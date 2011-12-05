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У «Приморскугля» после переоценки финансовых вложений прибыль превратилась в убыток
05 Декабря 2011, 21:00 | Приморье
ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») по итогам 9 меясцев 2011 года получило 45,025 млн рублей чистого убытка против 90,513 млн рублей чистой прибыли годом ранее.
В компании поясняют, что без учета переоценки финансовых вложений компания получила чистую прибыль по итогам 9 месяцев 2011 в размере 34,450 млн рублей. Выручка от продажи угля составила 1 млрд 912,316 млн рублей, что на 23,71 % выше плана. В том числе за счет увеличения средней закупочной цены 1 тонны угля на 100,21 рубля дополнительно получено выручки в сумме 283,299 млн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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