Зови чужих, чтобы свои боялись

Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабным стройкам инфраструктурных объектов в стране

К реализации инфраструктурных проектов в России хотят привлечь инвесторов из Китая и Японии. За счет иностранных инвестиций вложения государства можно сократить на 30-40%, рассказал глава РФПИ. Некоторые эксперты считают, что власти уже просто разуверились в возможностях российских подрядчиков - практически любую стройку сегодня сопровождает шлейф коррупции, да к тому же качество работ стремительно падает. Космодром «Восточный» - тому яркий пример.

На переговорах с китайской и японской делегациями на полях саммита G20 Россия предложила инвестировать в объекты из плана развития магистральной инфраструктуры. Об этом журналистам в Буэнос-Айресе сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ, передает РБК.

«Мы провели ряд встреч с китайскими коллегами, с японскими, с рядом других по наращиванию инвестиций в Россию, в том числе в рамках инфраструктурного плана, который был представлен Россией», - сказал Дмитриев.

По его словам, иностранным партнерам были представлены более 100 инфраструктурных проектов, которые обсуждаются сейчас в рамках различных правительственных комиссий. «Планируем, что они сумеют массово нарастить инвестиции, в том числе в инфраструктуру в России», - сказал Дмитриев.

Речь идет о портах, платных дорогах, логистических центрах, пояснил он. «РФПИ работает над тем, чтобы резко уменьшить государственную составляющую в этих инфраструктурных проектах. Мы сделали анализ, который позволяет на 30-40% снизить количество государственных денег, необходимых для проектов, за счет частных иностранных вложений», - отметил Дмитриев.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на следующие шесть лет был утвержден кабинетом министров в октябре этого года. В план включены 11 федеральных проектов, девять транспортных и два энергетических. Транспортная часть плана оценивается в 6,3 трлн руб., по энергетической информация правительством не предоставлялась. Власти собираются выделить половину необходимых средств, оставшиеся 3 трлн руб. будут направлены частными инвесторами, говорил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Развитие транспортной и энергетической инфраструктур заложено в майских указах президента Владимира ПУТИНА.

Тем временем, сообщается, что на стартовом комплексе ракеты «Союз-2» космодрома «Восточный» найден критический дефект. Это отмечено в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок.

Договор предполагает разработку технических решений, изменение рабочей и сметной документации, замену проектного оборудования и материалов по объекту «Космодром «Восточный», сообщает РИА «Новости».

«Деформационный шов фундаментных плит блоков А Б на отм. 16.000 выполнен не по проекту 860/1 С-1-СП2.1 (изм. 2). Дефект критический», - отмечено в документации.

Обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.

Кроме того, найдены нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний. Там же, в нарушение требований, возведена стена. Дефекты нашли и в резервуарах-накопителях дождевых вод.

В сентябре обнаружены пустоты под стартовым столом на «Восточном», на их устранение выделили 4,57 млн руб. Бетон некачественно залил прежний подрядчик - упраздненный «Спецстрой». «Роскосмос» отметил, что работы не повлияют на дату следующего пуска, который намечен на 26 декабря.

Недавно на «Восточном» начали строительство стартового стола для ракеты «Ангара».

Строительство первой очереди космодрома для ракет «Союз» в 2012-2017 гг. вели на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на «Восточном» осужден.

Со своей стороны, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») подтвердил факт замечаний к стартовому столу на космодроме «Восточный», но недостатки уже устранены. «Силами подразделений «Роскосмоса» замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», - отмечает ЦЭНКИ.

Как в таких условиях не задуматься о приглашении в страну китайских и японских подрядчиков?