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Москвичи скупили еще 33 тыс. гектаров земель в Приморском крае
Проданные земли расположены в Уссурийске и Михайловском районе
Группа компаний «РусАгро», один из ведущих агрохолдингов РФ, сообщила о приобретении еще 33 тыс. гектаров в Приморском крае. В результате сделки площадь земель компании на Дальнем Востоке увеличилась на 70%, до более 82 млн га. Купленные земли расположены в Уссурийске и Михайловском районе.
По словам гендиректора группы Максима БАСОВА, сделка осуществлена в рамках крупного инвестпроекта, который «РусАгро» реализует в Приморье. Первые 26,5 тыс. га компания приобрела в 2014 году.
«Мы начали этот проект с растениеводства, выращивания кукурузы и сои, из общей площади 20% приходится на пашню. Кукуруза выращивается в основном на экспорт в Китай» - пояснил Басов.
Что же касается расширения площадей под соей, то увеличение производства этой культуры будет способствовать наращиванию мощности принадлежащего компании Уссурийского масложирового завода.
Досье «Золотого Рога»: Группа «РусАгро» являетсяя третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании (70,7%) является ее основатель Вадим ММОШКОВИЧ и члены его семьи.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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