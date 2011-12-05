Дальэнергосбыт ввел ограничение электроэнергии горнорудным предприятиям в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS. Общая задолженность за потребленную электроэнергию ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ЗАО «ГХК «БОР», входящих в структуру УК «Русская горнорудная компания», составляет более 95 миллионов рублей. Из них 65,5 миллионов рублей – задолженность горно-химического комбината «БОР», сформированная еще с сентября 2011 года, и 29,5 миллионов - ОАО «ГМК «Дальполиметалл» за период октябрь-ноябрь.

5 декабря, с 14.00 Филиал ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт ввел ограничение поставок электроэнергии на объекты обоих крупных потребителей. Ограничение горно-химического комбината «БОР» производится по двум фидерам на подстанциях «Промбаза» и «Сержантово». Кроме того, руководству предприятия рекомендовано самостоятельно снизить электропотребление до уровня аварийной брони. В случае превышения данного уровня инспектор Дальэнергосбыта отключит объекты на территории предприятия, кроме обеспечивающих его жизнедеятельность.

В отношении Дальполиметалла действует ограничение по четырем питающим центрам территориальной сетевой организации. В том числе значительное снижение нагрузки введено на подстанции «Черемшаны». Таким образом, предприятие будет вынуждено приостановить производство.

Частичное прекращение отпуска электроэнергии горнорудным предприятиям г. Дальнегорска в соответствии с действующим законодательством будет проводиться до тех пор, пока руководство компаний не начнет выплачивать накопившуюся задолженность, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.