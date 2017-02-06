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Японские бизнесмены готовы передать свой опыт приморцам

06 Февраля 2017, 10:30 | Приморье

Приморье заинтересовано в производстве экологически чистой продукции, и японские бизнесмены готовы передать свой опыт, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел встречу с вице-губернатором японской префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

«Несколько лет назад в Приморье был открыт диагностический центр. Сейчас достигнута договоренность с компанией JGC Corporation о строительстве крупного реабилитационного медцентра. Мы рады, что японские инвесторы проявляют такой интерес к нашему здравоохранению, ведь японская медицина – одна из самых развитых в мире», – заявил вице-губернатор края.

Не менее интересны перспективы взаимодействия в области сельского хозяйства. По словам заместителя главы Приморья, региональный рынок заинтересован в производстве экологически чистой продукции, и японские инвесторы готовы передать свой опыт приморцам.

«Мы готовы предоставить свои площади под производство, с вашей помощью адаптировать свои технологии, чтобы в итоге получить продукцию высокой экологической чистоты, которой славится японское сельское хозяйство. Сегодня достигнут ряд договоренностей, мы ждем масштабных проектов от японских коллег и готовы оказать максимальную поддержку в их реализации инвесторам», – отметил Евгений Полянский.

Вице-губернатор Хоккайдо Цудзи Ясухиро отметил, что японская сторона намерена развивать сотрудничество и в области туризма. По его словам, особенно привлекательны лыжные курорты Хоккайдо.

«Мы заинтересованы в туристических обменах. Хоккайдо – ближайший сосед Приморского края, и у нас множество мест, где приморские туристы могли бы отдыхать, особенно в зимний сезон», – заявил он.

Также стороны договорились о взаимодействии в области культуры и спорта – сферах, которые интересны не только бизнесу, но и всем жителям Приморья и Хоккайдо.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сельское хозяйство  медицина  инвестиции  туризм 



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Комментарии

  • Турыст12:23, 06.02.2017#

    А если не дай Бог наши передадут свой опыт японским, тогда конец их экономике.

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