В Приморье на директора судоремонтного завода завели административное дело

Он не предоставил личные данные своих рабочих прокурору, сославшись на охрану персональных данных, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Находки в декабре 2016 года выявила, что у ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (далее – ПАО «НСРЗ») имеется задолженность по выплате работникам заработной платы.

По фактам нарушений в сфере оплаты труда прокурором принят комплекс мер реагирования, однако, задолженность по заработной плате не была погашена ввиду финансовых трудностей у организации.

В целях защиты в судебном порядке нарушенных трудовых прав работников завода прокурор города в ПАО «НСРЗ» направил требование о предоставлении списка трудящихся с указанием ФИО, должности и др.

Между тем, прокурору в предоставлении запрошенных сведений было отказано, в том числе по причине охраны персональных данных. При этом по Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор наделен правом на получение информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе правом осуществлять обработку персональных данных.

Учитывая, что законные требования прокурора умышленно не были исполнены, в отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Кроме этого, прокурор города обратился в суд с заявлением о признании действий ПАО «НСРЗ» незаконными и возложении обязанности предоставить запрашиваемую информацию для ее дальнейшего использования в целях защиты трудовых прав граждан.

Решением Находкинского городского суда от 02.02.2017 г. исковые требования прокурора удовлетворены. Вопросы его фактического исполнения и дальнейшая работа по защите прав работников завода поставлены на контроль прокурора города.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.