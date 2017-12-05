Доставлять грузы из Японии через порты Приморья стало удобно

«РЖД Логистика» открыла сервис «одного окна» для грузоотправителей

ООО «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») запустило сервис «одного окна» для грузоотправителей, организующих перевозки из Японии через порты Дальнего Востока по Транссибу в Россию и Европу.

По словам заместителя директора «РЖД Логистика» Ольги СТЕПАНОВОЙ, для японских компаний очевидна рациональность использования российских железнодорожных транзитных коридоров, поскольку чистое время в пути через территорию России в два раза меньше, чем по морским маршрутам через районы Восточной Африки. При этом для японских компаний срок доставки зачастую важнее самой стоимости перевозки.

Грузоотправители могут обращаться в сервис за разъяснением вопросов, возникающих при организации экспортно-импортных и транзитных перевозок через территорию России.

В то же время в компании отмечают, что развитию новых логистических сервисов пока препятствует недостаточный уровень информированности японских грузоотправителей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «РЖД Логистика» обеспечивает перевозку, хранение и экспедирование грузов, занимается комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. Имеет почти три десятка филиалов и обособленных подразделений, пять дочерних и совместных предприятий в Европе и Азии. Владельцем РЖДЛ является АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК), которую железные дороги РФ, Белоруссии и Казахстана создали для контейнерного транзита грузов между Европой и Азией. «РЖД» в ОТЛК принадлежит 99,84% акций.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток