Глава Владивостока следит за базаром

Аграриев не огорчает переезд сельхозярмарки из центра краевой столицы

С легкой руки нового мэра столицы Приморья Виталия ВЕРКЕЕНКО еженедельная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня со временем переедет из центра города. На центральной площади торговые лотки размещались с середины 2015 года по поручению экс-губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Новый глава края Андрей ТАРАСЕНКО также отзывался о ярмарке позитивно.

«На площади Борцов за власть Советов очень хорошо организована продовольственная ярмарка выходного дня. Там, на мой взгляд, собирается весь город, и в выходные дни просто ни проехать, ни пройти. Почему такой ажиотаж? Потому что доступные цены». - высказывался Тарасенко в ходе встречи с депутатами городской думы в октябре прошлого года.

Однако, по мнению Виталия Веркеенко, как раз потому, что в выходные на площадь «ни проехать, ни пройти», ярмарку из центра необходимо перенести.

«Я считаю, что стратегически центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок. Исторический центр – это «сердце» города, и он должен служить комфортной прогулочной зоной для жителей края и его гостей. Важно, что Владивосток активно развивается и как туристический центр, а еженедельная ярмарка фактически не позволяет проводить на площади города культурные и праздничные мероприятия в выходные дни. Поэтому постепенно мы будем открывать новые площадки для того, чтобы фермеры могли продавать свою продукцию горожанам по доступным ценам, и стремиться к тому, чтобы убрать сельхозярмарку из центра города». – отметил мэр.

С главой города согласны представители туриндустрии края.

«С точки зрения туризма ярмарка на площади Борцов за власть Советов мешает, - считает генеральный директор туристической компании «Lucky Tours» Сергей СПИРИН. – Обычно там паркуются экскурсионные автобусы с туристами, а в дни ярмарки – просто коллапс. Тратится слишком много времени на поиск места для автобуса, а в этом плане каждая минута дорога: туристы могли бы гулять по городу и тратить деньги».

Сейчас во Владивостоке, помимо центральной площади, работает еще три ярмарочных зоны: это районы проспекта 100-летия Владивостока, улиц Невельского и Маковского. Всего в 2017 году в ярмарках приняли участие 452 приморских товаропроизводителя.

Перекупщик – не производитель

По мнению экспертов аграрного сектора, доступные цены на еженедельной сельхозярмарке – не такое уж правило. Нередко они сопоставимы с ценами в супермаркетах.

- Так происходит потому, что только 30% участников ярмарки – фермеры, - отметил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ. – Остальные – это перекупщики. Я считаю, что городу необходимо как можно больше площадок, где фермеры могли бы реализовывать свою продукцию по доступной для горожан цене, так что в этом плане я согласен с политикой администраций города и края. Однако я думаю, что нужно отделять производителей товаров от перекупщиков. Я не предлагаю прогонять перекупщиков совсем, но зонирование необходимо для того, чтобы покупатель понимал: здесь – товары от реальных приморских фермеров, а здесь посредники с накруткой торгуют товарами, которые совсем необязательно произведены в Приморье. Почему сложилась ситуация, в которой на ярмарке, изначально предназначавшейся для фермеров, из них участвует только 30%? Этому есть несколько причин: во-первых, не стоит думать, что фермеры сами не проявляют активности. Бывает, что они не могут принять участие в силу своей занятости: им нужно работать, чтобы произвести товар. Второй аспект – это география. Многие фермеры живут так далеко от центра Владивостока, что поездка на ярмарку для них – это настоящее путешествие. К тому же, многие из них слабо информированы. И, в конце концов, фермерских хозяйств в Приморье не так уж много, но это не дает перекупщикам права называться производителями.

Само собой, еженедельная ярмарка на центральной площади имеет большое значение для фермеров края, особенно в летний сезон, когда продукции много, а официально сбывать её негде – с обочин дорог фермеров сегодня выгоняют. Тем не менее, я согласен с тем, что площадь в Центре города – не очень подходящее место для такого события, как масштабная сельскохозяйственная ярмарка. Из-за отсутствия парковки образуется коллапс, а после ярмарки площадь выглядит не эстетично – отходы убираются не сразу. Так что я думаю, если достойная замена этому месту найдется, фермеры многого не потеряют, как и горожане.

По словам Раченкова, было время (с 2007 года), когда во Владивостоке в разных районах располагалось в целом 20-30 точек продаж, на которые фермеры могли приезжать и продавать свою продукцию без посредников.

«Точки располагались в районе нынешнего ТЦ «Березка» на улице Русская, в районе Первой речки, Крыгина, и так далее. Сейчас этих точек нет, а считанных фермеров (даже бабушек, приезжающих торговать зеленью) гоняют полицейские. Возврат такой схемы стал бы оптимальным решением проблемы нехватки точек для торговли фермерской продукцией. Все-таки центр города доступен далеко не всем жителям Владивостока, и в каждом районе нужно создать собственную зону для такой торговли. Что касается действующих ежедневных рынков, сейчас самая ходовая зона среди сельхозпроизводителей – это рынок на Спортивной. Там хорошая проходимость и нормальные условия торговли. Остальные рынки – Первореченский, напимер, - имеют низкую проходимость и слишком высокие цены за аренду площадей», - говорит он.

Далековато переедет

В администрации Приморья знают о том, что на ярмарке перекупщики преобладают над фермерами в количественном отношении.

- Необходимо разработать решения для того, чтобы горожане имели возможность покупать товар не у перекупщиков, а напрямую у товаропроизводителей, и таким образом снизить цены на продукты, - отметил вице-губернатор Валентин ДУБИНИН. - Необходимо увеличить количество поставщиков и прежде всего привлекать производителей тех продуктов, которых в городе нет, а также тех, цены на которые в магазинах довольно высоки.

Уже есть несколько вариантов площадей для размещения главной еженедельной ярмарки города: это район стадиона «Строитель», а также микрорайон Снеговая Падь. Однако, по словам мэра, перед принятием решения нужно учесть общественное мнение.

Очевидно, что оба района далековаты, и, судя по опросам горожан в интернете, переносить главную ярмарку слишком далеко от Центра не стоит. Многие предлагают перенести ярмарку в район рынка на Комарова, который пустует.

- Нужно расширять сеть ярмарок, приближать их к спальным районам, чтобы бабушкам не приходилось тащить тяжелые авоськи на автобусах через весь город, а также чтобы те, кто приезжает закупаться на автомобилях, могли припарковаться. В центре города такой возможности на сегодняшний день нет, - добавил Веркеенко.

Однако пока новый мэр города подписал постановление на проведение главной продовольственной ярмарки в привычном месте на центральной площади: в постановлении, опубликованном на сайте администрации города, указано, что ярмарка «Праздничная» пройдет там 17 февраля и 3 марта. К участию запланировано 250 производителей.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.