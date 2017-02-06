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Минвостокразвития собирает предложения для деловой программы ВЭФ-2017

06 Февраля 2017, 09:00 | Приморье

На сайте Восточного экономического форума ведется прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой, на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи.

«Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены. Мы открыты и ждем новых предложений», - сказал Александр Галушка.

Минвостокразвития России приглашает принять участие в формировании основных направлений деловой программы ВЭФ-2017 представителей российских и зарубежных деловых кругов, регионального бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций и общественных организаций.

Напомним, второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысяч представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минвостокразвития  вэф 



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