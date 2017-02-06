www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.31 р. 100 JPY: 52.4 р.
EUR: 63.82 р. 10 CNY: 86.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

На Корабельной набережной Владивостока построят рыбный рынок в форме ската

06 Февраля 2017, 12:15 | Приморье

Создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

План будущего рынка представили на совещании у вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова. Как отметил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение Президента РФ Владимира Путина.

«Создание рыбных рынков запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.  В феврале от администраций этих муниципалитетов мы ждем  информацию о ходе работы в этом направлении», – сообщил Сергей Наставшев.

По словам и.о. директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.

«По эскизу он будет построен в форме ската, предусмотрена пешеходная связь с улицей Светланская. Однако сейчас проект пересекает границы населенного пункта Владивостока. Для строительства требуется изменения в генеральный план города, который утвердят в IV квартале 2017 года», – отметил он.

Вице-губернатор Алексей Сухов поручил профильному департаменту уже начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество.

«Нужно, чтобы крупные компании привлекали флот для наполнения рынка свежей и качественной рыбной продукцией», – подчеркнул заместитель главы региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  рыбный рынок 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Псевдоним13:12, 06.02.2017#

    Ну-ну)) Едриллы обещают уже этот рынок лет 10. . . . .

  • M13:25, 06.02.2017#

    Рынок надо строить рядом с пирсом для рыболовных судов. Получится рынок у моря , а рыба из холодильника годовалой выдержки.

  • 123415:17, 06.02.2017#

    Позорная страна и позорная власть в городе опять изголяется над горожанами. Какой рынок????Это же чистой воды воровство общественного места отдыха-земли в частную собственность. Сквер на Эгершельде горожанам удалось отстоять от супермаркета, а здесь подавно надо выносить на общественные слушания. Чистой воды обман граждан, очередной супермаркет с баснословными ценами, а не РЫНОК!!!!!Рынок причем оптово-розничной надо строить У пирса с подводом дорог для вывоза только выловленной продукции по магазинам.

  • РўСѓСЂС‹СЃС‚15:18, 06.02.2017#

    Думаю получится опять, как фигура из трех букв. Или Сулеев постарается?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru