Обновленный центр продаж и обслуживания "Ростелекома" начал работу в Фокино

5 ноября «Ростелеком» открыл обновленный центр продаж и обслуживания (ЦПО) в городе Фокино Приморского края. Новый офис компании расположен по адресу: ул. Ключевая, 4б, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

В обновленном офисе компании, выдержанном в имиджевой расцветке, использован принцип зонирования, ориентированный на эффективное обслуживание абонентов компании.

«Мы стараемся максимально быть ближе к нашему клиенту, предлагая ему оперативное сервисное обслуживание. Центр продаж и обслуживания в городе Фокино позволит получать весь спектр услуг – консультации специалистов, заключение договора на подключение услуг, пополнение баланса лицевого счета», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Любые консультации, касающиеся услуг компании «Ростелеком», можно получить дистанционно, без посещения офиса, на сайте www.rt.ru или позвонив по единому бесплатному номеру телефона 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.