представили традиционный мониторинг цен на продукты питания

Департамент лицензирования и торговли решил помочь жителям края ответить на животрепещущий вопрос «Где в Приморье купить наиболее дешевые продукты?» и провел очередной мониторинг цен на продукты питания.

По данным специалистов, замороженное мясо птицы самое недорогое в сети супермаркетов «Фреш 25» - по 79,9 рубля за килограмм. Замороженная свинина дешевле всего в сети «Реми» - по 209,9 рубля за килограмм.

Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости - в сети супермаркетов «Михайловский» по 55,9 рубля. Наиболее дешевое куриное яйцо - в магазинах «Три кота» по 61,5 рубля за десяток.

Самая низкая стоимость килограмма шлифованного риса - по 42,8 рубля - в сети «Реми». В этих же магазинах наиболее дешевый сахар-песок - 39,8 рубля за килограмм. Наиболее выгодно покупать картофель - также в сети «Реми» по 19,35 рубля за килограмм. Яблоки выгоднее покупать в сети «Фреш 25» - начиная от 68,9 рублей за килограмм.

Отдельный мониторинг посвящен ценам на мороженную рыбу на приморских прилавках. Наиболее дешевая горбуша продается в торговой сети «ОК» - по 202 рубля за килограмм. Камбалу дешевле можно купить на рынке «Самоцвет» (проспект Столетия Владивостока, 105а) - от 130 рублей за килограмм. Наименее дорогая кета - в магазинах «Реми» - от 299,9 рубля за килограмм. Сельдь выгоднее покупать в супермаркетах этой же сети - от 54,45 рубля за килограмм.

Стоит отметить, что вопрос снижения цен на продукты питания - один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе - администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям - поставил задачу врио губернатора региона Андрей ТАРАСЕНКО.

«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», - подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.

По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина ДУБИНИНА. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки. Так, сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» - на 42 наименования, в сети «ОК!» - на 41 наименование, в «Реми» - на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» - на 27 наименований.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», - подчеркнул глава государства.

Тем временем, глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО заявил, что популярная среди горожан продовольственная ярмарка на центральной площади города себя изжила и должна быть закрыта.

Евгений СИДОРОВ.