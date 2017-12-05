Владивосток хотят изуродовать

Авторитетные архитекторы шокированы проектами, предлагаемыми к строительству в краевой столице

Инвесторы, застройщики и проектировщики, работая над новыми объектами, которые должны украшать и делать Владивосток краше и комфортнее, испытывают определенный творческий кризис. Предлагаемые ими проекты, как показал градосовет на минувшей неделе, уже с большим трудом находят хоть какое-то понимание сегодняшнего состава этого общественного органа. Что же касается понимания горожан, то их мнения в преддверии проектирования и строительства сегодня никто не спрашивает, ограничиваясь кулуарными слушаниями, о которых жители территорий, прилегающих к «пятнам» потенциальной застройки, остаются в неведении. И принципиально деньги, потраченные на проект, имеют все шансы оказаться пущенными на ветер, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В итоге ни один из пяти представленных проектов не получил полного одобрения, и все требуют либо доработки, либо иного решения.

«Бельмо» для Корейской слободы

Проект многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85а, выполненный проектировщиками компании «Новая архитектура» по заказу потенциального застройщика ООО «Порто-Франко 70», с точки зрения архитектуры не вызвал каких-то особых претензий авторитетных специалистов.

Вероятно предлагаемый стеклянный фасад 24-этажного здания на фоне типичной панельной застройки 70-х долгое время будет смотреться «бельмом» - пока ее (застройку) полностью не заменят, разобрав шедевры панельного домостроения, что является далеко не ближайшей перспективой.

Надо сказать, что застройка бывшей Корейской слободы была отмечена премией Совмина СССР в области строительства в 1972 году. Здесь было сделано удачное сомасштабное рельефу решение нового микрорайона комплексом жилых зданий в 5, 9, 12 и 16 этажей, насыщение территории объектами социальной инфраструктуры и пр. В дальнейшем строившиеся здесь объекты не были диссонансными в отличие от предложенной на градосовете высотки. Хотя она, возможно, будет как-то перекликаться с жилым комплексом, который в ближайшее время собирается начать строить компания «Жилкапинвест» на возвышении по ул. Союзной – Томской, в привязке как раз повыше рассматривавшегося градосоветом дома.

Одним из существенных замечаний градосовета по поводу этого проекта было то, что он обречен на мощное противодействие жителей соседних домов, поскольку их среда обитания, безусловно, будет ухудшена. Для успешного строительства здесь логичнее объект невысокой этажности общественного назначения, под который в свое время, кстати, был выполнен уже ненужный нулевой цикл. Несколько попыток реанимации строительства на этой площадке в свое время оказались безуспешны, и сейчас здесь располагается парковка.

Именно многоуровневая парковка в 5-7 этажей с эксплуатируемой под различные общественные площадки кровлей, вероятно, более всего устроила бы «слободчан», живущих в шаге от будущей точечной стройки.

Скромный спорткомплекс под офис?

В районе строящихся по ул. Невельского, 1а двух высотных «свечек» ООО Фирма «Бест» решила построить «спортивно-оздоровительный комплекс». Хотя представитель застройщика уверенно говорил об объекте именно такого назначения, предоставленные эскизы проекта заставляют сомневаться, что оно будет таковым. Скорее всего, это окажется еще одно офисное здание или мини-многофункционал.

Градосоветом было отмечено, что к этому объекту много вопросов, и материалы недостаточно подготовлены, чтобы их рассматривать серьезно. Вероятно, в более удачном виде градосовет рассмотрит этот проект еще раз.

Шамора требует новых решений

При обсуждении проекта «Концепция застройки в районе ул. Лазурная, 18а. Благоустройство» речь шла об обновлении арендуемой компанией «Альтар» территории в районе основного пляжа.

Чего-то революционного, кроме деревянного настила в принципе не предлагалось, поскольку инвестор в средствах ограничен. По сути, предлагалась «косметика» со строительством пары капитальных объектов.

Принципиально здесь предпочтительны временные строения, а не капитальные. Было отмечено, что рассматривавшаяся территория находится в цунамиопасной прибрежной зоне. Размещение здесь капитальных объектов нерационально, и их лучше убирать за дорогу вдоль Уссурийского залива, что в последнее время и делается, но при этом важно решать еще пару вопросов – строительство капитального участка этой дороги дальше от берега, а существующую сохранять как дорогу, обслуживающую зону отдыха на Шаморе. Плюс через нее должны быть устроены какие-то безопасные переходы в развивающееся в последние годы «задорожье».

Было отмечено, что, вообще, нужна новая концепция развития этой зоны отдыха в целом, от которой и должны отталкиваться в своих решениях пользователи земельных участков на Шаморе. Было упомянуто, что в прошлом было создано несколько концептов этой территории, а один даже недавно. Однако последний специалистам остается практически незнаком.

Также высказано мнение, что Шамору надо сегодня рассматривать как зону отдыха всего Дальнего Востока и именно с этих позиций создать проект планировки территории, и в соответствии с ним развивать эту территорию дальше.

«Теремок» для Банка России

Противоречивые чувства вызвал у членов градосовета проект «Реконструкция здания Дальневосточного ГУ Банка России на Океанском проспекте, 34». В данном случае специалистов несколько ошеломило смешение архитектурных стилей и решений здания, которое в своем авторском стиле использует автор проекта Руслана ИЛЬИНСКАЯ. Предложенное ею решение нового здания в ряду двух уже существующих явно выбивается из сегодняшнего архитектурного окружения места, рассматриваемого под строительство. Специалистами в его обсуждении были применены такие сочные эпитеты, как «тортик» и «убрать верх в духе яйца Фаберже». Если одни высказывались, что можно согласиться с излишне роскошным авторским решением, то другие считали, что оно нужно более скромным и дешевым.





Проект «Реконструкция здания Дальневосточного ГУ Банка России на Океанском проспекте, 34» уже обозвали «тортиком».

Представитель заказчика отстаивал позицию, что именно такой проект его устраивает – он позволит этому учреждению расшириться и работать в более комфортных условиях тем же составом, что сегодня размещен в двух зданиях. Однако он не смог подтвердить, что позиция руководства банка совпадает с позицией представительства.

Парадокс, но этот проект на Океанском проспекте в отличие от 24-этажного дома в районе «Дальпресса» почему-то не воспринимается «бельмом», но наоборот – «изюминкой», возле которой в перспективе с удовольствием, например, смогут фотографироваться туристы.

Противоречивый проект собрал ряд замечаний, потребовавших его доработки. При этом особо прозвучало мнение эксперта Валентина АНИКЕЕВА, что такому учреждению, как Банк России надо строить себе новое здание не в районе действующего офиса, а на острове Русском, где предполагается развернуть новую деловую зону Владивостока. И это был бы хороший пример другим.

Посадить на «колесо» начало ул. Светланской не позволили

Абсолютно неприемлемым для города оказалось проектное предложение по установке нового 50-метрового (в диаметре) колеса обозрения на площадке в начале ул. Светланской, от которой идет пешеходный спуск к Спортивной набережной.

Новое колесо на 18 теплых кабин в отличие от действующего 38-метрового колеса на Спортивной набережной, расположенного в нескольких сотнях метров дальше, могло бы обслуживать туристов круглогодично. Однако не будет. Как сказал председательствующий градосовета Анатолий МЕЛЬНИК: «Это – не идея! Это – принципиально неприемлемая вещь. Здесь это категорически нельзя делать». Надо сказать, что в этом члены градосовета проявили полное согласие.

К вопросу общественным советникам, видимо, еще придется вернуться. Но и заказчик, и пермские проектировщики должны будут учесть, что городу желательно колесо обозрения побольше. И желательно – на высокую площадку.

Надо отметить, что в прошлом во Владивостоке имелось несколько колес обозрения. Сейчас осталось одно. Так что правильнее рассмотреть размещение в городе пяти-шести таких объектов, учитывая нацеленность на развитие въездного туризма. Были высказаны мнения, что стоит рассмотреть возможное размещение их на месте, где уже было колесо – в Парке Минного городка, на сопке Крестовой или в районе Приморского океанариума. Навскидку к этому можно добавить – район разворотного кольца на Фуникулере, где-то на самом окончании Эгершельда, на Спортивной, в районе Дома молодежи. Может быть, даже на золоотвале ТЭЦ-1 – пока ему не найдено «капитальное» решение и т.д.

Проект многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85а обязательно столкнется с противодействием жильцов соседних домов. Проект «Реконструкция здания Дальневосточного ГУ Банка России на Океанском проспекте, 34» уже обозвали «тортиком».

Фото vlc.ru

Виктор КУДИНОВ.