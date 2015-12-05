На "Звезду" с проверкой приехал сам Сечин

Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин провел в городе Большой Камень рабочее совещание, посвященное вопросам хода реализации проекта строительства судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке страны, сообщает деловая газета "Золотой Рог". В совещании приняли участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, руководители ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС).

На совещании обсуждались этапы строительства комплекса, а также вопросы создания социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения проекта квалифицированными кадрами.

«Проекту строительства комплекса «Звезда» руководство страны уделяет огромное значение, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы реализовать проект качественно и в срок», - отметил, открывая совещание, Игорь Сечин.

На совещании также было отмечено, что Компания в полном объеме выполнила поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина, данные в ходе Восточного экономического форума в сентябре 2015 года, в частности было обеспечено необходимое финансирование проекта. Создан инжиниринговый центр ДЦСС. «Роснефть» разместила заказы на строительство двух многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса на верфи «Звезда».

Строительство верфи предполагает возведение всех производственных объектов и объектов инфраструктуры, а также внедрение новейших производственных технологий, необходимых для оптимального функционирования предприятия.

Проект реализуется в 3 очереди, каждая из которых подразумевает постепенное расширение номенклатуры производимой продукции и мощности металлообработки.

Благодаря применению передовых технологий крупноблочного строительства судов, на тяжелом стапеле будет размещен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. Это первый подобный объект на российских верфях.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Судостроительный комплекс «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн металла в год. Проект строительства нового судостроительного комплекса реализуется в три очереди. Первая пусковая очередь СК «Звезда» должна обеспечить строительство среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение сухого дока с производственными цехами для строительства офшорной морской техники в бухте «Пяти охотников». Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток