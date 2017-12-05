Кризис энергетики или кризис доверия?

Старые проблемы «Примтеплоэнерго» усугубились при новом руководстве

Энергетический кризис в Приморье отсрочили за 600 млн рублей. Такова сумма госгарантии из бюджета Приморского края, предоставленной на днях КГУП «Примтеплоэнерго». К нестандартной мере прибегли для того, чтобы предприятие смогло обеспечить топливом ряд муниципалитетов, где в домах начали остывать батареи. Поставщики топлива отказались иметь дело с компанией, известной своими хроническими неплатежами, пока ей не будет предоставлена бюджетная гарантия.

Конец ноября в Приморье был отмечен похолоданием не только на улице, но и в домах граждан. Жители нескольких муниципалитетов на северо-востоке края в соцсетях охотно делились информацией об остывающих батареях, а представители местных администраций в «полуофициальном» тоне сообщали о нехватке запасов топлива на котельных. Окончательно поверить в то, что некоторые населенные пункты оказались в шаге от повторения событий зимы 2000-2001 годов заставило обсуждение проблемы на самом высоком уровне.

Спасительная гарантия

Как стало известно при обсуждении корректировки бюджета края на 2017 год в профильном комитете Заксобрания, врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО дважды обращался в «Роснефть» с просьбой срочных поставок мазута. Но нефтяники отказали в удовлетворении просьбы по причине большой задолженности КГУП перед поставщиками, согласившись работать только по предоплате. В этой ситуации единственной возможностью для обеспечения поставки топлива стало предоставление предприятию госгарантии на 600 млн рублей. Однако эта инициатива вызвала массу вопросов у депутатов ЗС, убедить которых во многом помогли слова первого вице-губернатора края Александра КОСТЕНКО и представителя прокуратуры Приморья в ЗС Елены БАРАБАШ.

- Мы просим вас пойти навстречу и предоставить госгарантию. На следующей неделе в крае прогнозируется понижение температуры, но имеющегося объема топлива недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную температуру в детсадах и школах, - подчеркнула Елена Барабаш, обращаясь к членам бюджетного комитета. Призвал коллег выделить госгарантию и гендиректор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, хотя КГУП является хроническим должником Дальневосточной энергетической компании.

В итоге вопрос о предоставлении госгарантии «Примтеплоэнерго» был решен краевым парламентом положительно. Во многом еще и потому, что исключение этого пункта потребовало бы нового согласования проекта в Минфине РФ, и тогда сроки поставки мазута могли бы быть отложены. Кстати, госгарантия КГУП на 600 млн рублей уменьшает на аналогичную сумму гарантию, предоставленную весной этого года ОАО «Наш дом Приморье» - застройщику печально известных «Хаяттов». В текущем году НДП не привлекало дополнительных кредитов, под которые давалась гарантия, и теперь зарезервированная в бюджете сумма в 1,2 млрд, по сути, будет «поделена» поровну между «Нашим домом» и «Примтеплоэнерго».

Молчаливый директор

Показательно, что обсуждение жизненно важного для тысяч приморцев вопроса первоначально шло без участия директора КГУП Федора ЯРОШЕВИЧА, назначенного на эту должность еще в середине октября. Факт его отсутствия на бюджетном комитете вызвал настоящее негодование депутатов, которые заявили об отсутствии «обратной связи» с руководителем «Примтеплоэнерго». Руслан МАНОКОНОВ, представляющий в Заксобрании Находкинский городской округ, рассказал, что директор КГУП не перезвонил ему, чтобы обсудить важный вопрос.

- Я дозвонился ему в приемную, у меня был вопрос по теплоснабжению Находки. Он обещал перезвонить – я жду уже неделю. Хотел сказать ему на комитете в лицо, но он не пришел, - разразился критикой в адрес Ярошевича Маноконов, предложив исключить вопрос по госгарантии из проекта корректировки бюджета. – Надо научить его ходить на комитеты, работать с депутатами!

За топ-менеджера КГУП вступились ио директора департамента финансов Приморья Наталья СНИТКО и первый вице-губернатор края Александр Костенко, который уточнил, что руководитель «Примтеплоэнерго» «не спал ночь» в поисках выхода из ситуации. На заседании Заксобрания на следующий день Ярошевич все-таки появился, однако на неудобные вопросы депутатов пришлось отвечать ответственному за краевую энергетику вице-губернатору Александру ЮРОВУ. Он заверил, что нужды вводить режим чрезвычайной ситуации в «прохладных» муниципалитетах нет.

- Временные трудности с топливом были связаны со сбоем доставки топлива, имеющегося в наличии у «Примтеплоэнерго», компаниями-перевозчиками, - озвучил официальную версию Александр Юров, уточнив, что сбои случились в том числе из-за прошедших в середине ноября снегопадов. По словам Юрова, с понедельника, 27 ноября, поставки топлива осуществлялись по графику, а к утру среды температура теплоносителя, поступающего в дома на севере Приморья, была приведена к нормативным значениям. Вечером 29 ноября ограничения на температуру теплоносителя, введенные из-за недопоставок топлива на некоторые котельные, были сняты.

У парламентариев остались резонные вопросы, каким образом погрязшее в долгах КГУП собирается впоследствии вернуть 600 млн рублей, поэтому они приняли решение в начале декабря еще раз заслушать информацию о прохождении отопительного сезона и о ситуации в «Примтеплоэнерго». Но на сей раз в закрытом режиме – в формате совещания у председателя ЗС ПК. А некоторые представители депутатского корпуса уже настаивают на проведении служебной проверки в отношении краевых чиновников, всего пару месяцев назад рапортовавших о достаточных запасах топлива для прохождения отопительного сезона.

- Когда мы выделяли средства для предварительной закупки топлива, руководитель департамента и вице-губернатор докладывали нам о том, что топлива достаточно, что его купили заранее по низким ценам. Сегодня нам говорят, что топлива недостаточно и нужна госгарантия, - напомнил коллегам председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС. – Конечно, край надо спасать, но кто-то должен ответить за эту ситуацию.

Кризис доверия

Напомним, что состояние дел в «Примтеплоэнерго» уже не раз становилось предметом обсуждения в краевом парламенте. Последний разговор состоялся в октябре – незадолго до того, как глава региона Андрей Тарасенко принял решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго», признав работу прежнего руководителя, Алены ГРИГОРЬЕВОЙ, неэффективной по многим показателям. В середине ноября в отношении Григорьевой было возбуждено уголовное дело, после чего бывшего топ-менеджера «Примтеплоэнерго» поместили под домашний арест. Вот только на позицию поставщиков топлива это не повлияло: теперь они готовы работать только на условиях предоплаты со стороны «Примтеплоэнерго».

И тому есть весомые причины. Как ранее неоднократно рассказывала деловая газета «Золотой Рог», в последние годы закупка топлива для нужд «Примтепла» нередко заканчивается жалобами и судебными тяжбами с поставщиками, которые так и не дождались своих денег. Не вовремя КГУП платил и выше упомянутому ПАО «ДЭК» - из-за долга в сотни миллионов рублей компания даже обесточивала административные объекты «Примтеплоэнерго» перед началом отопительного сезона 2016-2017 годов. Свою обеспокоенность неплатежами представители ПАО «ДЭК» довели до тогдашнего губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и полпреда в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, но за минувший год проблема так и не была решена. Между тем, «Примтеплоэнерго» является крупнейшим потребителем электрической энергии среди предприятий ЖКХ Дальнего Востока, и его неплатежи уже ставят под угрозу финансовую стабильность поставщика электричества – ПАО «ДЭК».

По информации ДЭК, на 1 декабря задолженность «Примтеплоэнерго» перед компанией достигла 579 млн рублей, а к январю сумма долга может приблизиться к рекордной сумме в 700 млн рублей (увеличение за год на 46%). В ноябре энергокомпания получила от «Примтеплоэнерго» всего 14 млн рублей при месячном потреблении в объеме 120-130 млн рублей.

С 20 ноября на 25 объектах КГУП, которые не отвечают за теплоснабжение, действуют ограничения поставок электроэнергии. После введения ограничений «Примтеплоэнерго» направило в адрес ПАО «ДЭК» очередной график платежей: в соответствии с ним, теплоснабжающее предприятие в ноябре-декабре планирует оплатить 44,5 млн рублей при суммарном потреблении в объеме 250 млн рублей, или 8% от общего объема задолженности. Как отмечают в ПАО «ДЭК», предлагаемый КГУП график погашения не может быть принят, так как ведет к дальнейшему увеличению задолженности.

Отметим, что долги теплоснабжающего предприятия не уменьшаются, несмотря на регулярную «подпитку» из краевого бюджета. В июне краевой парламент согласовал выделение «Примтеплу» почти 1 млрд рублей на закупку топлива для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов, осенью сумма субсидий была еще увеличена. Кроме того, бюджет края уже несколько лет компенсирует КГУП «Примтеплоэнерго» разницу между экономически обоснованным тарифом и «посильным» для населения.

И последнее. Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Игорь ВАТУЛИН при рассмотрении проекта бюджета Приморья на 2018 год указывал на риски прохождения отопительного сезона. По его словам, в документе пока не запланированы субсидии на приобретение топлива, что может отразиться на сроках и цене его закупки. А потому свежая госгарантия для «Примтеплоэнерго» может оказаться далеко не последней в текущем сезоне – экономия в этом вопросе обойдется властям Приморья еще дороже. Причем не только в финансовом, но и в политическом плане – батареи в домах жителей края не должны остывать как минимум до 18 марта.

Досье «Золотого Рога»: КГУП «Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района, протяженность тепловых сетей – более 1 тысячи км. Кроме этого, предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов. Также «Примтеплоэнерго» осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края. Численность сотрудников краевого предприятия превышает 8 тысяч человек.

Александр САЛКОВ.