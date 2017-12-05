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"Дальморепродукт" доработался до убытков

05 Декабря 2017, 14:51 | Приморье

ПАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт» (ДМП), опосредованный преемник одного из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий России, на фоне проведения реорганизации с выделением бизнесов, начало нести убытки.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», если по итогам I квартала 2017 года ДМП получило чистую прибыль в размере 171,061 млн рублей, то затем компания последовательно генерирует убыток. Так, в I полугодии 2017 года чистый убыток достиг 399,8 млн рублей, а по итогам 9 месяцев 2017 года убыток составил 536,264 млн рублей против прибыли в 103,777 млн рублей годом ранее. При этом выручка предприятия за 9 месяцев 2017 года сократилась на 27,4%, до 2 млрд 395,744 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на годовом собрании акционеров ПАО «ХК «Дальморепродукт» акционеры приняли решение реорганизовать компанию в форме выделения из нее АО «Краб ДМП».  Согласно утвержденному разделительному балансу, к новой компании переходит часть имущества, прав и обязанностей ПАО «ХК «ДМП», в том числе правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Речь идет о переходе прав на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права, закрепленные на основании договоров ПАО «ХК «ДМП» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства России.

В частности, АО «Краб ДМП» при реорганизации передаются права на краба камчатского в Западно-Камчатской подзоне в размере 0,326% (в 2016 году «Дальморепродукт» добыл 20,7 тонны краба). В то же время ПАО «ХК «ДМП» сохраняет за собой права на минтай, треску и кальмар командорский.

Уставный капитал АО «Краб ДМП» в размере 117,685 рублей формируется за счет переоценки внеоборотных активов (добавочный капитал) ПАО ХК «ДМП». Далее ПАО приобретает 100% обыкновенных акций АО «Краб ДМП» в количестве 11 млн 768 тыс. 508 штук номинальной стоимостью 0,01 копейка каждая.

«Дальморепродукт» - одно из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий: компания основана еще в 1930 году. «Дальморепродукт» занимался выловом крабов, трески, минтая, кальмара, китов, а также переработкой рыбы и производством консервов. В 2002 году Арбитражный суд Приморского края ввел на «Дальморепродукте» внешнее управление, которое затем неоднократно продлевалось. К моменту введения процедуры банкротства у ДМП было 82 судна, в том числе 8 плавбаз, 26 сейнеров-траулеров, 10 краболовных судов, 15 супертраулеров и др. 27 августа 2013 года производство по делу о несостоятельности «Дальморепродукта» было прекращено после заключения мирового соглашения между должником и кредиторами. Мировым соглашением предусмотрено, что кредиторы предоставляют ПАО рассрочку на 15 лет с ежегодным погашением денежных обязательств равными платежами. Общий размер требований всех кредиторов, подлежащих оплате в соответствии с условиями мирового соглашения, составляет 1 млрд 501,559 млн рублей.

В настоящее время контроль на ПАО «ХК «Дальморепродукт» сохраняет зарегистрированное во Владивостоке ООО «Владконэк», владеющее 72,84% акций предприятия. Единственным учредителем ООО «Владконэк» выступает директор ООО «Хасанрыба» Ирина ЖУКОВА (до февраля 2017 года 100% капитала ООО принадлежали Алене ДРЕМЛЮГЕ), а гендиректором - Анастасия ФИЛОНЕНКО, с 1 сентября возглавившая совет директоров ПАО «ХК «Дальморепродукт».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: краб дмп  Дальморепродукт 



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