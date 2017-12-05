www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.99 р. 100 JPY: 52.25 р.
EUR: 69.91 р. 10 CNY: 89.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Доставлять грузы из Японии через порты Приморья стало удобно

05 Декабря 2017, 08:32 | Приморье

«РЖД Логистика» открыла сервис «одного окна» для грузоотправителей

ООО «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») запустило сервис «одного окна» для грузоотправителей, организующих перевозки из Японии через порты Дальнего Востока по Транссибу в Россию и Европу.

По словам заместителя директора «РЖД Логистика» Ольги СТЕПАНОВОЙ, для японских компаний очевидна рациональность использования российских железнодорожных транзитных коридоров, поскольку чистое время в пути через территорию России в два раза меньше, чем по морским маршрутам через районы Восточной Африки. При этом для японских компаний срок доставки зачастую важнее самой стоимости перевозки.

Грузоотправители могут обращаться в сервис за разъяснением вопросов, возникающих при организации экспортно-импортных и транзитных перевозок через территорию России.

В то же время в компании отмечают, что развитию новых логистических сервисов пока препятствует недостаточный уровень информированности японских грузоотправителей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «РЖД Логистика» обеспечивает перевозку, хранение и экспедирование грузов, занимается комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. Имеет почти три десятка филиалов и обособленных подразделений, пять дочерних и совместных предприятий в Европе и Азии. Владельцем РЖДЛ является АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК), которую железные дороги РФ, Белоруссии и Казахстана создали для контейнерного транзита грузов между Европой и Азией. «РЖД» в ОТЛК принадлежит 99,84% акций.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: сервис  ржд  грузы  Япония  порты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru