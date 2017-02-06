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На Корабельной набережной Владивостока построят рыбный рынок в форме ската
Создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
План будущего рынка представили на совещании у вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова. Как отметил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение Президента РФ Владимира Путина.
«Создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. В феврале от администраций этих муниципалитетов мы ждем информацию о ходе работы в этом направлении», – сообщил Сергей Наставшев.
По словам и.о. директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.
«По эскизу он будет построен в форме ската, предусмотрена пешеходная связь с улицей Светланская. Однако сейчас проект пересекает границы населенного пункта Владивостока. Для строительства требуется изменения в генеральный план города, который утвердят в IV квартале 2017 года», – отметил он.
Вице-губернатор Алексей Сухов поручил профильному департаменту уже начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество.
«Нужно, чтобы крупные компании привлекали флот для наполнения рынка свежей и качественной рыбной продукцией», – подчеркнул заместитель главы региона.
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Комментарии
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123415:17, 06.02.2017#
Позорная страна и позорная власть в городе опять изголяется над горожанами. Какой рынок????Это же чистой воды воровство общественного места отдыха-земли в частную собственность. Сквер на Эгершельде горожанам удалось отстоять от супермаркета, а здесь подавно надо выносить на общественные слушания. Чистой воды обман граждан, очередной супермаркет с баснословными ценами, а не РЫНОК!!!!!Рынок причем оптово-розничной надо строить У пирса с подводом дорог для вывоза только выловленной продукции по магазинам.
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Ну-ну)) Едриллы обещают уже этот рынок лет 10. . . . .