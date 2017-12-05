Квотная пирамида

Внимание к крабовым квотам обострили проблему исторического принципа

Вторую неделю рыбная промышленность отстаивает интересы крабового бизнеса, после того как в СМИ вбросили информацию о предложениях по изменению порядка закрепления крабовых квот. Аргументы, почему делать этого не стоит, идут от игроков рынка и общественных организаций. Даже главы приморских регионов взяли сторону бизнеса.

При этом не совсем понятно, с каким административным ресурсом сошлись защитники крабов, и что за влиятельный «ресурс», предположительно, обратился с письмом к президенту, в котором есть предложения перестать раздавать квоты бесплатно и фактически пожизненно.

Напомним, что авторы документа предложили российскому лидеру две поправки. Первая - переход на выдачу квот не по историческому принципу, а на открытом аукционе сроком на 10 лет. Исторический принцип квотирования означает продление периода их действия для соблюдающих условия вылова компаний, работающих с 2000-ых годов.

Вторая - отказ от инвестиционных квот в обмен на обязательства строительства судов-краболовов. В документе отмечается, что строительство подобных судов «не создаст предпосылок для развития высокотехнологичного отечественного судостроения» в силу их низкой «технической вооруженности».

Издание «Коммерсант» привязывает авторство документа к Русской Рыбопромышленной компании (РРПК). Но при этом свою версию подтвердить не может. Между тем, пристежка к «крабовой новации» крупнейшего квотодержателя по минтаю и сельди может быть попыткой отвлечения внимания возможных интересантов и лоббистов от введения крабовых аукционов.

Предположим, что авторы письма твердо уверены, что исторический принцип может быть отменен только в крабовых долях квот. В этом случае, обрисовывается сразу несколько крупных бизнесов, которые могут зайти на аукционы с солидными денежными ресурсами, при этом все могут иметь отношение к письму.

Два влиятельных рыбных бизнеса - в северном бассейне страны. Один из них - потенциальный интересант - холдинг «Норебо» Виталия ОРЛОВА. Денег на приобретение квот и компаний с квотами господину Орлову всегда хватало. Да, скандалы с разделом имущества бывших партнеров говорят о том, что нравственные аспекты бизнеса, когда нужно отодвинуть кого-то, владельцев «Норебо» не волнуют. В данном случае пострадавшие - это небольшие компании, и вряд ли их судьба беспокоит рыбного олигарха. А о том, что «Норебо» способен решать самые разные вопросы, говорит тот факт, что ФАС России уличил группу компаний в том, что она находилась под скрытым контролем иностранного собственника, но вместо лишения квот, компания заплатила всего 500 тыс. рублей штрафа.

Кроме того, крупным игроком является Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). Им владеют петербургские бизнесмены Дмитрий ОЗЕРСКИЙ и Геннадий МИРГОРОДСКИЙ. Пользуясь правом и возможностями 100%-го монополиста на Северо-Западе, они располагают необходимыми ресурсами для дальнейшего закрепления за собой существующего положения, чтобы не допускать новых крабопромышленников в освоенный и полностью подконтрольный им регион. Аналитики считают, что не без административного ресурса на высшем уровне квоты на краба в конвенционном районе НЕАФК были потеряны пользователями. А это сотни миллионов долларов, которые теперь стали выручкой СЗРК.

Переходим на Дальний Восток. РРПК, о которой упоминает издание «Коммерсант», сейчас находится в стадии динамического роста, и ей необходима концентрация на минтаевом направлении, ведь это крупнейшая компания в стране по квотам, и стратегическая задача - добыть свой объем квот. А крабы – как диверсификация бизнеса – требуют значительного внимания и существенных вложений. Стратегическая задача компании - показать 100% освоение квот, и предприятию не до спорных попыток реформирования отрасли.

А вот известный крабовый бизнесмен Олег КАН взял под почти полный контроль добычу и экспорт камчатского краба. Он вполне может быть заинтересован в отказе от излишних затрат на строительство новых судов, и в дальнейшем может позволить себе расходы на приобретение ресурса на аукционах.

Владелец ЗАО «Гидрострой» Александр ВЕРХОВСКИЙ, потеряв значительную долю прибыли своих лососевых предприятий из-за миграции красной рыбы от Сахалина в сторону Камчатки, также может рассматривать инвестиции в новые направления высокодоходного бизнеса. Добыча краба в этом случае в известной мере может компенсировать убытки от рыбного промысла. Обладая существенными административными и денежными возможностями, а также налаженными связями с иностранными партнерами по бизнесу, он вполне может быть причастен если не к подготовке письма, то к самой идее перераспределения крабов. Опыт работы и связи в Совете Федерации и администрации президента могли ему оказать необходимую помощь в подготовке и доведении письма до адресата.

Вообще у любого крупного рыбопромышленника есть тропки в высокие кабинеты и денежные возможности. И бизнес готов вкладываться в краба. Так владелец НБАМР Сергей ДАРЬКИН лично торговался на аукционах. В 15 аукционах на промысел краба в подзоне Приморье, в которых НБАМР приняла участие, бизнесу бывшего губернатора Приморья удалось выиграть только несколько лотов. А ведь средств и возможностей для реванша на возможных торгах ему вполне хватает.

Другие крупные игроки на Дальнем Востоке – ПАО «Океанрыбфлот» (совладельцы Валерий ПОНОМАРЕВ, Игорь ЕВТУШОК и ДЕ Ен Тяк), ПАО ПБТФ (контролируется семьей губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО). Вкупе их административный ресурс может пробовать лоббировать любые решения. Очевидно, что отказ от исторического принципа в отношении валютоемкого краба заставит их больше уделять внимания и средств аукционам, но очевидны и плюсы – выдавливание из этого бизнеса мелких производителей и использование их возможностей в собственных целях, в частности - для совместного освоения квот.

Пока общественность шумит и требует гарантий сохранения исторического принципа, аналитики вновь пытаются понять, насколько историческое наделение квот выгодно государству. И здесь есть вопросы к бесплатной раздаче права, которое, как оказалось в рынке, приносит собственникам компаний миллиарды долларов.

Так аукционы 2001-2003 года заставили предприятия заплатить в бюджет около $2 млрд. Эти вложения позволили «купить» историю вылова. В 2003 году приобретения закрепляются в доли квот сроком на 5 лет, а затем и вовсе на 10. Компании получили миллиардную стоимость активов в виде бесплатных квот на 15 лет за небольшие для отрасли деньги. Многие предприятия были проданы собственниками в десятки раз дороже. Одно из приморских предприятий, которое вложило в квоты несколько миллионов долларов, потом было продано за $350 млн.

Есть подобные примеры и на Сахалине, и на Камчатке. Владение квотами каждый год накидывало владельцам десятки миллионов долларов. То есть бесплатная раздача недооцененного государством федерального биоресурса стала некой финансовой пирамидой. И любое изменение системы распределения квот приведет к краху этой пирамиды, и особенно пострадает добыча краба, где оффшорные схемы покупки компаний и продажи продукции уже давно стали нормой.

На фото: У еще не добытого краба оказались волосатые клешни.

Виталий МОРОЗОВ.