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Приморский Росреестр фиксирует прирост
В Управлении Росреестра по Приморскому краю под председательством руководителя Управления Евгения РУСЕЦКОГО состоялось заседание коллегии с участием представителей подведомственных Росреестру учреждений и организаций: Дальневосточного управления Земкадастрпроект ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю, ФБУ «КП» по Приморскому краю и Филиала «Землемер» ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ, основным вопросом которой стало подведение итогов деятельности за 2011 год.
Одной из приоритетных и социально значимых задач управления в ушедшем году было повышение качества исполнения государственных функций и оказания государственных услуг. Его деятельность в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 2011 году осуществлялась в соответствии с приоритетами, определенными Росреестром, и была направлена на создание единой системы учета объектов недвижимого имущества и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по принципу «Кадастр-Регистрация».
Особое внимание управление уделяло вопросам, связанным со строительством на территории Приморья важных объектов, в т.ч. для саммита АТЭС-2012. Учитывая важность поставленной задачи, специалисты осуществляли регистрационные действия (включая проведение тщательной правовой экспертизы представленных на регистрацию документов) в короткие сроки.
Всего в 2011 году в управление за регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним обратились 349067 заявителей, что превысило показатель 2010 года на 15195 единиц (рост составил 4,6%). Специалистами было проведено 488912 регистрационных действий – это более чем на 3% превысило показатель прошлого года.
Более чем на 40%, по сравнению с 2010 годом, увеличилось число запросов по выдаче информации о зарегистрированных правах из ЕГРП. В 2011 году управление выдало 1374 разрешения на предоставление материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда (ФКГФ). Общая сумма средств, поступивших от предоставления в пользование материалов и данных ФКГФ в 2011 году (включая НДС), составила 4173486,7 рублей.
В ходе лицензирования геодезической и картографической деятельности в 2011 году управлением было предоставлено 11 лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности и 2 - на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения.
В 2011 году было проведено 3364 проверки соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Выдано 703 предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, устранено 303 нарушения.
«Золотой Рог».
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