Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
Бизнес-миссии ВЭБ.РФ во главе с председателем банка Игорем Шуваловым в регионе открылась малоприятная картина
ВЭБ.РФ и российские институты развития - Корпорация МПС, Российский экспортный центр, Фонд развития Дальнего Востока, ДОМ.РФ на прошлой неделе изучали запросы бизнеса Приморского края и анализировали, как на самом деле в регионе работают многочисленные меры поддержки. Бизнес-миссию возглавил председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ, почетный житель города Владивостока.
Команда группы ВЭБ побывала на знаковых для нее объектах, там, где немалые государственные инвестиции должны давать и немалую отдачу. В их числе - судостроительный комплекс (ССК) «Звезда», где недавно стартовало серийное производство танкеров класса «Афрамакс». Помимо самого производства, по поручению президента России, ФРДВ и ДОМ.РФ участвуют в строительстве жилого микрорайона для сотрудников верфи. И дело движется. Президентское внимание к конкретному мегапроекту – строительству суперверфи – дает свой результат.
Чего не скажешь об общем развитии Приморского края и города Владивостока, которому прочат высокий статус центра международного сотрудничества России в АТР. Сожаление – об упущенных возможностях и малой отдаче огромных инвестиций в регион, которые накануне саммита АТЭС-2012 край получил в качестве большого бонуса. Другим дальневосточным регионам и не снилось. Для самого Игоря Ивановича, который руководил проектом, это, про его признанию, неприятный факт, слишком личное неформальное отношение у него к нашим краям. «Люди устали от ожидания светлого будущего, нужны практические дела. Многое сделано, но не произошло бурного роста», - посетовал он на совещании с предпринимателями и общественниками, которое прошло в администрации Приморского края.
На новом этапе - сам ВЭБ сегодня реформировался в полноценную корпорацию развития, - по его мнению, необходимо четко скоординировать действие всех институтов, чтобы комплексно решать задачи региона. Для этого важно еще раз прочувствовать запросы бизнеса и наладить тесную связь с региональной и городской властью. «Мы - четыре организации - покрываем потребности бизнеса от микро- до крупнейшего капитала, взаимодействие с региональными банками, с нашими крупнейшими федеральными банками, и нам бы хотелось понять, какие ваши настроения, и как вы видите возможные формы взаимодействия, мы на это ответим своими конкретными предложениями», - пообещал Игорь Шувалов.
Акценты были сделаны на экспортную повестку. Российский экспортный центр готов помогать, но «подстройка» взаимоотношений с бизнесом, особенно относящимся к категории «малый», необходима. Об этом говорил Павел ОВСЯННИКОВ, руководитель компании «Телематик Солюшн», продукция которой уже экспортируется в 17 стран. По его мнению, программы поддержки МСП от экспортного центра слишком громоздки, и далеко не каждый может в них войти. Так же как и не по силам малому бизнесу справиться с требованиями по организации зон особого таможенного контроля.
Помощи корпорации МСП попросил Сергей ВОЛОЩЕНКО, генеральный конструктор ООО «Композитное кораблестроение». По его словам, заказов на скоростные катамараны, которые вывела на рынок компания, столько, что необходимо срочно расширять производство. Нужны очень большие деньги, и очень быстро, иначе есть риск потерять почти ажиотажный спрос, в том числе из-за рубежа.
Важность развития экспорта подчеркнул и вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, предложив проводить на ежегодной основе форум экспортеров, ориентированный на рынки северо-восточной Азии. «У нас давно возникла идея, хотел бы ее озвучить, о том, что может быть, есть смысл провести и сделать ежегодным форум экспортеров, который можно проводить во Владивостоке как раз, ориентированный на рынки северо-восточной Азии», - предложил вице-губернатор.
Наиболее оживленно обсуждался вопрос создания комфортной городской среды во Владивостоке. Этим сегодня озабочены ДОМ.РФ, КБ «Стрелка», которое предметно работает над проектом развития острова Русского. Что здесь необходимо? Как это принято сейчас, создать специальный «проектный офис», который бы объединил усилия всех, кто так или иначе может влиять на городскую политику в этой теме?
«В любом случае, никакой проектный офис не может подменить то, что будет руководить жизнью на месте. Нам нужен мэр, нужен его представитель для работы с японскими консультантами. И здесь никаким проектным офисом это не подменить. Нам нужны ответственные люди в администрации, которые будут с нами работать по проекту комфортной городской среды и городской экономики, а мы, со своей стороны, готовы полностью здесь проектный офис развернуть», - высказал свою позицию Игорь Шувалов.
Он накануне повстречался на площадке культурного центра «Заря» с сообществом молодых архитекторов Владивостока. И был озадачен их невостребованностью. «Приморцы выиграли конкурс на проектирование кинотеатра в московском парке Горького, работают везде, но не во Владивостоке», - посетовал глава ВЭБ.РФ
Вопрос земли - один из наиболее острых для краевой столицы. Многие проекты, особенно жилой застройки, спотыкаются о невозможность решить вопросы с Минобороны, военное лесничество – настоящая «собака на сене». Аналогичные проблемы тормозят и развитие острова Русский. По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, у этой проблемы, отчасти, и местные корни. «В свое время Минобороны готово было передать все земли краю, но с условием, что регион возьмет на себя военные городки, однако краевые власти на это не пошли, и дело было «закрыто». Куй железо пока горячо», – поделился собственным пониманием проблемы Игорь Шувалов.
Руководитель ДОМ.РФ Александр ПЛУТНИК пообещал, что в ближайшее время Приморскому краю будет передано более 300 гектаров земли в микрорайоне Патрокл Владивостока. По его словам, ранее эта земля была передана обанкротившемуся «Дальспецстрою».
Предприниматель Дмитрий АЛЕКСЕЕВ рассказал свою историю о том, как уже больше года группа энтузиастов пытается возродить во Владивостоке Нагорный парк. Земля федеральная, и добиться разрешения на обустройство этой территории даже за свои деньги общественники не могут. Александр Плутник пообещал содействие в решении проблемы, признав, что проблемы коммуникации существуют – Москва далеко.
За несколько последних лет ДОМ.РФ провел 12 аукционов в Приморье на земельные участки под жилую застройку, и только два закончились удачно. По словам Александра Плутника, просчет состоял в том, что стоимость участков формировалась из рыночных цен, в надежде на то, что спрос на комфортное жилье растет, и застройщики быстро разберут землю. Этого не произошло. Сегодня предлагаются другие подходы – земельные участки будут формироваться с предварительной детализацией планов развития территории. Необходимо проработать несколько подобных пилотных проектов, при этом учесть тот факт, что со следующего года меняются правила долевого строительства.
Игорь Шувалов затронул и тему невостребованных сегодня многочисленных зданий университета, которые, по его мнению, можно было бы передать краю и Владивостоку для организации на их площадях общественных пространств. Для этого необходимо принять решение на уровне правительства РФ.
Отметим, что накануне врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заключили соглашение о сотрудничестве (см. «Кстати»). Очень важно скоординировать общую работу, а то получается как в юмористической миниатюре: «К пуговицам претензии есть? Нет, пришиты намертво». А что в общем-то? Нужна координация усилий, оперативность в принятии решений. ВЭБ готов подстраивать свои механизмы под реальные запросы территории и бизнеса.
«В первом квартале ждите нас, мы приедем с конкретными кейсами. Сейчас приехали познакомиться, прицелиться. Вообще мы будем работать дальше в рамках бизнес-миссий, мы всеми институтами будем приезжать не просто поговорить, а разбирать конкретные дела», - пообещал глава ВЭБ.
КСТАТИ
ВЭБ.РФ обещал краю больше денег
По обращению Олега КОЖЕМЯКО государственная корпорация развития ВЭБ.РФ направит Приморью средства на проекты в сфере дорожного хозяйства, ЖКХ, жилищного строительства и поддержки бизнеса. Соглашение о сотрудничестве между администрацией края и корпорацией подписано во время визита Игоря ШУВАЛОВА в Приморье.
Олег Кожемяко и председатель госкорпорации Игорь Шувалов обсудили проекты сотрудничества региональной администрации и ВЭБ.РФ. По мнению врио губернатора, Приморье сегодня нуждается в федеральном финансировании крупных проектов – по строительству кольцевой автодороги, развитию ЖКХ, созданию нового облика Владивостока, а также продолжению строительства жилого кооператива «Остров» и развитию 30 площадок в районе бухты Патрокл.
Фото РБК.
Лариса ЛАРИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Лизинг станет дешевле и надежнее
- Раджин замер в ожидании
- В Приморье владельцев дальнегорского комбината вновь просят на выход
- У Приморья свои доходы и расходы
Новости раздела
- Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Ростелеком" предлагает бизнесу Приморья обновленное пакетное предложение
- Из Магадана дешевле всего улететь во Владивосток
- В Приморье за год объём выданных ипотечных кредитов вырос в 1,6 раза
- Швартовать, так "принцессу"
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
- В Приморье расширяется переработка сои и риса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Два подряда вне очереди
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США