Приморье разорвали на гектары

Спустя год после начала выдачи дальневосточных гектаров всем желающим, Приморский край, как и ожидалось, держит абсолютное лидерство по количеству заявок. Но, как выясняется, толку от этого пока мало…

Ровно год назад закон о дальневосточном гектаре предоставил право выбрать любому жителю страны участок земли на Дальнем Востоке. Приморский край, как и ожидалось, оказался лидером по количеству заявок - около 40% заявок из общего количества поступило в наш край. На его территории хотят получить свой гектар 43 тысячи человек. При этом подавляющее большинство, порядка 90 % из них - это сами жители Приморья. На все остальные регионы страны приходится только 10%.

В то же время целью этого закона, как многократно декларировалось, все же является заселение Дальнего Востока. Но вот с этой задачей, судя по представленной статистике, справиться пока не очень получается. По крайней мере, ни в самом востребованном у заявителей районе - Хасанском, куда поступило более 13 тыс. заявлений, - не смогли привести примера переезда на их территорию из другого региона страны, ни в «пилотном» Ханкайском районе таких пока тоже не видели. В основном муниципалитеты по-прежнему работают с местным населением. Благо местные жители получили возможность обзавестись бесплатно землей, что, похоже, и является на сегодняшний день главным достижением этого закона. Таких обладателей гектаров, с которыми уже заключены договоры, в крае в общей сложности всего 8 тысяч.

А между тем для местных жителей регионов Дальнего Востока доступен бесплатный гектар стал вовсе не год назад - для них этот период длиннее на целых 8 месяцев. На каждом новом этапе реализации закона желающие получить гектар пытались выбрать его в большинстве своем в местах отдыха: в «пилотный» этап - побережье озера Ханки, позже - морское побережье, прежде всего, в Хасанском районе. Впрочем, попытки эти в основном не увенчались успехом, поскольку свободных участков в таких местах практически нет уже давно. В итоге через какое-то время тренд сменился - на первое место по популярности вышло сельское хозяйство у тех, кто определился с видом деятельности на гектаре, а в муниципалитетах говорят о довольно многочисленных случаях аннулирования заявок самими заявителями.

Как сообщила пресс- служба администрации края, в Приморье предложено порядка 20 мер поддержки для получателей гектара, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 млн. руб. В то же время в департаменте сельского хозяйства не смогли ответить на вопрос, пользовался ли кто-нибудь из получателей гектара этой поддержкой, поскольку, по словам специалистов, воспользоваться ею они могут на общих основаниях с другими сельхозпроизводителями. Никаких преференций для них не предусмотрено. Еще туманнее выглядит ответ на запрос журнала «Дальневосточный капитал» «Почта банка», который, сообщив, что в регионах Дальнего Востока одобрено в общей сложности порядка 300 заявок на льготный кредит по программе для получателей дальневосточного гектара, разработанной совместно с Фондом развития Дальнего Востока, никаких конкретных цифр о количестве уже выданных кредитов не приводит. В списке регионов ДФО, проявивших наибольшую активность в этой программе, Приморский край отсутствует.

Один из ожидаемых результатов раздачи дальневосточного гектара всем желающим - появление новых населенных пунктов на карте региона, которым инициаторы закона обещали построить всю необходимую инфраструктуру. Но так как из переселившихся в Приморье новых дальневосточников эти пункты создать, очевидно, не получается, то строить их если и будут, то скорее всего все те же местные. Но ясности и в этом вопросе нет, не внес ее и руководитель департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр ПОДОЛЬСКИЙ, заявивший в ходе пресс-конференции, что уполномоченные органы Приморского края планируют дальнейшее развитие территорий, в том числе создание новых населенных пунктов. «Если мы видим, что скопления земельных участков используются в сфере жилищного строительства, можем их включать в программу планирования социальной инфраструктуры, подведения коммуникаций, электричества» - сказал неопределенно руководитель ведомства.

Впрочем, инициатив из федерального центра по поводу «улучшения» закона о дальневосточном гектаре, повышения привлекательности переезда на Дальний Восток и освоения земли в течение года было высказано немало, не прекращается их поток и сейчас. Госдума рассмотрит законопроект об увеличении субсидий россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток, с 225 тыс. до 1 млн руб. Напомним, эти планы вызвали крайнее возмущение коренных дальневосточников, о поддержке которых никто вообще не думает.

Возможно, в скором будущем эти меры и изменят ситуацию с полученными за этот год цифрами. Тем более окончательные итоги этой социальной (как заявлено с самого начала) инициативы будут подведены через 17 лет и времени на всевозможные эксперименты еще предостаточно остается. Впечатляющие результаты рассчитывают получить даже раньше - к 2025 году инициаторы сегодняшних идей развития Дальнего Востока ждут появления 120 тысяч новых рабочих мест. Согласно планам, более 60% из них займут специалисты из других российских регионов. Тогда собственно и будет подсчитана эффективность всех предложенных программ, количество переехавших на Дальний Восток, получит оценку «человеческий капитал» новых дальневосточников.

Но пока все же не останавливается, и даже стремительно нарастает, отток населения с Дальнего Востока, прежде всего молодежи и квалифицированных кадров. По предварительным данным, население Дальнего Востока сократилось за прошлый год более чем на 12 тыс. человек. В регионе по-прежнему низкие зарплаты, высокие цены, малодоступное жилье, транспортные услуги (на большинство населения региона те же льготы на авиаперевозки не распространяются) и даже образование («благодаря» катастрофическому отставанию от всей остальной России по результатам ЕГЭ, детям в регионе все меньше светит высшее образование), масса проблем с экологией, которые, очевидно, в ближайшие годы будут расти высокими темпами.

Впрочем, как сообщает сайт Росреестра, многие жители, к примеру, столицы страны, ставшие владельцами гектаров на Дальнем Востоке, уже передумали их забирать. Это пока примерно около трети от пожелавших стать владельцами гектаров. Но эксперты ожидают, что желающих отказаться от дальневосточной «халявы» будет значительно больше. Чаще всего в качестве причины такого развития ситуации называется переоцененность своих сил. Люди сначала подали заявку на гектар и только потом начали считать. В итоге столичные романтики, желающие развивать в регионе производство, сервис, туризм и прочее, закончились очень быстро. А кому-то достаточно было посмотреть на цену авиабилетов из Москвы на Дальний Восток. Даже слетать за такие деньги на восток страны, чтобы одним глазком посмотреть на свой актив многим показалось верхом безумства. Какой тут бизнес…

Елена АБАШЕВА.