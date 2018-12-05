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В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой
Еще более 100 магазинов по всему Приморью обеспечат рыбой по доступной цене
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, оптово-распределительный центр создан на базе Госпродагентства. Предприятие будет реализовывать рыбу предпринимателям со своих складов во Владивостоке и Уссурийске, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Таким образом, доступная рыба появится в более 100 торговых точках по всему краю», – отметили в ведомстве.
Кроме того, приморцы могут сами приехать на склад и приобрести горбушу по социальной цене – 110 рублей за килограмм.
Напомним, социальная программа «Приморская рыба», разработанная по инициативе врио Губернатора Олега Кожемяко, начала свою работу 2 ноября. К ней присоединились, как крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели.
Олег Кожемяко подчеркнул, что бизнес должен быть социально ответственным, а власть, в свою очередь, окажет поддержку таким предприятиям и торговым сетям.
«Такие проекты важны, прежде всего, для социально незащищенных слоев населения – людей старшего поколения, многодетных и малообеспеченных семей. Добывая российскую продукцию, отправляя на экспорт, необходимо помнить, что это государственный ресурс, а не частная собственность, который должен обеспечивать продовольственную безопасность страны», – заявил он, добавив, что работа в этом направлении будет продолжена.
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