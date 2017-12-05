Прокурор пообещал разогнать в Приморье угольную пыль

Прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ заявил о необходимости корректировки действующего законодательства при перевалке угля в портах и назвал нетерпимой ситуацию с недостроем очистных сооружений во Владивостоке. При этом одной из основных причин плохой экологии прокурор назвал использование на предприятиях электроэнергетики и котельных региона низкокачественного топлива.

Штрафные санкции за загрязнение воздуха, применяемые на данный момент к стивидорам, занимающимся перевалкой угля в портах Приморского края, не дают желаемого результата, заявил прокурор региона Сергей БЕССЧАСНЫЙ на открытии совместного форума краевой прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

«Меры, принимаемые к стивидорам, занимающимся перевалкой угля в портах Приморья, недостаточны и неэффективны, поскольку размеры штрафов незначительны», - сказал прокурор.

Он уточнил, что главная проблема в этом вопросе, - отсутствие в федеральном классификационном каталоге отходов, утвержденного приказом Росприроднадзора, понятия угольной пыли как производственного отхода при перевалке этого топлива.

«Не имеется и предельно допустимых концентраций непосредственно для угольной пыли. Для оценки уровня загрязненности в этом случае используются нормативы, которые были разработаны для другого вещества - пыли неорганической. Такая ситуация не дает возможность объективно оценить уровень загрязненности при перевалке и хранения угля в портах», - сказал Сергей Бессчасный.

Сегодня наиболее остро вопрос загрязненности воздуха угольной пылью стоит в Находке. Жители этого города неоднократно направляли обращение руководству страны с просьбой приостановить работу угольных терминалов, которые ведут перевалку открытым способом. Горожане опасаются дальнейшего ухудшения экологии из-за заявленных планов в несколько раз увеличить объемы перевалки угля. Они просят расследовать деятельность стивидоров и внести в законы РФ поправки, ужесточающие нормы допустимого воздействия угольной пыли на окружающую среду, увеличить штрафы за превышение этих норм.

Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются более десятка стивидорных компаний, больше половины из них - непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидоров Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбуждало административные расследования.

Проокур также пообещал дать жесткую оценку тем, кто ответственен за завершение строительства очистных сооружений во Владивостоке.

«В бухте Золотой Рог вследствие запредельного загрязнения сточными водами и нефтепродуктами давно не осталось ничего живого. Все планы и проекты по очистке этой бухты оказались нереализованными. Средства на строительство очистных были выделены еще к саммиту АТЭС-2012, и часть сооружений была построена. Однако, год за годом сброс неочищенных стоков продолжается в прежнем режиме», - сказал г-н Бессчасный.

По его словам, к настоящему времени строительство очистных сооружений Северного, Южного, Восточного планировочного районов не завершено.

«Несмотря на большое вливание финансовых средств, система очистки по-прежнему не функционирует. Данную ситуацию оцениваю как абсолютно нетерпимую, и откровенное бездействие со стороны «Примводоканала» (краевое госпредприятие) и курирующих его работу органов получит с нашей стороны самую жесткую оценку», - отметил прокурор.

Ранее КГУП «Приморский водоканал» в докладной записке председателю комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Александру КОСТЕНКО (ныне первый вице-губернатор – Прим. авт.) сообщало, что сброс 100% сточных вод во Владивостоке в море прекратится в конце 2020 года - на этот период намечен запуск достраиваемых в городе очистных сооружений. В настоящий момент времени из бухты Золотой Рог произведено переключение 75% стоков.

По данным компании, есть несколько системных факторов, которые тормозят работы. В их числе длительная процедура согласования с правообладателями земельных участков расположения сетей, низкое качество проектной документации, длительность конкурсных процедур.

Кроме того, отмечалось, что даже после завершения строительства канализационно-насосных станций ввести в эксплуатацию весь комплекс объектов будет сложно, так как качество работ при реализации первоначального этапа проекта было низким. Часть объектов оказалась непригодной к эксплуатации и требует переделки.

Очистные сооружения Центрального планировочного района были построены к 2012 году, частично реконструированы сети канализации, которые позволили запустить первые объекты в том же году. Затем была проведена реконструкция Северных очистных сооружений. В 2015 году состоялся запуск очистных сооружений Южного планировочного района.

На очистные сооружения стоки направляются при помощи канализационных насосных станций, на данный момент их насчитывается порядка 50 и несколько новых планировалось к вводу в эксплуатацию до конца 2016 года.

Фото РИА PrimaMedia.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.