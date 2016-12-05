В Приморье желающих оспорить кадастровую стоимость становится все больше

Переоценка позволила жителям Приморского края снизить кадастровую стоимость земельных участков на 3 млрд рублей. Сделать это можно в соответствии с действующим законодательством, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В условиях развития рыночных отношений в России возрастает важность кадастровой оценки объектов недвижимости, ведь именно она является основой для исчисления кадастровой стоимости недвижимости, от которой в свою очередь зависит размер налога или арендная плата за пользование земельным участком.

Как правило, данная оценка проводится в массовом порядке не чаще чем один раз в течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет по решению региональных органов власти или органов местного самоуправления, которые выбирают оценщика и заключают с ним договор.

В соответствии с действующим законодательством оценщики сами выбирают методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. После завершения оценки региональные и муниципальные администрации утверждают ее результаты и передают их в Федеральную кадастровую палату Росреестра, которая вносит эти сведения в государственный кадастр недвижимости.

В свою очередь граждане могут узнать кадастровую стоимость своего имущества путем обращения к официальному сайту Росреестра, либо заказав выписку о кадастровой стоимости в многофункциональном центре «Мои документе» или офисе Кадастровой палаты. Данные сведения предоставляются совершенно бесплатно.

«Те собственники, которые имеют веские основания полагать, что кадастровая стоимость их недвижимости завышена, могут оспорить ее в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Для этого необходимо обратиться в Комиссию о рассмотрении споров о кадастровой стоимости, которая работает при Управлении Росреестра по Приморскому краю», – отметили в ведомстве.

В 2015 году на территории Приморского края были проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, включая земельные участки садоводческих, огороднических и дачных объединений. Результаты данных работ были утверждены в декабре 2015 года и внесены в государственный кадастр недвижимости в январе 2016 года. Их можно оспорить.

«Так, с начала 2016 года в комиссию поступило 345 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, из них 263 заявления по 325 объектам недвижимости уже рассмотрены. Общая кадастровая стоимость данных объектов до оспаривания достигала 12 миллиардов рублей. В итоге собственникам удалось снизить ее на три миллиарда», – уточнили в Росреестре.

Отметим, в 2015 году в комиссию было направлено всего 91 заявление. Общая кадастровая стоимость рассматриваемых объектов составляла 868 миллионов рублей.

Напомним, что оспорить кадастровую стоимость собственники могут также в судебном порядке. Однако для юридических лиц предварительное обращение в комиссию обязательно.

Направить заявление о пересмотре кадастровой стоимости можно на почтовый адрес Управления Росреестра по Приморскому краю: 690091, г.Владивосток, ул.Посьетская, д.48. Образец заявления, а также список документов, которые необходимо будет приложить к заявлению, можно найти на сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что заявление рассматривается комиссией в течение одного месяца со дня его поступления. По всем вопросам касательно работы комиссии можно обращаться по телефону: 8 (423) 245-81-80.