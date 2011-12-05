Сергей Генералов остается у штурвала ДВМП, как минимум, на 5 лет

Президент ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO) Сергей ГЕНЕРАЛОВ переизбран главой компании на пять лет.

Также совет директоров одобрил формирование правления компании, членами которого кроме Генералова стали менеджеры FESCO (в том числе управляющий директор ОАО «ДВМП» Владимир КОРЧАНОВ), а также глава «Трансгаранта» Алексей ГРОМ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».