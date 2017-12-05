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Компания из Приморья построит рыболовный траулер в Калининграде
«Преображенская база тралового флота» взялась за обновление флота
ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) заказало АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) строительство большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ).
По условиям контракта, который был подписан 1 декабря, ПСЗ должен построить БМРТ и передать его заказчику в октябре 2021 года. Закладка судна запланирована на четвертый квартал 2018 года.
Длина траулера составит 113 м, ширина - 21 м, водоизмещение - около 11 тыс. тонн. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.
В настоящее время на верфях ПСЗ строится серия из трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R водоизмещением 1 тыс. тонн для Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский).
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Cудозавод «Янтарь» специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонтных работах. Контрольный пакет акций завода принадлежит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. ЗАО «Торговый дом «Фили» (Москва) принадлежит 23,44% акций компании, Ирине ГЕРАСИМЕНКО и Ольге КРАВЧЕНКО - 24,73% и 24,18% акций соответственно.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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