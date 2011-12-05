Находкинский моррыбпорт отказался от самостоятельной переработки грузов, кроме леса

ОАО «Находкинский морской рыбный порт» по итогам 9 месяцев 2011 года получило 29,752 млн рублей чистой прибыли, что в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время выручка сократилась на 26,15%, до 229,953 млн рублей.



В компании отмечают, что сокращение выручки вызвано снижением объемов переработки лесных грузов и отказом от самостоятельной переработки грузов, кроме лесных, с последующей сдачей арендаторам в аренду площадей и механизмов, ранее используемых на их переработке.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».