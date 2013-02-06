"Бор" погасил долги перед работниками предприятия

Руководство ЗАО «ГХК БОР» сегодня полностью погасило долги по заработной плате.



По информации руководства комбината, средства в размере 30 миллионов рублей поступили на счета работников горно-химического комбината в Дальнегорске. Это зарплата сотрудников предприятия за декабрь 2012 года и аванс за январь 2013 года.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в январе встретился с руководством предприятия «Бор» и потребовал решить проблемную ситуацию с зарплатами работников.



Ранее, обсуждая состояние предприятия «Бор» с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, глава региона раскритиковал собственников горного бизнеса за слабую эффективность работы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.



Валентина Матвиенко, в свою очередь, подвергла критике собственников предприятия за простои в работе и задержки выплаты заработной платы. Причиной сложившейся ситуации председатель Совета Федерации РФ называет неэффективную работу руководства компании, которое не занимается развитием бизнеса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.