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"Бор" погасил долги перед работниками предприятия
Руководство ЗАО «ГХК БОР» сегодня полностью погасило долги по заработной плате.
По информации руководства комбината, средства в размере 30 миллионов рублей поступили на счета работников горно-химического комбината в Дальнегорске. Это зарплата сотрудников предприятия за декабрь 2012 года и аванс за январь 2013 года.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в январе встретился с руководством предприятия «Бор» и потребовал решить проблемную ситуацию с зарплатами работников.
Ранее, обсуждая состояние предприятия «Бор» с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, глава региона раскритиковал собственников горного бизнеса за слабую эффективность работы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Валентина Матвиенко, в свою очередь, подвергла критике собственников предприятия за простои в работе и задержки выплаты заработной платы. Причиной сложившейся ситуации председатель Совета Федерации РФ называет неэффективную работу руководства компании, которое не занимается развитием бизнеса.
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