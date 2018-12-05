Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"

Бизнес-миссии ВЭБ.РФ во главе с председателем банка Игорем Шуваловым в регионе открылась малоприятная картина

ВЭБ.РФ и российские институты развития - Корпорация МПС, Российский экспортный центр, Фонд развития Дальнего Востока, ДОМ.РФ на прошлой неделе изучали запросы бизнеса Приморского края и анализировали, как на самом деле в регионе работают многочисленные меры поддержки. Бизнес-миссию возглавил председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ, почетный житель города Владивостока.

Команда группы ВЭБ побывала на знаковых для нее объектах, там, где немалые государственные инвестиции должны давать и немалую отдачу. В их числе - судостроительный комплекс (ССК) «Звезда», где недавно стартовало серийное производство танкеров класса «Афрамакс». Помимо самого производства, по поручению президента России, ФРДВ и ДОМ.РФ участвуют в строительстве жилого микрорайона для сотрудников верфи. И дело движется. Президентское внимание к конкретному мегапроекту – строительству суперверфи – дает свой результат.

Чего не скажешь об общем развитии Приморского края и города Владивостока, которому прочат высокий статус центра международного сотрудничества России в АТР. Сожаление – об упущенных возможностях и малой отдаче огромных инвестиций в регион, которые накануне саммита АТЭС-2012 край получил в качестве большого бонуса. Другим дальневосточным регионам и не снилось. Для самого Игоря Ивановича, который руководил проектом, это, про его признанию, неприятный факт, слишком личное неформальное отношение у него к нашим краям. «Люди устали от ожидания светлого будущего, нужны практические дела. Многое сделано, но не произошло бурного роста», - посетовал он на совещании с предпринимателями и общественниками, которое прошло в администрации Приморского края.

На новом этапе - сам ВЭБ сегодня реформировался в полноценную корпорацию развития, - по его мнению, необходимо четко скоординировать действие всех институтов, чтобы комплексно решать задачи региона. Для этого важно еще раз прочувствовать запросы бизнеса и наладить тесную связь с региональной и городской властью. «Мы - четыре организации - покрываем потребности бизнеса от микро- до крупнейшего капитала, взаимодействие с региональными банками, с нашими крупнейшими федеральными банками, и нам бы хотелось понять, какие ваши настроения, и как вы видите возможные формы взаимодействия, мы на это ответим своими конкретными предложениями», - пообещал Игорь Шувалов.

Акценты были сделаны на экспортную повестку. Российский экспортный центр готов помогать, но «подстройка» взаимоотношений с бизнесом, особенно относящимся к категории «малый», необходима. Об этом говорил Павел ОВСЯННИКОВ, руководитель компании «Телематик Солюшн», продукция которой уже экспортируется в 17 стран. По его мнению, программы поддержки МСП от экспортного центра слишком громоздки, и далеко не каждый может в них войти. Так же как и не по силам малому бизнесу справиться с требованиями по организации зон особого таможенного контроля.

Помощи корпорации МСП попросил Сергей ВОЛОЩЕНКО, генеральный конструктор ООО «Композитное кораблестроение». По его словам, заказов на скоростные катамараны, которые вывела на рынок компания, столько, что необходимо срочно расширять производство. Нужны очень большие деньги, и очень быстро, иначе есть риск потерять почти ажиотажный спрос, в том числе из-за рубежа.

Важность развития экспорта подчеркнул и вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, предложив проводить на ежегодной основе форум экспортеров, ориентированный на рынки северо-восточной Азии. «У нас давно возникла идея, хотел бы ее озвучить, о том, что может быть, есть смысл провести и сделать ежегодным форум экспортеров, который можно проводить во Владивостоке как раз, ориентированный на рынки северо-восточной Азии», - предложил вице-губернатор.

Наиболее оживленно обсуждался вопрос создания комфортной городской среды во Владивостоке. Этим сегодня озабочены ДОМ.РФ, КБ «Стрелка», которое предметно работает над проектом развития острова Русского. Что здесь необходимо? Как это принято сейчас, создать специальный «проектный офис», который бы объединил усилия всех, кто так или иначе может влиять на городскую политику в этой теме?

«В любом случае, никакой проектный офис не может подменить то, что будет руководить жизнью на месте. Нам нужен мэр, нужен его представитель для работы с японскими консультантами. И здесь никаким проектным офисом это не подменить. Нам нужны ответственные люди в администрации, которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики, а мы, со своей стороны, готовы полностью здесь проектный офис развернуть», - высказал свою позицию Игорь Шувалов.

Он накануне повстречался на площадке культурного центра «Заря» с сообществом молодых архитекторов Владивостока. И был озадачен их невостребованностью. «Приморцы выиграли конкурс на проектирование кинотеатра в московском парке Горького, работают везде, но не во Владивостоке», - посетовал глава ВЭБ.РФ

Вопрос земли - один из наиболее острых для краевой столицы. Многие проекты, особенно жилой застройки, спотыкаются о невозможность решить вопросы с Минобороны, военное лесничество – настоящая «собака на сене». Аналогичные проблемы тормозят и развитие острова Русский. По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, у этой проблемы, отчасти, и местные корни. «В свое время Минобороны готово было передать все земли краю, но с условием, что регион возьмет на себя военные городки, однако краевые власти на это не пошли, и дело было «закрыто». Куй железо пока горячо», – поделился собственным пониманием проблемы Игорь Шувалов.

Руководитель ДОМ.РФ Александр ПЛУТНИК пообещал, что в ближайшее время Приморскому краю будет передано более 300 гектаров земли в микрорайоне Патрокл Владивостока. По его словам, ранее эта земля была передана обанкротившемуся «Дальспецстрою».

Предприниматель Дмитрий АЛЕКСЕЕВ рассказал свою историю о том, как уже больше года группа энтузиастов пытается возродить во Владивостоке Нагорный парк. Земля федеральная, и добиться разрешения на обустройство этой территории даже за свои деньги общественники не могут. Александр Плутник пообещал содействие в решении проблемы, признав, что проблемы коммуникации существуют – Москва далеко.

За несколько последних лет ДОМ.РФ провел 12 аукционов в Приморье на земельные участки под жилую застройку, и только два закончились удачно. По словам Александра Плутника, просчет состоял в том, что стоимость участков формировалась из рыночных цен, в надежде на то, что спрос на комфортное жилье растет, и застройщики быстро разберут землю. Этого не произошло. Сегодня предлагаются другие подходы – земельные участки будут формироваться с предварительной детализацией планов развития территории. Необходимо проработать несколько подобных пилотных проектов, при этом учесть тот факт, что со следующего года меняются правила долевого строительства.

Игорь Шувалов затронул и тему невостребованных сегодня многочисленных зданий университета, которые, по его мнению, можно было бы передать краю и Владивостоку для организации на их площадях общественных пространств. Для этого необходимо принять решение на уровне правительства РФ.

Отметим, что накануне врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заключили соглашение о сотрудничестве (см. «Кстати»). Очень важно скоординировать общую работу, а то получается как в юмористической миниатюре: «К пуговицам претензии есть? Нет, пришиты намертво». А что в общем-то? Нужна координация усилий, оперативность в принятии решений. ВЭБ готов подстраивать свои механизмы под реальные запросы территории и бизнеса.

«В первом квартале ждите нас, мы приедем с конкретными кейсами. Сейчас приехали познакомиться, прицелиться. Вообще мы будем работать дальше в рамках бизнес-миссий, мы всеми институтами будем приезжать не просто поговорить, а разбирать конкретные дела», - пообещал глава ВЭБ.

КСТАТИ

ВЭБ.РФ обещал краю больше денег

По обращению Олега КОЖЕМЯКО государственная корпорация развития ВЭБ.РФ направит Приморью средства на проекты в сфере дорожного хозяйства, ЖКХ, жилищного строительства и поддержки бизнеса. Соглашение о сотрудничестве между администрацией края и корпорацией подписано во время визита Игоря ШУВАЛОВА в Приморье.

Олег Кожемяко и председатель госкорпорации Игорь Шувалов обсудили проекты сотрудничества региональной администрации и ВЭБ.РФ. По мнению врио губернатора, Приморье сегодня нуждается в федеральном финансировании крупных проектов – по строительству кольцевой автодороги, развитию ЖКХ, созданию нового облика Владивостока, а также продолжению строительства жилого кооператива «Остров» и развитию 30 площадок в районе бухты Патрокл.

Фото РБК.