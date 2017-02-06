www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.31 р. 100 JPY: 52.4 р.
EUR: 63.82 р. 10 CNY: 86.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье на директора судоремонтного завода завели административное дело

06 Февраля 2017, 15:20 | Приморье

Он не предоставил личные данные своих рабочих прокурору, сославшись на охрану персональных данных, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Находки в декабре 2016 года выявила, что у ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (далее – ПАО «НСРЗ») имеется задолженность по выплате работникам заработной платы.

По фактам нарушений в сфере оплаты труда прокурором принят комплекс мер реагирования, однако, задолженность по заработной плате не была погашена ввиду финансовых трудностей у организации. 

В целях защиты в судебном порядке нарушенных трудовых прав работников завода прокурор города в ПАО «НСРЗ» направил требование о предоставлении списка трудящихся с указанием ФИО, должности и др.

Между тем, прокурору в предоставлении запрошенных сведений было отказано, в том числе по причине охраны персональных данных. При этом по Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор наделен правом на получение информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе правом осуществлять обработку персональных данных.

Учитывая, что законные требования прокурора умышленно не были исполнены, в отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Кроме этого, прокурор города обратился в суд с заявлением о признании действий ПАО «НСРЗ» незаконными и возложении обязанности предоставить запрашиваемую информацию для ее дальнейшего использования в целях защиты трудовых прав граждан.

Решением Находкинского городского суда от 02.02.2017 г. исковые требования прокурора удовлетворены. Вопросы его фактического исполнения и дальнейшая работа по защите прав работников завода поставлены на контроль прокурора города.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: прокуратура 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru