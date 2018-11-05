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Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
Свежий рейтинг полон не только интересных цифр, таблиц, графиков, тенденций, прогнозов, мнений, выводов, но и откровенных сенсаций
В октябрьском номере межрегионального делового журнала «Дальневосточный капитал» опубликованы результаты проекта «100 крупнейших компаний Дальнего Востока». Проект имеет давнюю историю – нынешнее исследование уже 14-е. Рейтинг весьма популярен не только в российских деловых кругах. Его результатами пользуются представители властей, иностранные инвесторы и даже ученые.
Полная версия «100 крупнейших компаний Дальнего Востока» опубликована в бумажной версии журнала, который можно купить в киосках и в других торговых учреждениях, а также заказать в редакции. А вот электронная версия обнародована на сайтах dvkapital.ru и zrpress.ru в усеченном виде. Итак…
В залах ВЭФ-2018 пахло деньгами. Большими деньгами. И не только потому, что здесь собралось столько миллиардеров из списка «Форбс», что их состояния хватило бы купить оптом не только остров Русский, который в четвертый раз собрал сильных и влиятельных. А если прибавить активы 340 иностранных компаний, посетивших Восточный форум, то и на весь Дальний Восток хватит. Или не хватит? Сколько стоит Дальний Восток, и когда Россия начнет прирастать его богатствами?
Так, сколько стоит. В валовом внутреннем продукте России доля Дальневосточного экономического региона все более расплывчата. Поскольку данные Росстата по валовому региональному продукту за 2017 год еще не опубликованы, то воспользуемся исследованиями международной консалтинговой компании Deloitte, которая недавно открыла офис во Владивостоке и зачастую выступает консультантом инвесторов мира…
Досье "Золотого Рога"
Напоминаем, что место в Рейтинге эффективности бизнеса ДВ является интегральным показателем. Методика оценки эффективности бизнеса была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем БЛИНОВЫМ при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области 14 лет назад. Для составления Рейтинга берутся реальные цифры следующих аспектов финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности за год, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки - каждый из 5 показателей ранжируется в единицах от 1 до 100 баллов. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 удельного коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и дает единый критерий оценки эффективности бизнеса без скидок на конъюнктуру рынка.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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