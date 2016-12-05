Жители "Снеговой пади" во Владивостоке задыхаются из-за гари и дыма "Спецзавода №1"

Росприроднадзор подтвердил экологические нарушения в черте городской застройки Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Управление Росприроднадзора по Приморскому краю подтвердило выявленные экспертами Общероссийского народного фронта нарушения, связанные с промышленными выбросами в окружающую среду прямо в черте городской застройки Владивостока.

Активисты регионального отделения ОНФ в ходе мониторинга исполнения «майских указов» президента установили, что жители микрорайона Снеговая Падь в столице Приморья страдают от загрязнения воздуха из-за расположенного поблизости муниципального предприятия «Спецзавод №1», который специализируется на уничтожении бытовых отходов. Местные жители, с которыми встретились представители регионального штаба ОНФ, рассказали, что в микрорайоне постоянно присутствует запах гари и дыма, невозможно проветривать квартиры и гулять на придомовой территории.

Как сообщила "Золотому Рогу" член регионального штаба ОНФ Татьяна Ларцева, представители Народного фронта встретились с местными жителями и по результатам направили обращение в управление Росприроднадзора по Приморскому краю.

«Проведенной по нашему обращению проверкой установлены нарушения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Так, специалистами природоохранного ведомства проведен отбор проб промышленных выбросов указанным предприятием. В ходе проверки установлено, что пылегазоочистные устройства завода работают ниже нормативной мощности, из-за чего степень очистки выбросов составляет 90-95%. Теперь спецзавод и его руководство будут привлечены к административной ответственности по статье 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры», – отметила Ларцева.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, эксперты Народного фронта продолжают отслеживать ситуацию, связанную с загрязнением воздуха в микрорайоне Снеговая Падь. «Мы будем добиваться нормализации ситуации и соблюдения всех экологических требований при утилизации мусора промышленным путем», – подчеркнула Ларцева.