В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой

Еще более 100 магазинов по всему Приморью обеспечат рыбой по доступной цене



Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, оптово-распределительный центр создан на базе Госпродагентства. Предприятие будет реализовывать рыбу предпринимателям со своих складов во Владивостоке и Уссурийске, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



«Таким образом, доступная рыба появится в более 100 торговых точках по всему краю», – отметили в ведомстве.



Кроме того, приморцы могут сами приехать на склад и приобрести горбушу по социальной цене – 110 рублей за килограмм.



Напомним, социальная программа «Приморская рыба», разработанная по инициативе врио Губернатора Олега Кожемяко, начала свою работу 2 ноября. К ней присоединились, как крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели.



Олег Кожемяко подчеркнул, что бизнес должен быть социально ответственным, а власть, в свою очередь, окажет поддержку таким предприятиям и торговым сетям.



«Такие проекты важны, прежде всего, для социально незащищенных слоев населения – людей старшего поколения, многодетных и малообеспеченных семей. Добывая российскую продукцию, отправляя на экспорт, необходимо помнить, что это государственный ресурс, а не частная собственность, который должен обеспечивать продовольственную безопасность страны», – заявил он, добавив, что работа в этом направлении будет продолжена.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.