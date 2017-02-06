Бизнесменов Владивостока приглашают к торгово-экономического сотрудничеству с Китаем

МКУ «Центр развития предпринимательства» формирует команду предпринимателей Владивостока, заинтересованных в сотрудничестве с китайскими коллегами, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Предпринимателей Владивостока приглашают к сотрудничеству с китайскими коллегами. Договоренность об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между предпринимателями Приморья и Китая была достигнута в январе в ходе протокольного визита генерального консула КНР в администрацию города.



В рамках подготовки бизнес-миссии, планируемой к проведению на площадке МКУ «Центр развития предпринимательства», формируется команда предпринимателей Владивостока, которые заинтересованы в установлении торгово-экономического сотрудничества с китайскими коллегами.



Тех, кто заинтересован в налаживании партнерских отношений с предпринимателями КНР, просят в срок до 10 февраля представить на электронный адрес crp_vl@list.ru заявку по прилагаемой форме, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-служба администрации Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.