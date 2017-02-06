Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнесменов Владивостока приглашают к торгово-экономического сотрудничеству с Китаем
МКУ «Центр развития предпринимательства» формирует команду предпринимателей Владивостока, заинтересованных в сотрудничестве с китайскими коллегами, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Предпринимателей Владивостока приглашают к сотрудничеству с китайскими коллегами. Договоренность об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между предпринимателями Приморья и Китая была достигнута в январе в ходе протокольного визита генерального консула КНР в администрацию города.
В рамках подготовки бизнес-миссии, планируемой к проведению на площадке МКУ «Центр развития предпринимательства», формируется команда предпринимателей Владивостока, которые заинтересованы в установлении торгово-экономического сотрудничества с китайскими коллегами.
Тех, кто заинтересован в налаживании партнерских отношений с предпринимателями КНР, просят в срок до 10 февраля представить на электронный адрес crp_vl@list.ru заявку по прилагаемой форме, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-служба администрации Владивостока.
Новости тематики
- В Приморье на директора судоремонтного завода завели административное дело
- Бизнесменов Владивостока приглашают к торгово-экономического сотрудничеству с Китаем
- Японские бизнесмены готовы передать свой опыт приморцам
- Минвостокразвития собирает предложения для деловой программы ВЭФ-2017
- Интернет-магазинам навязывают карту "Мир"
- В Приморье рынок фотографии оказался резиновым
- В Приморье в деревообработку пришел китайский капитал
- Приморью не стоит ТОРопиться
- В Приморье энергоснабжение будет возвращено только после полной оплаты долга
- В Приморье появятся Центры электронного декларирования
Новости раздела
- В Приморье на директора судоремонтного завода завели административное дело
- Бизнесменов Владивостока приглашают к торгово-экономического сотрудничеству с Китаем
- На Корабельной набережной Владивостока построят рыбный рынок в форме ската
- Японские бизнесмены готовы передать свой опыт приморцам
- Минвостокразвития собирает предложения для деловой программы ВЭФ-2017
- Выставку на колесах посетили 13320 жителей Приморского края
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства
- В Приморье резиденты Свободного порта Владивосток затеяли большую стройку
- В Приморье предприятия аквакультуры в 2016 году вырастили почти 7 тысяч тонн продукции
- "Ростелеком" завершил все этапы строительства по проекту "Уссурийская звезда" в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства