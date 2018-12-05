Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам

Суды завалены исками на изгнание несостоявшихся резидентов дальневосточных территорий опережающего развития

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока продолжает трещать по швам – часть бизнес-проектов, успевших получить статус резидентов территорий опережающего развития (ТОР), в настоящее время уже лишена этой привилегии по решению суда, другие ждут своей очереди, избегая судебных разборок. При этом заявленные этими компаниями миллиарды рублей инвестиций включены во все мыслимые и немыслимые отчеты чиновников, бодро рапортующих о светлом «завтра» территорий, покидаемых коренными дальневосточниками, пишет газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог» уже подробно сообщала о прецеденте с ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания», которое намеревалось реализовать в Черниговском районе проекты по строительству двух молочных ферм свинокомплекса. Общая сумма инвестиций должна была составить 9,1 млрд рублей, из них собственных средств инвестора - 2,7 млрд рублей. Сроки реализации обоих проектов истекали в 2018 году, но, как следует из материалов дела Арбитражного суда Приморского края, в установленные сроки проектную документацию и результаты инженерных изысканий резидент ТОР «Михайловский» не предоставил. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) первоначально попыталось расторгнуть договор в досудебном порядке, однако резидент не подписал соглашение о расторжении. В итоге корпорации пришлось разрывать отношения с потенциальным инвестором через суд.

Планы на триллионы рублей инвестиций, озвученные на ВЭФ, как правило, в исторических анналах форума и остаются… Фото ТАСС.



Размах на миллиарды…

Пожалуй, самым громким на сегодняшний день оказался провал хабаровского ООО «Самарга-Холдинг», заявившего на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проект ни много ни мало, а создания нового транспортного коридора от Транссиба до Тихого океана. И оценившего потенциальные инвестиции в 420 млрд рублей. Свидетельство о получении статуса резидента ТОР «Хабаровск» за №82 компания получила 2 сентября 2016 года на площадке форума.

Досье "Золотого Рога": ООО «Самарга-Холдинг» зарегистрировано в с.Ильинка Хабаровского района Хабаровского края 14 июля 2016 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, специализация - деятельность морского пассажирского транспорта. Первоначально 51% капитала компании принадлежали предпринимателю из Санкт-Петербурга Александру ТЕРЕНТЬЕВУ, владельцу ООО «Балтийская экспедиторская компания» (Ленинградская область). На данный момент 40% капитала принадлежит Александру ЦАЙЗЕРУ, 26% - собственно ООО «Самарга-Холдинг», 24% - гендиректору компании Андрею КРЯЖЕВУ (владеет 75% московского ООО «Логополис»), 10% - Якубу ТИМУРОВУ, гендиректору и совладельцу ООО «Комос Шиппинг Ко» (Нижний Новгород).

Как видим, география интересов владельцев «Самарга-Холдинг» охватывает все больше западную часть России.

Проект «Самарга-Холдинг» предполагалось реализовать на территории Хабаровского и Приморского краев со строительством транспортно-логистического комплекса, железной дороги и универсального морского порта до 80 млн тонн в год в бухте Адими на крайнем северо-востоке Приморья. Сейчас там действует портопункт компании «Тернейлес» по перевалке древесины.

При этом 200 млрд рублей планировалось направить на строительство порта, 210 млрд - на строительство железной дороги. Проект предполагалось реализовать по принципу государственно-частного партнерства.

По изначально озвученным планам, реализация проекта «Самарга-Холдинг» должная была занять от 7 до 10 лет. Первым этапом реализации проекта планировалось строительство терминально-логистического центра стоимостью около 6 млрд рублей на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск», примыкающей к станции Хабаровск-2. От этой точки вторым этапом реализации проекта планируется проложить железнодорожную ветку для грузовых турбовозов (работают на сжиженном газе – Прим. авт.) протяженностью около 380 км до будущего порта в районе поселка Самарга в Тернейском районе Приморского края.

Устье реки Самарги расположено на севере Приморского края и по расстоянию - ближе к Хабаровску, чем к Владивостоку. В настоящее время в этом месте находится одноименное село, в котором живут менее 200 человек.

Инициаторы проекта рассчитывают, что регулярное железнодорожное сообщение на участке Хабаровск - Самарга снизит дальность грузовых перевозок по Транссибирской магистрали более чем на 500 км в сравнении с портами Приморья. «Это уменьшит тарифы для перевозчиков на 350 рублей за каждую тонну продукции и сократит время доставки грузов до полутора суток», - утверждал теперь уже бывший гендиректор ООО «Самарга-Холдинг» Александр ВАСИЛЬЕВ.

Итоговый этап проекта предполагал строительство универсального морского порта Самарга в Приморье, через который будет выход на порты Японии, Китая и Кореи. Ближайшая точка от Самарги - порт Вакканай (остров Хоккайдо, Япония).

Учредители проекта также заявили намерение создать собственный паромный флот и наладить регулярное сообщение, которое дополнительно свяжет между собой отдаленные регионы Дальнего Востока - Сахалин, Камчатку, Курилы и Магадан.

Опрошенные газетой «Золотой Рог» стивидоры изначально отнеслись к новому проекту скептически. «Развитие заявленного направления имеет место быть только при гарантированной грузовой базе, а она на данном этапе не прослеживается. Заявленные инвестиции в 420 млрд рублей взяты с потолка – таких свободных денег на Дальнем Востоке сегодня ни у кого нет, а скидываться «всем миром» в нашей отрасли не принято. Но даже при наличии источника финансирования периметр окупаемости вложений в принципе не просматривается», - говорил еще два года назад представитель одной из стивидорных компаний Приморья.

По факту, резидент ТОР «Хабаровск» не смог обеспечить даже вложение нескольких миллиардов рублей в логокомплекс в Приморье, что стало поводом для обращения КРДВ в суд.

…штрафы на сотни тысяч

«В п. 4.1 соглашения содержится условие о том, что резидент в период 2016-2019 гг. осуществит капитальные вложения в объеме не менее 5,995 млрд рублей, из них собственных средств 1 млрд 798,5 млн рублей. Инвестирование указанных средств и использование результатов инвестиций будет осуществляться в соответствии с представленным бизнес-планом. В силу п. 12 «Планом финансирования» представленного арбитражному суду бизнес-плана ответчика было предусмотрено, в том числе, привлечение ответчиком в 2017 году кредитов на сумму 2,237 млрд рублей», - говорится в материалах Арбитражного суда Приморского края.

В соответствии с подписанным документами, существенным нарушением резидентом условий соглашения является, в том числе, непредставление в срок, установленный соглашением, проектной документации и результатов инженерных изысканий, неосуществление инвестиций, в том числе капитальных вложений, в объеме и в сроки, которые предусмотрены соглашением.

После недолгих разбирательств суд принял решение расторгнуть заключенное АО «КРДВ» и ООО «Самарга-Холдинг» соглашение №1/р-82 об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Хабаровск» и взыскать с неудавшегося инвестора в пользу корпорации 620,490 тыс. рублей, в том числе 599,500 тыс. рублей штрафа.

Попили водички…

Еще одним изгнанником из ТОР может стать камчатская компания «Русская вода», 31 марта 2016 года подписавшая с АО «КРДВ» соглашение о реализации инвестпроекта на 2 млрд рублей сроком до 1 января 2070 года. Прошло два года, и проект под №39 в реестре резидентов дальневосточных ТОР растаял как мираж.

Предприятие планировало заняться добычей натуральной питьевой воды Ахтоменского месторождения в бухте Русская, расположенного в 80 км от Петропавловска-Камчатского и известного тем, что вода содержит ионы серебра, которые обладают бактерицидными свойствами.

Проект получил название «Серебряная природная питьевая вода Камчатки в бухте Русская» и первоначально даже был включен в «Программу сотрудничества Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России на 2009-2018 гг.».

После вывода месторождения на проектную мощность годовой объем добычи воды оценивался в 5 млн тонн. «Инвестпроект предполагает строительство водовода с водозабором в 3 км от побережья бухты Русская вверх по течению одноименной реки. В частности, будет произведена доразведка месторождения, обустройство скважин, строительство пирса с погрузочным терминалом, чтобы к нему могли швартоваться водоналивные суда водоизмещением 75-100 тыс. тонн для забора воды», - презентовал проект директор ООО «Русская вода» Александр ГОРБУНОВ.

Предполагалось, что воду из бухты Русской будут поставлять как на внутренний, так и на внешний рынок, в частности, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с помощью водоналивных судов.

В дальнейшем предприниматель рассматривал возможность строительства в бухте Русская завода по розливу воды в бутылки, мощностью 50 млн литров в год, а также возведение аналогичных заводов в приморском порту Зарубино и создание совместных предприятий по розливу воды в Южной Корее, Японии и Китае.

«Все у нас есть, чтобы нам начинать работать. Но нужен покупатель воды. Рынок сбыта есть, но на него не пробьешься. Поэтому мы решили вступить в ТОР, чтобы получить преференции, которые он дает предпринимателям, и защиту со стороны государства. Если будет рынок сбыта, мы найдем деньги на реализацию проекта. У нас на Камчатке достаточно богатых людей, но большей частью они занимаются рыбой, потому что хотят поскорее получить прибыль. Сегодня вложили, а завтра уже получили. А здесь придется немного подождать. К сожалению, у нас никто не хочет иметь долгосрочные перспективы», - расписывал г-н Горбунов.

По факту, ждать отдачи никто не захотел, и проект так и не вышел за рамки красиво оформленных бумаг.

Предварительное заседание по иску КРДВ к ООО «Русская вода» в Арбитражном суде Приморского края было назначено на 21 ноября, однако, в связи с неявкой ответчика, отложено на 21 декабря.





ЦИТАТА

«Посчитают загубленное и разойдутся»

«История повторяется в виде фарса, а уж она Рассеюшку ничему не учит. В 1959 году широкую известность в СССР получило выполнение Рязанской областью обязательств за один год втрое увеличить производство и продажу мяса государству. Однако позже выяснилось, что выполнение обязательств было сфальсифицировано, а сельскому хозяйству области нанесен колоссальный ущерб. В статье рассматривается проблема ответственности членов высшего руководства СССР за так называемое «рязанское дело». Сейчас в порто-франко собралась куча таких же председателей. Через 3-5 лет посчитают загубленное и разойдутся», - пишет один из читателей газеты «Золотой Рог» на сайте издания в комментарии к статье о дальневосточных «прожектах».

МНЕНИЕ

«На Дальнем Востоке существенно хуже, чем в среднем по России»

Дальний Восток значительно отстаёт по сравнению с другими субъектами России в части исполнения майского указа Владимира ПУТИНА 2018 года. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ на совещании глав всех субъектов ДФО.

«По всем перечисленным показателям состояние дел на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в среднем по России», - заявил Юрий Трутнев. Полпред также отметил, что дальневосточные регионы должны активнее развиваться, чтобы преодолеть отставание, которое копилось десятилетиями.